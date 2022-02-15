Неймар мог оказаться в «Реале» еще в 14 лет. Помешали жадность отца и проблемы с адаптацией

Сейчас бразилец готовится выбить Мадрид из Лиги чемпионов.

Противостояние «ПСЖ» и «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, помимо собственно громкой афиши, заключает внутри себя уйму дополнительных интриг и историй.

Понятно, первое, что приходит в голову, — это Кильян Мбаппе против будущего клуба (а сомнений в том, что 23-летний форвард летом переедет в Мадрид, почти нет) и все с этим связанное. Выиграть для Парижа долгожданную Лигу чемпионов и уйти победителем — идеальный, почти сказочный сценарий. Другая история — Серхио Рамос против бывшего клуба. Правда, 36-летний испанец в этом сезоне почти не играет из-за травм и в первом матче точно не выйдет на поле. Разумеется, это и Лео Месси против вечного соперника — «Реала».

Но есть еще одна, менее очевидная, история — про отношения Неймара с «Реалом». Бразилец несколько раз мог оказаться в Мадриде, причем первый раз трансфер мог состояться, когда ему было всего 14 лет. И даже символично, что Неймар, получивший в конце ноября страшную травму голеностопа, возвращается как раз к плей-офф Лиги чемпионов.

О его таланте говорили, когда Ней был еще мальчишкой. Уже в 12 лет у него появился агент — Вагнер Рибейру. Клиентом Рибейру был и другой молодой бразильский игрок — Робиньо. В 2005 году он переехал из «Сантоса» в «Реал» за 25 миллионов евро, а весной 2006-го в тренировочный лагерь «Королевского клуба» прибыл 14-летний Неймар.

?| Pictures of a young Neymar in a Real Madrid jersey from his upcoming Netflix documentary. #rmalive pic.twitter.com/ybot3m6YDe — Madrid Zone (@theMadridZone) January 25, 2022

Европейским клубам запрещено покупать футболистов младше 18 лет не из стран Евросоюза, но, во-первых, всегда были способы обойти эти правила, а во-вторых, вряд ли в тот момент Ней думал обо всех этих формальностях. 14-летний парень просто наслаждался Мадридом: экскурсии по «Сантьяго Бернабеу» и по городу, просмотры матчей «Реала» из ВИП-ложи и тренировки с командой U-14. Именно там бразилец впечатлил всех. В той команде были и другие игроки, сделавшие отличную карьеру. Например, Пабло Сарабия, который пересекался с Неймаром в «ПСЖ» и правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.

«Я отлично запомнил Неймара. Он как-то сказал, что останется с нами. Тогда мы все подняли его и стали праздновать», — вспоминал Карвахаль.

When a young @neymarjr was invited at Real Madrid. Neymar has been a target of @realmadriden since his younger days. But in course of time, many things changed. pic.twitter.com/lckdwxfNWK — cricketsoccer (@cricketsoccer) May 31, 2020

Однако переход так и не состоялся. Сейчас трудно сказать, насколько это было решение самого Неймара, ведь уже тогда важнейшую роль в его карьере играл отец. После просмотра игроку предложили долгосрочный контракт с «Реалом», но он вернулся в Бразилию и отыграл за «Сантос» еще семь лет, пока в 2013-м не перебрался в стан злейшего врага мадридцев — «Барселону». Отец футболиста объяснял решение отказать «Реалу» так: «Через шесть дней в Мадриде мы ощутили сильную усталость. Все вокруг было слишком по-другому, и я чувствовал, что сын шокирован этим. Он вырос в небольшом доме, где на четверых человек всего одна спальня. Отцовский инстинкт подсказал мне, что в Испании он чувствует себя вне зоны комфорта».

Позднее стало известно, что же на самом деле смутило Неймара-старшего.

«Я думал, что «Реал» сделал хорошее предложение, но отец Неймара хотел улучшить условия. Как выяснилось позднее, президент «Сантоса» переживал за переход игрока и пообещал Неймару-старшему квартиру, если его сын вернется в Бразилию», — рассказал журналистам один из членов тренерского штаба «Реала».

Эту версию подтвердил и сам экс-президент «Сантоса» Марсело Тейшейра. «Неймару очень нравился «Реал» эпохи «галактикос». Но мы не вели переговоры с испанцами, переход был инициативой его отца. Мы предложили ему миллион евро, чтобы сохранить парня. Предложение было принято. Все говорили, что я сошел с ума, но я знал, что Неймар — особенный», — вспоминал Тейшейра.

В недавно вышедшем документальном фильме Netflix о судьбе Неймара его отец все-таки признал, что получил деньги от «Сантоса». «Я увидел предложение, которое принесло бы выгоду нашей семье и моему сыну. Это был первый миллион, который мы заработали, а Неймару было всего 14 лет», — говорил он.

Кроме того, юристы «Сантоса» обращались с жалобами в ФИФА и УЕФА, ведь «Реал» пытался зарегистрировать несовершеннолетнего южноамериканца. Получив по полной программе от футбольных властей, мадридцы оставили затею с подписанием Неймара до 2011 года.

Но в переговоры вмешалась «Барселона». Вингер заключил контракт с «Сантосом» до 2014 года и предварительный договор с каталонцами, согласно которому должен был уехать в Барселону после чемпионата мира. В «Барсу» Неймара удалось привезти еще раньше — в 2013-м, а все попытки «Реала» заполучить бразильскую звезду закончились провалом. Не вышло переманить игрока в Мадрид даже в 2019 году, когда он хотел покинуть «ПСЖ».

Сам Неймар поддержал версию отца о проблемах с адаптацией. «Я впервые оказался в Европе. Я ничего не понимал, еда была другой. Я не привык добавлять авокадо в еду, а авокадо были везде», — вспоминал он в той же документалке от Netflix.

Сейчас бразилец адаптировался к Европе, может позволить себе любое питание и любой образ жизни. 30-летний юбилей отпразднован, документальное кино о вышло — пора напомнить о себе как о футболисте.