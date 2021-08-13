Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа
Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место. Нас обогнали шотландцы, сохранившие на одну команду больше.
Похоже, что задача, которая будет стоять в этом сезоне перед оставшимися тремя клубами, — удержаться в первой десятке. Пожалуй, это максимум, на который можно рассчитывать, учитывая, что «Зениту», «Локомотиву» и «Спартаку» могут достаться очень сильные соперники в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
К сожалению, в недалеком будущем, когда перестанут учитывать результаты успешных сезонов, грозит катастрофа — вылет за пределы второй десятки.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. Сочи
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
3. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Спартак
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 35-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
24,357
|
2,285
|
16
|
87,926
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
19,5
|
2,857
|
20
|
80,57
|
7 (7)
|
3. Италия
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
16,285
|
2,285
|
16
|
63,473
|
7 (7)
|
4. Германия
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
15,214
|
2,285
|
16
|
61,284
|
7 (7)
|
5. Франция
|
11,5
|
10,583
|
11,666
|
7,916
|
1,666
|
10
|
43,331
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
9,666
|
10,9
|
10,3
|
9,6
|
2,5
|
15
|
42,966
|
6 (6)
|
7. Голландия
|
2,9
|
8,6
|
9,4
|
9,2
|
2,6
|
13
|
32,7
|
5 (5)
|
8. Шотландия
|
4
|
6,75
|
9,75
|
8,5
|
1,7
|
8,5
|
30,7
|
5 (4)
|
9. Россия
|
12,6
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
1,5
|
7,5
|
30,682
|
5 (3)
|
10. Австрия
|
9,75
|
6,2
|
5,8
|
6,7
|
0,9
|
4,5
|
29,35
|
5 (4)
|
11. Украина
|
8
|
5,6
|
7,2
|
6,8
|
1,5
|
7,5
|
29,1
|
5 (3)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
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