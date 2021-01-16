Лига Европы 2. Будут ли российские клубы рваться в Лигу конференций?

Команды, которые займут третье и четвертое места в чемпионате России по итогам этого сезона, получат путевки в Лигу конференций. Окажется ли новый турнир действительно привлекательным — большой вопрос.

Российские клубы выходят из отпуска, игроки и тренеры то и дело формулируют задачу на весеннюю часть сезона. «Зацепиться за тройку» или «попасть в зону еврокубков» — две эти мантры приобретают новый смысл. Мы потеряли третью команду в Лиге чемпионов, в главный турнир снова будут попадать только чемпион и серебряный призер. За что будут биться остальные? За две путевки в новое соревнование УЕФА — Лигу конференций. Туда попадут те, кто займет третье и четвертое места в РПЛ-2020/21. Четвертым сейчас идет «Сочи» (33 очка), возьмем вполне отыгрываемые пять очков и опустимся в таблице на девятое место — его занимает «Рубин». Получается, половине лиги весной предстоит сражаться за попадание в Лигу конференций.

Зачем нужна Лига конференций?

Спустя 20 с лишним лет УЕФА вернулся к трем еврокубкам. В 1999 году был ликвидирован Кубок кубков и произошло ключевое изменение в Лиге чемпионов — групповой турнир увеличили до 32 команд, ведущим странам выдали аж по четыре путевки (раньше получали максимум две). Еще больше изменений за эти годы произошло в Кубке УЕФА — там поменялось практически все, от названия до системы розыгрыша. Сейчас групповой этап Лиги Европы выглядит раздутым и перегруженным. Следить за 24 матчами по четвергам просто невозможно, да и не особо интересно.

Придать большую значимость ЛЕ — это одна из целей создания Лиги конференций. Но точно не первая с точки зрения самого УЕФА. Декларируется другая — расширить географию еврокубков и дать возможность странам с низким рейтингом поиграть на группах. «Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки инклюзивными, как никогда прежде», — говорит президент УЕФА Александер Чеферин. Впрочем, ничего нового тут нет. Если все будет хорошо, то летом мы посмотрим второй инклюзивный чемпионат Европы. С Македонией, Финляндией и Венгрией.

При этом важно понимать, что еврокубковые квоты ассоциаций остаются прежними. Отсюда следует, что ключевое слово после появления третьего еврокубка — это «перераспределение».

Лига конференций разгрузит Лигу Европы. Фото Reuters

Как изменится Лига Европы

Лиги чемпионов появление Лиги конференций никак не коснется. А вот Лигу Европы новый турнир разгрузит: число участников группового этапа сократится с 48 до 32. То есть вместо 12 квартетов станет восемь по четыре команды в каждой. Из других новшеств — появление раунда стыковых матчей. В нем сыграют вторые места Лиги Европы с третьими местами в Лиге чемпионов. Первые из Лиги Европы, естественно, напрямую выходят в 1/8 финала.

Изменится и схема отбора в Лигу Европы. На групповом этапе сыграют победитель предыдущей Лиги конференций, 11 обладателей прямых путевок по результатам в национальных турниров, 10 команд из квалификации Лиги Европы и 10 участников из квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом году российские клубы в еврокубках не порадовали. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лига конференций — турнир для России?

Андрей Аршавин по итогам нашего кошмарного выступления прошлой осенью сказал в интервью Нобелю Арустамяну: «Знаешь, на что российские клубы станут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут — вот там будут». И заливисто, по-аршавински, рассмеялся.

Никто особо не вникал, как устроена Лига конференций, но у турнира уже сложилась репутация третьесортного соревнования. В Англии, например, на эту тему шутят, потому что конференция там — это название лиг ниже четвертого дивизиона. По сути, ЛК — это Лига Европы более низкого уровня. Хотя какой-то существенной разницы не наблюдается. «Арсенал», проигрывая всем подряд в АПЛ, так и будет побеждать во всех шести матчах в группе — что в сегодняшней Лиге Европы, что в завтрашней Лиге конференций. Не заметим большой разницы и мы в России. Ведь до этой осени у нас искренне считали, что чемпионат Австрии слабее, но потом в Москву приехали «Зальцбург» и «Вольфсбергер».

Маленькие команды, ради которых как бы создавалась Лига конференций, скорее всего, отсеются после группового этапа, и в плей-офф окажется достаточно громких имен. Шестые места ведущих лиг, например. Если проецировать на текущий сезон, то в Лиге конференций сыграли бы «Милан», «Тоттенхэм» и «Реал Сосьедад». Более того, матчи в ЛК пройдут по четвергам, фактически одновременно с Лигой Европы. Так что не запутаться в турнирах сложно.

Прямых путевок в групповой этап Лиги конференций не предусмотрено. Это важно, потому что за последние четыре сезона только «Зениту» (дважды) удавалось проходить квалификацию в Лиге Европы. «Динамо», «Ростов», «Арсенал», «Спартак», «Краснодар» — все они с разной степенью треска проваливались на стадии отбора. Бронзовому призеру РПЛ-2020/21 предстоит пройти две стадии квалификации, четвертому месту — три. Второй отборочный раунд стартует 22 июля — примерно в те же сроки проводился аналогичный этап в Лиге Европы. А дальше для попадания в групповой этап нужно будет сыграть шесть матчей параллельно со стартом нового чемпионата. Перспектива такого выступления на два фронта часто отпугивает наши команды.

У нового турнира уже есть эмблема, трофей представят совсем скоро, а вот порядок сумм, которые можно будет заработать в турнире, УЕФА пока не раскрыл. Но вряд ли там предусмотрены какие-то существенные деньги по меркам клубов, претендующих в чемпионате России на топ-4.

Резюме

Если говорить глобально, то Лига чемпионов будет только укрепляться в своей элитности. УЕФА в этом тоже заинтересован, чтобы у больших клубов не было соблазнов отколоться и объединиться в какую-нибудь суперлигу, о чем говорится постоянно. Лига Европы станет престижнее, ее очистят от шелухи. Если оценивать мерками конца 90-х, то это симбиоз Кубка УЕФА и Кубка кубков в лучших их проявлениях. Ну а Лига конференций станет практически той же Лигой Европы, к которой мы привыкли в последние годы.

Если говорить с точки зрения российских команд, то здесь сложно отделаться от осадка, оставшегося после выступления в Европе прошлой осенью. Все было настолько плохо в «сильной» ЛЕ, что по поводу «слабой» нет никакого оптимизма. Да и вообще к Лиге Европы у нас в последние годы относились прохладно — и те команды, которые попадали в квалификацию, и ЦСКА, который сразу проходил в группу и выглядел там хуже, чем в чемпионате России.

В общем, ко всем разговорам о стремлении попасть в тройку нужно относиться скептически: перспектива проходить два отборочных раунда, чтобы оказаться в групповом этапе Лиги конференций, — сомнительная награда.