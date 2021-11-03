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Вендел и Ракицкий сыграли кошмарно. Но «Зенит» в целом был неконкурентоспособен на фоне «Ювентуса»

Сегодня, 17:30
Уэстон Маккенни против Вендела. Фото Reuters Расстановка «Зенита» в атаке. Маккени перед Ракицким, а Кьеза бежит за спину. Вендел выключен из эпизода. Пассивность Ракицкого и Караваева. Вендел не подстраивается под игру «на третьего». «Открывание» Вендела. Очередное включение в игру от Вендела. Расстановка «Зенита» после выхода Дзюбы. План Зенита на концовку встречи «Бей вперед — окружай ворота».
Уэстон Маккенни против Вендела. Фото Reuters
Теги:
Тактический разбор матча в Турине.
Ювентус — Зенит
&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Ювентус» — «Зенит»: Семак и К° не пробили потолок

После большинства матчей еврокубков идет обсуждение не самой игры и происходящего на поле, а общего соотношения сил между нашими и европейскими командами. Но порой имеет смысл разобраться, что же именно произошло в данном конкретном случае. Пополнил ли этот матч список из «достойных поражений» или нужно заводить новую категорию в этом каталоге?

«Зенит» приехал в Турин с Круговым, Ерохиным, Дзюбой и Малкомом в заявке, а это значит, что в кои-то веки имел определенный простор для тактических маневров. Однако в старте вышли ровно те же игроки, что обыграли «Динамо» в пятницу. Караваев, Ракицкий, Чистяков, Ловрен и Сутормин расположились в защите, Вендел и Барриос в паре действовали в центре поля, при этом в отличие от игры с «Динамо» бразилец играл на одной линии с перуанцем, а не ближе к атаке. В тройке нападения также вышли Азмун и Мостовой с Клаудиньо под ними.

Расстановка «Зенита» в атаке.
Расстановка «Зенита» в атаке.

«Ювентус» выставил 4-4-2 с Моратой и Дибалой в атаке, Кьезой и Бернардески на флангах, Маккени и Локкатели в центре поля. Основной идеей хозяев был тотальный контроль мяча, развороты атаки с фланга на фланг с последующими подачами, а также целенаправленное давление на зону Ракицкого и Вендела. Против украинца постоянно действовал кто-то из группы Дибала, Маккени, Кьеза. Тройка центральных защитников предполагает выдвижение одного из них в прессинг в линию полузащиты, но когда у тебя «на спине» постоянно висит игрок, то ты не можешь помочь своему опорнику и выйти в отбор. В итоге Вендел не получал помощи от Ракицкого, а сам он действовал крайне пассивно.

Маккени перед Ракицким, а Кьеза бежит за спину. Вендел выключен из эпизода.
Маккени перед Ракицким, а Кьеза бежит за спину. Вендел выключен из эпизода.

Несмотря на то что Ракицкий оказывался под постоянным давлением, он сам играл провально. В тех случаях, когда он мог идти в отбор и выдвигаться из линии, он пассивно наблюдал за происходящим. В итоге «Ювентус» имел полную свободу в его зоне, а каждый игрок атаки получал лишнюю секунду на размышление, что на уровне Лиги чемпионов является неслыханной щедростью.

На примере ниже Данило получает мяч на фланге и его поджимает Клаудиньо. У игрока с мячом лишь один вариант для продолжения атаки и эпизод можно легко прочитать. Но Караваев и Ракицкий просто наблюдают за передачей на Кьезу, итальянец без помех разворачивается, проходит в середину и наносит опасный удар. Неспроста в итоге Вендела, Ракицкого и Караваева главный тренер Сергей Семак по ходу игры заменил.

Пассивность Ракицкого и Караваева.
Пассивность Ракицкого и Караваева.

В атаке «Зенит» сперва пробовал выходить из-под прессинга через короткий пас, но после отказался от этой затеи в первую очередь из-за неспособности Барриоса и Вендела переиграть своих оппонентов. Бразилец либо находится в состоянии переутомления, либо имеет психологические проблемы в играх «вторым номером». Он на протяжении всего матча не добегал и не доигрывал эпизоды. Демонстративно отворачивался от партеров. На примере ниже Ракицкий через секунду окажется под давлением Бернардески, однако Вендел идет шагом и даже не смотрит на мяч. Следует длинная передача и потеря.

