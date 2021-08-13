Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа

Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место. Нас обогнали шотландцы, сохранившие на одну команду больше.

Похоже, что задача, которая будет стоять в этом сезоне перед оставшимися тремя клубами, — удержаться в первой десятке. Пожалуй, это максимум, на который можно рассчитывать, учитывая, что «Зениту», «Локомотиву» и «Спартаку» могут достаться очень сильные соперники в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

К сожалению, в недалеком будущем, когда перестанут учитывать результаты успешных сезонов, грозит катастрофа — вылет за пределы второй десятки.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 0 4 4 2. Сочи ЛК 3 0 3 3. Рубин ЛК 0,5 0 0,5 4. Локомотив ЛЕ 0 0 0 Спартак ЛЧ 0 0 0

Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 35-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 2,285 16 87,926 7 (7*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,5 2,857 20 80,57 7 (7) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 2,285 16 63,473 7 (7) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 2,285 16 61,284 7 (7) 5. Франция 11,5 10,583 11,666 7,916 1,666 10 43,331 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,9 10,3 9,6 2,5 15 42,966 6 (6) 7. Голландия 2,9 8,6 9,4 9,2 2,6 13 32,7 5 (5) 8. Шотландия 4 6,75 9,75 8,5 1,7 8,5 30,7 5 (4) 9. Россия 12,6 7,583 4,666 4,333 1,5 7,5 30,682 5 (3) 10. Австрия 9,75 6,2 5,8 6,7 0,9 4,5 29,35 5 (4) 11. Украина 8 5,6 7,2 6,8 1,5 7,5 29,1 5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.