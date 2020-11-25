«Похвастаться Дзюбой и Азмуном можно только в нашем чемпионате. А Халк к нам не приедет». Интервью Боярского о провале в Лиге чемпионов

После поражения «Зенита» от «Лацио» в 4-м туре группы Лиги чемпионов (1:3) на вопросы «СЭ» ответил народный артист России, болельщик питерского клуба Михаил Боярский.

— Какие ваши впечатления от матча с «Лацио»? — первый вопрос Боярскому.

— Впечатления печальные. Дзюба молодец, забил гол. Но объективно «Лацио» гораздо сильнее. В завершающей стадии атаки все усилия были тщетными. Сплошные забросы на Дзюбу. Замке вышел, ничего толком не показал. Сердар пока в непонятной форме. И с «Брюгге» ничего не получится. «Зенит» слабее. Сегодня выделил бы Кержакова, спас «Зенит» еще от нескольких мячей. Даже угадал направление удара Иммобиле с пенальти. Но с Чиро ничего не поделаешь, у нас такого нет, ничего с этим не поделаешь.

У себя дома мы можем похвастаться и Дзюбой, и Азмуном, и вообще командой «Зенит», но на уровне европейского чемпионата это бессмысленно. «Краснодар» тоже сегодня прилично играл, но это не наш уровень.

— Пропущенный второй гол повлиял психологически?

— Конечно. Попробуй соберись с силами после двух нокдаунов. Да и сил не хватало. Но я до сих пор не могу понять — это мне 70 с лишним лет, а мужики в 30 не могут отбегать полтора часа? Для меня это загадка. Они устали, у них был, мать твою за ногу, перелет. А как мужики воевали?

Но когда начинают говорить: «Да тяжело, вы понимаете», — нет, не понимаю. Какого черта? С чего это? Не понимаю, куда они девают силы и чем тогда занимаются, если не подготовкой, чтобы пробегать полтора часа.

— Как вы считаете, по тактике «Зенит» развивается?

— Тактически нет логики в игре. Она несуразная. Единственный козырь — дальние передачи, но он не действует. Дзюба оправдал сегодня эту теорию и забил гол, но на этом игру строить нельзя. Центр стоит, ничего не происходит. Я не специалист, но толку от их игры никакого. От каждого удара по мячу должен быть толк. А тут бестолковость в игре.

— Все команды, особенно в РПЛ, уже знают эту тактику забросов на Дзюбу. Вам не кажется, что надо что-то менять?

— Он замечательно скидывает, потрясающе отдает пасы. Он придает уверенность команде и вселяет энергию в игроков, но этого недостаточно. Я не специалист в европейском футболе, с европейским футболом все закончено. Буду болеть, чтобы «Зенит» занял первое-второе место в чемпионате.

Азмун еще прибавит, у него прекрасный дриблинг, он может сделать интересные и точные передачи. Остальные игроки тоже подтянулись, в сборной проявляют себя достаточно эффективно. У нас есть потенциал. Молодые тоже могут стать посмелее — Мостовой, Круговой. Но только на уровне нашего российского футбола.

— Все ждут успехов в Европе, а не только на внутренней арене.

— Нет, я не хочу. Мне это неинтересно. Футболисты должны доставлять удовольствие дома. Мне приятнее выпивать с моими мужиками дома, в бане, по-русски, а уезжать в Европу пить виски в баре с кем-то мне неинтересно.

— У «Зенита» очень возрастная команда.

— Если бы молодежь играла так, как Жирков в своем возрасте играет. Он играет лучше молодых. Но нужно готовиться, надо быть смелее в выводе молодых игроков. Наверное, есть еще порох в пороховницах. Рано или поздно придется выпускать молодых, и лучше рано, чем поздно. Уже пора готовить серьезную смену, чтобы появились новые Кержаковы и Аршавины.

— У «Зенита» бюджет больше, чем у многих клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Почему нет результата от потраченных денег? Малком стоит тех 40 миллионов?

— Он старается, доказывает свою состоятельность. Может быть, не всегда у него получается на сто процентов. Но в стране, в нашем чемпионате он полезен. На европейской арене он теряется, тушуется.

— Малком стоит тех денег, которые на него потратили?

— Мне очень сложно сказать, я даже не могу представить себе эту сумму. На бумаге это звучит серьезно, но в руках я такие деньги никогда их не держал. Куда их девать? Что с ними делать?

— Недавно появилась новость, что «Зенит» ведет переговоры с Халком.

— Это ерунда. Никогда в жизни Халк никуда не поедет. Это очередной журналистский фейк. Никакого Халка ни за какие деньги у нас не будет. Это исключено. Могут меняться тренеры, игроки, но Халк в «Зенит» не вернется.

— Верите, что игрок уровня Халка может перейти в «Зенит»?

— Сомневаюсь. Мы должны быть богаты своим потенциалом. Своей академией, своими игроками. Тогда можно чего-то добиваться.

— В команде кризис?

— Нет, все в порядке. Есть инфантильность в мотивации. Психологический настрой, дух команды теряется. В последнее время не хватает чего-то, что позволит команде выйти, как одиннадцать спартанцев, против всех. Я давно такого не видел.

— Команда устала от Семака?

— Нет, давайте не сочинять. Больно они быстро устают. Сопляки они еще, чтобы уставать. Еще никогда в жизни они так не работали, чтобы кстати. Они еще ничего не сделали такого, чтобы устать.