Вендел не подстраивается под игру «на третьего».
Вендел не подстраивается под игру «на третьего».

Очень часто такое происходило и в позиционных атаках. Идет середина первого тайма, и гости уже уступают в счете. Мяч несколько раз был переведен с фланга на фланг и в итоге доставлен до Ракицкого. Вендел демонстративно выключен из игры — питерцы в меньшинстве. Опять следует длинный пас на Мостового и потеря. Возможно, причина в «пихаче», который бразилец получил от своего партнера по команде в одном из эпизодов ранее, но оба игрока действуют во вред остальному коллективу.

«Открывание» Вендела.
«Открывание» Вендела.

«Ювентус» играл так, как «Зенит» позволял. И если обычно эта фраза применяется в тех случаях, когда нужно оправдать плохое выступление, то здесь она объясняет, почему хозяева чувствовали себя так вольготно. Весь состав «Зенита» в первую очередь морально не верил в высокий прессинг в этой игре. Если Мостовой своей активностью «выгрыз» несколько мячей для атаки, то центральные полузащитники и вся защитная пятерка тяготели к своим воротам будто намагниченные.

Очередное включение в игру от Вендела.
Очередное включение в игру от Вендела.

Голы «Ювентуса» пришли из тотального превосходства в классе и общей вовлеченности в игру. Подбор после углового, обыгрыш Кьезы, неуклюжее падение Кругового и последующий гол Мораты. Хозяева могли реализовывать не только эти моменты, но и еще 4-6 других. Неуверенную игру обороны «Зенита» дополняла такая же игра Крицюка, который является слабым звеном в команде. Если говорить о первом забитом мяче «Зенита», то, конечно, он пришел из тех навесов, на которые делал ставку Семак, но ставить его себе в заслугу просто невообразимо. Это подарок судьбы и не иначе.

Во втором тайме «Зенит» перешел на схему 4-4-2 с традиционным для «Зенита» подбором игроков под длинные забросы. Ерохин, Малком и Круговой сменили Караваева, Мостового и Клаудиньо. Ерохин вышел в опорную зону, так как Вендел не справлялся, а последний ушел на фланг. У ворот Щенсны начали возникать моменты, но это были дальние удары, по большей части «из последних сил» или из неудобных позиций. Круговой добавил активности слева, а Малком, хоть и растерял форму, что видно невооруженным глазом, все же создал больше остроты, чем Мостовой.

Расстановка «Зенита» после выхода Дзюбы.
Расстановка «Зенита» после выхода Дзюбы.

Надо отметить, что питерскому клубу, если вынести за скобки эпизод с пенальти, действительно сопутствовала удача. В обычный день польский вратарь провел бы «сухой» матч, так как забросы на Дзюбу были неподготовленные, в статичных ситуациях и не представляющие больших перспектив. Массимилиано Аллегри выпустил вместо Бонуччи «любимого» всеми болельщиками «Ювентуса» Ругани, который сам вместо Дзюбы скинул мяч на Азмуна, и тот забил второй мяч в этой встрече.

План Зенита на концовку встречи «Бей вперед — окружай ворота».
План Зенита на концовку встречи «Бей вперед — окружай ворота».

По итогу этой игры нельзя сказать, что «Зенит» выглядел достойно. Команда, которая с отрывом лидирует в РПЛ, не показала ничего. На внутренней арене Семаку достаточно расставить своих сильнейших игроков в нужных зонах и наделить функциями, которые они способны выполнять на отличном уровне. Но в Европе нужны качественные взаимодействия между игроками, а не только качество самих игроков. С этим есть проблемы. С грамотным занятием свободных зон, с верной трактовкой эпизодов, с умением сыграть накоротке не только за счет импровизации, но и благодаря наигранным алгоритмам.

Также сразу всплывают на поверхность слабые места, такие как пассивность в выдвижениях Ракицкого, игра на выходах и техника Крицюка, слабая левая Караваева, нестабильность Вендела. Тем не менее шансы на выход из группы есть, и все зависит от следующего тура. Посмотрим, что изменит Семак, но что-то подсказывает, что перемены будут.

Евгений Михайлов

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
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28%

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21%

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1.70
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Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

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1.45

П2

20%

2.44

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