Вендел и Ракицкий сыграли кошмарно. Но «Зенит» в целом был неконкурентоспособен на фоне «Ювентуса»

Тактический разбор матча в Турине.

После большинства матчей еврокубков идет обсуждение не самой игры и происходящего на поле, а общего соотношения сил между нашими и европейскими командами. Но порой имеет смысл разобраться, что же именно произошло в данном конкретном случае. Пополнил ли этот матч список из «достойных поражений» или нужно заводить новую категорию в этом каталоге?

«Зенит» приехал в Турин с Круговым, Ерохиным, Дзюбой и Малкомом в заявке, а это значит, что в кои-то веки имел определенный простор для тактических маневров. Однако в старте вышли ровно те же игроки, что обыграли «Динамо» в пятницу. Караваев, Ракицкий, Чистяков, Ловрен и Сутормин расположились в защите, Вендел и Барриос в паре действовали в центре поля, при этом в отличие от игры с «Динамо» бразилец играл на одной линии с перуанцем, а не ближе к атаке. В тройке нападения также вышли Азмун и Мостовой с Клаудиньо под ними.

Расстановка «Зенита» в атаке.

«Ювентус» выставил 4-4-2 с Моратой и Дибалой в атаке, Кьезой и Бернардески на флангах, Маккени и Локкатели в центре поля. Основной идеей хозяев был тотальный контроль мяча, развороты атаки с фланга на фланг с последующими подачами, а также целенаправленное давление на зону Ракицкого и Вендела. Против украинца постоянно действовал кто-то из группы Дибала, Маккени, Кьеза. Тройка центральных защитников предполагает выдвижение одного из них в прессинг в линию полузащиты, но когда у тебя «на спине» постоянно висит игрок, то ты не можешь помочь своему опорнику и выйти в отбор. В итоге Вендел не получал помощи от Ракицкого, а сам он действовал крайне пассивно.

Маккени перед Ракицким, а Кьеза бежит за спину. Вендел выключен из эпизода.

Несмотря на то что Ракицкий оказывался под постоянным давлением, он сам играл провально. В тех случаях, когда он мог идти в отбор и выдвигаться из линии, он пассивно наблюдал за происходящим. В итоге «Ювентус» имел полную свободу в его зоне, а каждый игрок атаки получал лишнюю секунду на размышление, что на уровне Лиги чемпионов является неслыханной щедростью.

На примере ниже Данило получает мяч на фланге и его поджимает Клаудиньо. У игрока с мячом лишь один вариант для продолжения атаки и эпизод можно легко прочитать. Но Караваев и Ракицкий просто наблюдают за передачей на Кьезу, итальянец без помех разворачивается, проходит в середину и наносит опасный удар. Неспроста в итоге Вендела, Ракицкого и Караваева главный тренер Сергей Семак по ходу игры заменил.

Пассивность Ракицкого и Караваева.

В атаке «Зенит» сперва пробовал выходить из-под прессинга через короткий пас, но после отказался от этой затеи в первую очередь из-за неспособности Барриоса и Вендела переиграть своих оппонентов. Бразилец либо находится в состоянии переутомления, либо имеет психологические проблемы в играх «вторым номером». Он на протяжении всего матча не добегал и не доигрывал эпизоды. Демонстративно отворачивался от партеров. На примере ниже Ракицкий через секунду окажется под давлением Бернардески, однако Вендел идет шагом и даже не смотрит на мяч. Следует длинная передача и потеря.

Вендел не подстраивается под игру «на третьего».

Очень часто такое происходило и в позиционных атаках. Идет середина первого тайма, и гости уже уступают в счете. Мяч несколько раз был переведен с фланга на фланг и в итоге доставлен до Ракицкого. Вендел демонстративно выключен из игры — питерцы в меньшинстве. Опять следует длинный пас на Мостового и потеря. Возможно, причина в «пихаче», который бразилец получил от своего партнера по команде в одном из эпизодов ранее, но оба игрока действуют во вред остальному коллективу.

«Открывание» Вендела.

«Ювентус» играл так, как «Зенит» позволял. И если обычно эта фраза применяется в тех случаях, когда нужно оправдать плохое выступление, то здесь она объясняет, почему хозяева чувствовали себя так вольготно. Весь состав «Зенита» в первую очередь морально не верил в высокий прессинг в этой игре. Если Мостовой своей активностью «выгрыз» несколько мячей для атаки, то центральные полузащитники и вся защитная пятерка тяготели к своим воротам будто намагниченные.

Очередное включение в игру от Вендела.

Голы «Ювентуса» пришли из тотального превосходства в классе и общей вовлеченности в игру. Подбор после углового, обыгрыш Кьезы, неуклюжее падение Кругового и последующий гол Мораты. Хозяева могли реализовывать не только эти моменты, но и еще 4-6 других. Неуверенную игру обороны «Зенита» дополняла такая же игра Крицюка, который является слабым звеном в команде. Если говорить о первом забитом мяче «Зенита», то, конечно, он пришел из тех навесов, на которые делал ставку Семак, но ставить его себе в заслугу просто невообразимо. Это подарок судьбы и не иначе.

Во втором тайме «Зенит» перешел на схему 4-4-2 с традиционным для «Зенита» подбором игроков под длинные забросы. Ерохин, Малком и Круговой сменили Караваева, Мостового и Клаудиньо. Ерохин вышел в опорную зону, так как Вендел не справлялся, а последний ушел на фланг. У ворот Щенсны начали возникать моменты, но это были дальние удары, по большей части «из последних сил» или из неудобных позиций. Круговой добавил активности слева, а Малком, хоть и растерял форму, что видно невооруженным глазом, все же создал больше остроты, чем Мостовой.

Расстановка «Зенита» после выхода Дзюбы.

Надо отметить, что питерскому клубу, если вынести за скобки эпизод с пенальти, действительно сопутствовала удача. В обычный день польский вратарь провел бы «сухой» матч, так как забросы на Дзюбу были неподготовленные, в статичных ситуациях и не представляющие больших перспектив. Массимилиано Аллегри выпустил вместо Бонуччи «любимого» всеми болельщиками «Ювентуса» Ругани, который сам вместо Дзюбы скинул мяч на Азмуна, и тот забил второй мяч в этой встрече.

План Зенита на концовку встречи «Бей вперед — окружай ворота».

По итогу этой игры нельзя сказать, что «Зенит» выглядел достойно. Команда, которая с отрывом лидирует в РПЛ, не показала ничего. На внутренней арене Семаку достаточно расставить своих сильнейших игроков в нужных зонах и наделить функциями, которые они способны выполнять на отличном уровне. Но в Европе нужны качественные взаимодействия между игроками, а не только качество самих игроков. С этим есть проблемы. С грамотным занятием свободных зон, с верной трактовкой эпизодов, с умением сыграть накоротке не только за счет импровизации, но и благодаря наигранным алгоритмам.

Также сразу всплывают на поверхность слабые места, такие как пассивность в выдвижениях Ракицкого, игра на выходах и техника Крицюка, слабая левая Караваева, нестабильность Вендела. Тем не менее шансы на выход из группы есть, и все зависит от следующего тура. Посмотрим, что изменит Семак, но что-то подсказывает, что перемены будут.

Евгений Михайлов