Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов — о поражении красно-белых в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

— Слушайте, ну чего тут обсуждать? За два матча «Спартак» ни разу не смог забить «Бенфике». Зачем вообще смотреть эти встречи? Лучше наблюдать за ведущими командами Германии, Англии, Италии. Ну тут-то вы чего хотите разглядеть?! Все же ясно, как белый день. Еврокубки каждый раз показывают, на каком уровне мы находимся! И не только «Спартак». Но и «Зенит», «Локомотив».

Руй Витория, похоже, скоро рванет назад, домой. Ну а чего? Еще пару поражений, и ему скажут — «до свидания». Причем это мало кого удивит. Сами вспомните: сколько тренеров за эти годы прошло через «Спартак». Причем были и более солидные специалисты, чем Руй. Эмери, например. Потом он несколько раз выиграл Лигу Европы.

Но и у него здесь не пошло. Карусель какая-то... И все будет только продолжаться. Сильный тренер с именем к нам не приедет. Если только чисто денег заработать. А что касается самой работы... Никто ничего толком не добьется с такими игроками-посредственностями! Да я их и футболистами то назвать не могу. Никто ничего с ними не сделает!

А вы разве не согласны? Соболев, Ларссон, Бакаев, Промес? Ну и что? Это все посредственности! Соболев еще у нас в премьер-лиге может кувыркаться, на фоне «мусора». А что он показал в играх с «Бенфикой»? Ни о чем! Где его уровень? А где был Ларссон?

«Бенфика» же только-только входит в сезон. Лиссабонцы провели лишь один тур в своем чемпионате, обыграли со счетом 2:1 какую-то командочку, название которой я даже и не вспомню. «Мусор» какой-то, который смог забить «Бенфике» один мяч! А что делали нападающие «Спартака»? Ни разу не огорчили вратаря португальцев. Ребят, ну хорош уже! Нет в «Спартаке» лидера, никто не может за собой повести остальных. Как можно так играть?

Да у нас в чемпионате почти нет интересных футболистов, глазу не за что зацепиться. К нам привозят каких-то непонятных легионеров. Зачем? Чтобы они феерили на внутренней арене? Ну ладно. Пусть забивают «Уфе», «Шиннику»... А потом мы попадаем на «Бенфику», и все вскрывается.

Вновь призывают Федуна продать «Спартак»? Да он уже пытался это сделать. Причем давно. «Спартак» ему и не нужен. Он заинтересован в другом — в территории. Только у него никто его не покупает. Почему? Он хочет избавиться от команды, а стадион оставить себе. Никто на такие условия не идет. Вот и все.

Мое отношение к Зареме Салиховой? А разве в Европе хоть одна женщина руководит клубом? Ну о чем тут говорить? Она вообще не футбольный человек! Зачем тут еще что-то расшифровывать?

В этом году юбилей у «Спартака». Но пока, сами видите, что происходит. Мне не обидно, обиды все прошли. Отболело. И потом — а что от нас-то зависит. Мы-то что можем поменять? Как говорится, лучше берегите нервы...