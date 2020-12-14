Экс-форвард «Зенита» и сборной России, а сейчас главный тренер «Томи» в интервью «СЭ» прокомментировал состав пар, которые в будущем году сыграют в Лиге чемпионов

— Самая интересная для вас лично пара в 1/8 финала?

— Конечно, «Барселона» — «ПСЖ»! Дело не только в фантастическом противостоянии этих команд весной 2017-го. 4:0 в Париже, 6:1 в ответном матче, решающий гол Сержи Роберто на пятой добавленной минуте, обеспечивший «Барсе» невероятную победу и выход в четвертьфинал...

— Еще в чем интрига?

— В слухах, которые отправляют Месси в «ПСЖ». А сам Лео, говорят, просит Неймара вернуться в «Барселону». Все это подогревает ажиотаж. Плюс у парижан очень симпатичная команда, россыпь звезд. У «Барселоны» тоже состав мощный. Будет интересно!

— Кто же фаворит в этой паре?

— На данный момент — «ПСЖ». А у «Барселоны» перестройка в разгаре. Меняется все, в том числе стиль игры. Пока Куман никак не может выправить ситуацию. Посмотрим, какое усиление будет, когда откроется трансферное окно.

— Для Месси нынешний сезон — самый слабый за последние годы?

— Да уж. И для Лео, и для «Барселоны». Такого неудачного старта не ожидал никто. Четыре поражения в 11 матчах, 8-е место в таблице... Катастрофа!

— Куман-то с такими результатами до матчей с «ПСЖ» доработает?

— Сегодня никто не знает ответа на этот вопрос. Думаю, многое прояснится в конце января, когда пройдут выборы президента «Барселоны».

— Еще какие пары в 1/8 финала выделяете?

— Во-первых, «Лейпциг» — «Ливерпуль». Обе команды играют в атакующий футбол, много забивают. С интересом жду тренерской дуэли Нагельсманн — Клопп. Один уже состоявшийся тренер, выиграл кучу трофеев. Другой, несмотря на молодость, с каждым годом завоевывает все больше симпатий болельщиков. Думаю, рано или поздно Нагельсманн возглавит топ-клуб.

— А кто «во-вторых»?

— «Атлетико» — «Челси» — тоже яркая вывеска. У Лэмпарда непредсказуемая команда. В этом сезоне в Лиге чемпионов выдавала отличные матчи, а вот в АПЛ иногда пробуксовывает. Мне нравится Вернер, он явно усилил «Челси», регулярно забивает. В воротах очень хорош Менди. Ну и конечно, нельзя не отметить 34-летнего Жиру. Его уже многие списали, но француз продолжает штамповать голы. Красавец!

— Были б у вас лишние 100 долларов, на кого бы поставили в парах «Лейпциг» — «Ливерпуль» и «Атлетико — «Челси»?

— 100 долларов — сумма большая, лучше найти ей более полезное применение, чем тотализатор. Вот 100 рублей — другое дело, ими можно рискнуть. В первой паре отдам предпочтение «Ливерпулю». Хотя болеть буду за немцев.

— С чего бы?

— Хочется сенсации! Если выбирать между «Атлетико» и «Челси», ставлю на испанцев. Все-таки у Симеоне команда постабильнее.

— А здесь за кого собираетесь болеть?

— Мне больше импонирует стиль игры «Челси». Кроме того, в прошлом году побывал там на стажировке. Наблюдал за работой и первой команды, и академии, пообщался с ее директором.

— С Лэмпардом тоже встретились?

— К сожалению, нет. Надеюсь, такая возможность еще будет. В любом случае стажировка получилась полезной, много нового почерпнул. Вот с того момента и проникся симпатией к «Челси».

— А как же «Севилья»? Команда для вас не чужая.

— За нее тоже переживаю. Хотя в матчах с «Краснодаром» болел, разумеется, за наших. Что касается 1/8 финала, где «Севилью» ждет дортмундская «Боруссия», то в этой паре фаворита нет. Да, немцев сейчас лихорадит, тренера уволили, но через два месяца наверняка все устаканится.

— Алексей Миранчук к февралю отвоюет место в основе «Аталанты»?

— Не факт. Конкуренция на его позиции огромная, да еще Алексею все время что-то мешает. То травму залечивал, то тренер не слишком доверял. Потом забил два прекрасных гола после выхода на замену — и подхватил коронавирус. Надеюсь, болезнь перенес в легкой форме. А то знаем примеры, когда после «короны» футболисты очень тяжело набирают форму.

— Как полагаете, кто выиграет Лигу чемпионов?

— Думаю, «Бавария». Но и «Ювентус» нельзя недооценивать. Пусть в этом сезоне команда показывает не самую яркую игру, зато стабильно побеждает. Тоже искусство.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Первые матчи в каждой из пар состоятся 16, 17, 23 или 24 февраля на поле команд, указанных первыми. Ответные запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта. Начало всех игр — в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.