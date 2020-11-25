Итальянцы признали лучшим Кержакова. Дзюба «погасил судимость»

Итальянские СМИ восхищаются «Лацио». А «Зенит» им в целом глубоко безразличен.

3-5-2 и Кузяев в роли опорника

Общий лейтмотив утренних газет следующий: «Лацио» во главе с Иммобиле провел отменный матч и заслужил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. А «Зенит»... Ну а «Зенит» никому здесь в Риме не интересен: не обнаружил я на его счет почти ничего интересного, кроме оценок за матч.

Il Messaggero.

Та самая газета Il Messaggero, которая накануне поместила Караваева и Оздоева в стартовый состав, а Кузяева сделала центральным нападающим, не потрудилась даже дать комментарии к оценкам игроков «Зенита», своих же развернуто похвалила по полной программе (Иммобиле и Корреа, например, получили по восемь баллов). Впрочем, эта газета все равно вновь показала себя отменным знатоком «Зенита»: по ее мнению, римский матч команда Семака начала с расстановкой 3-5-2, а Кузяев был в ней одним из опорных полузащитников. Ну а оценки зенитовцев вышли такими: Кержаков — 6, Ловрен — 6, Ракицкий — 5,5, Жирков — 6, Азмун — б/о, Малком — 5, Кузяев — 5, Барриос — 5, Дриусси — 5,5, Дуглас Сантос — 5, Сутормин — 6, Мостовой — 5, Мусаев — 5,5, Ерохин — 5, Шамкин — б/о, Дзюба — 6.

Ирония в адрес Азмуна

Издание Corriere dello Sport определило стартовую расстановку «Зенита» как 4-2-3-1. Худшим в нашей команде признан Барриос, хотя низкую оценку пять баллов по десятибалльной системе получил не он один. Вот как выглядит общая картина: Кержаков — 6,5, Кузяев — 5, Ловрен — 5, Ракицкий — 5,5, Жирков — 5, Азмун — 5, Дриусси — 5,5, Дуглас Сантос — 5, Сутормин — 5,5, Ерохин — 5,5, Шамкин — 5, Малком — 5,5, Мостовой — 5, Мусаев — 5, Дзюба — 6,5. Лучшими в «Зените» признаны голкипер Кержаков и автор единственного гола Дзюба.

Corriere dello Sport.

Кержаков закономерно отмечен за то, что уберег свою команду от поражения с крупным счетом. А вот комментарий к оценке Дзюбы подтверждает тот факт, что его знаменитое видео действительно уплыло далеко за границы России. Артему посвящены целых семь строчек — больше всех. Автор мини-комментария отмечает, что игрок был выведен из своей сборной за video hard, то есть за одно из свежих приключений в его биографии. А голом в матче Лиги чемпионов он вроде как «погасил свою судимость». Вот так шутят в Риме. Ну а иранцу Азмуну посвящен такой краткий ироничный пассаж: «В недавнем прошлом он едва не попал в «Лацио», а вчера он не попадал по мячу».

Corriere dello Sport.

Сохранение интриги

На а что же пишет самое авторитетное спортивное издание страны — La Gazzetta dello Sport? Накануне матча итальянцы взяли интервью у Сергея Семака для своей печатной версии, а на сайте издания в день матча появилось интервью с Андреем Аршавиным, которое в русской версии можно прочитать на официальном сайте «Зенита». Так что в отсутствии интереса к нашему клубу это издание не упрекнешь. Но то было до матча, а после него — ничего, кроме оценок.

Corriere dello Sport. «Лацио», цель близка".

А они такие. Общекомандная оценка и оценка Семака — 5. Для сравнения: своему «Лацио» и Симоне Индзаги итальянцы поставили 7,5. Комментарий к оценке Семака: «Зенит» выглядел чересчур уязвимым в обороне и в целом предстал слишком некомпактным. «Лацио» жалил соперника на контратаках". Лучшим в составе зенитовцев признан голкипер Кержаков, получивший высокий балл 7,5 с таким комментарием: «Феноменально спас свои ворота от ударов Луиса Альберто и Лаццари, сохранив для своей команды интригу хотя бы до перерыва. В конце встречи превзошел сам себя, отразив удар Муричи». Вот в заключение полная палитра оценок от La Gazzetta dello Sport: Кержаков — 7,5, Кузяев — 5, Ловрен — 5,5, Ракицкий — 5, Жирков — 5, Азмун — 5,5, Дриусси — 5,5, Дуглас Сантос — 5,5, Сутормин — 5,5, Ерохин — 5, Шамкин — 6, Малком — 6,5, Мостовой — 5,5, Мусаев — 5,5, Дзюба — 6,5. Ну а лучшим игроком встречи логично признан форвард «Лацио» Иммобиле, получивший восемь баллов.