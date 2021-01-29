УЕФА создаст свою Суперлигу. На этот раз все серьезно

Европейский футбол ждут большие реформы.

Призрак Суперлиги давно бродит по футбольной Европе. То он заметнее, то уходит в тень, но в том, что рано или поздно материализуется, сомнений почти нет — вопрос только, в какой форме и кто будет управлять новым проектом. А теперь есть и конкретная дата, когда это может произойти, — 2024-й год.

Это следует из материала, опубликованного в пятницу авторитетным испанским изданием AS. Суть в том, что президент УЕФА Александр Чеферин собирается провести реформу Лиги чемпионов, которая по факту приведет к образованию Суперлиги.

Вот основные тезисы:

— группа экспертов и технических специалистов уже какое-то время работает над нормативными, структурными и логистическими аспектами нового проекта;

— в дополнение к ним Чеферин создал специальную группу, которая и будет принимать решение. В нее входят два вице-президента УЕФА — испанец Луис Рубиалес и португалец Фернандо Гомеш, казначей союза англичанин Дэвид Гилл и генеральный секретарь грек Теодор Теодоридис;

— сам Чеферин ведет переговоры с пятью клубами, представляющими Европейскую ассоциацию клубов (ECA). Это «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ». Важно, что со стороны «Ювентуса» переговоры ведет президент Андреа Аньелли, который также по совместительству возглавляет ЕСА;

— Чеферин опасается раскола европейского футбола и того, что УЕФА утратит свое влияние, поэтому действует по принципу «не можешь сопротивляться движению — возглавь его»;

— прорабатывается возможность создания новой управляющей компании, принадлежащей УЕФА и самим клубам;

— проект рассчитан на девять лет — с 2024 по 2033 год. Однако если удастся быстро договориться, то стартовать Суперлига может и раньше — в 2023 или даже 2022 году;

— проект поддерживает президент ФИФА Джанни Инфантино. Хотя раньше между ФИФА и УЕФА были серьезные разногласия по этой теме — Инфантино хотел запустить свой большой клубный турнир;

— все участники переговоров согласны с тем, что ведущие национальные лиги должны быть сокращены до 18 или даже 16 команд, с тем чтобы оставалось больше игровых дней для Суперлиги.

Информации АS можно верить. Во-первых, из-за того что в реализации проекта участвует Рубиалес — президент испанской федерации, а также представители «Реала». То есть те, к кому у AS есть доступ. Во-вторых, на протяжении последних дней схожие инсайды были и в других европейских медиа, и назывались те же пять клубов.

Андреа Аньелли. Фото AFP

И еще одна важная деталь. Активное участие в проекте Аньелли. По сути то, что происходит сейчас, началось еще два года назад, и автором идеи выступал как раз босс «Ювентуса». О реформе европейского футбола он заговорил еще в марте-апреле 2019-го. Тогда это вызвало большой резонанс, но потом постепенно сошло на нет. Что неудивительно — вбросов про Суперлигу за последние полтора десятка лет было достаточно, вспомнить хотя бы группу G-14, но все так и оставалось на уровне разговоров. У УЕФА хватало силы, чтобы утихомирить фронду.

Но в случае с Аньелли все иначе. Еще весной 2019-го говорилось, что его проект реформ поддерживает Чеферин. Который в материале AS выступает чуть ли не как инициатор реформ. Хотя очевидно, что УЕФА и лидеры ЕСА пытаются разработать максимально устраивающий всех вариант.

О том, что за основу взят именно проект Аньелли и ЕСА, косвенно свидетельствует и следующий факт. В материале AS не говорится про спортивную суть реформ — количество участников Суперлиги, критерии вхождения, календарь и так далее. Только то, что национальным лигам придется подвинуться и сократиться до 16-18 команд. То же самое было и в проекте Аньелли.

Вот его основные тезисы именно по спортивной составляющей:

— в турнире по-прежнему будут принимать участие 32 клуба, но разбиты они будут на четыре группы по восемь команд. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы. То есть каждая проведет минимум 14 матчей;

— первые шесть клубов из каждой группы будут сохранять свои места в ЛЧ на будущий сезон;

— как будут определяться остальные восемь участников, не совсем понятно. Предполагается, что четыре места получат полуфиналисты Лиги Европы, остальные четыре — представители национальных чемпионатов. По сути, 95 процентов европейских клубов предлагается довольствоваться Лигой Европы и третьим турниром под эгидой УЕФА, который возьмет старт с сезона-2021/22 (та самая Лига конференций. — Прим. «СЭ»);

— матчи ЛЧ будут играться по выходным, а национальные чемпионаты — в середине недели.

УЕФА создаст свою Суперлигу. Фото AFP

А в июне 2019-го ЕСА направила в УЕФА проект реформ. Суть такова — ввести европейскую футбольную пирамиду, в которой ЛЧ стала бы высшим дивизионом, Лига Европы — следующей по рангу и так далее. И квалификация в ЛЧ осуществлялась бы через эту пирамиду, а не через национальные чемпионаты. Стартовать новый проект должен был, по замыслу, с 2024 года.

Очевидно, что сейчас речь идет об этих самых реформах.

Тогда главными противниками реорганизации европейского футбола были национальные лиги. Громче всего протестовал глава испанской ла лиги Хавьер Тебас.

«Предложение Ассоциации европейских футбольных клубов и УЕФА станет катастрофой для европейского футбола. Они разрушат национальные лиги и превратят их в соревнования четвертого уровня. Они захватят еще больше богатств и закроются от нас на вершине. Мы не можем этого допустить», — говорил он Financial Times.

Тебаса можно понять: кому нужна ла лига без «Реала» и «Барселоны»?

Но пока все идет к тому, что он окажется проигравшим, — ситуация выглядит более чем серьезно. Тем более что доходы лиг от телеконтрактов достигли пика несколько лет назад и в будущем начнут снижаться. Например, нынешний договор в АПЛ заканчивается в 2022 году, новый еще не подписан — и с английскими топ-клубами можно договариваться и убеждать их в серьезности нового проекта. Пандемия заставила индустрию не только искать новые формы заработка, но и пересматривать старые.

Так что есть ощущение, что в 2024 году новая Суперлига будет запущена.