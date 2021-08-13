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Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа

01:24
12 августа. «Партизан» (Сербия) — «Сочи» (Россия) — 2:2 д. в. Пенальти — 4:2. Фото Instagram
12 августа. «Партизан» (Сербия) — «Сочи» (Россия) — 2:2 д. в. Пенальти — 4:2. Фото Instagram
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Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место. Нас обогнали шотландцы, сохранившие на одну команду больше.

Похоже, что задача, которая будет стоять в этом сезоне перед оставшимися тремя клубами, — удержаться в первой десятке. Пожалуй, это максимум, на который можно рассчитывать, учитывая, что «Зениту», «Локомотиву» и «Спартаку» могут достаться очень сильные соперники в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

К сожалению, в недалеком будущем, когда перестанут учитывать результаты успешных сезонов, грозит катастрофа — вылет за пределы второй десятки.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

0

4

4

2. Сочи

ЛК

3

0

3

3. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

4. Локомотив

ЛЕ

0

0

0

Спартак

ЛЧ

0

0

0

Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 35-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

20,071

22,642

18,571

24,357

2,285

16

87,926

7 (7*)

2. Испания

19,714

19,571

18,928

19,5

2,857

20

80,57

7 (7)

3. Италия

17,333

12,642

14,928

16,285

2,285

16

63,473

7 (7)

4. Германия

9,857

15,214

18,714

15,214

2,285

16

61,284

7 (7)

5. Франция

11,5

10,583

11,666

7,916

1,666

10

43,331

6 (6)

6. Португалия

9,666

10,9

10,3

9,6

2,5

15

42,966

6 (6)

7. Голландия

2,9

8,6

9,4

9,2

2,6

13

32,7

5 (5)

8. Шотландия

4

6,75

9,75

8,5

1,7

8,5

30,7

5 (4)

9. Россия

12,6

7,583

4,666

4,333

1,5

7,5

30,682

5 (3)

10. Австрия

9,75

6,2

5,8

6,7

0,9

4,5

29,35

5 (4)

11. Украина

8

5,6

7,2

6,8

1,5

7,5

29,1

5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

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Евгений Козинов все материалы автора

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