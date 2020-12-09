Черная метка для УЕФА. Как инцидент в Париже повлияет на мировой футбол

Уйдя с поля, «ПСЖ» и «Истанбул» создали прецедент: борьба с расизмом обрела новую форму

Печальная хроника

Тема расизма в футболе в этом году поднимается, как никогда, часто. Кратко перечислю события последних трех месяцев:

— В матче лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» игрокам показали пять красных карточек за минуту. Скандал спровоцировали оскорбления Неймара на расовой почве.

— Иранского футболиста дисквалифицировали на полгода за то, что он во время матча с «Пахтакором» показал в камеру азиатский разрез глаз.

— Журналист Mundo Deportivo сравнил полузащитника «Барселоны» Ансу Фати с черным торговцем-нелегалом, которого преследует полиция. Клуб собрался подать на обозревателя в суд.

— Перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» почти все футболисты «Краснодара» не встали на колено во время акции Black Lives Matter. В Англии этим возмутились.

— Генеральный директор Футбольной ассоциации Грег Кларк подал в отставку после того, как во время одного из мероприятий назвал цветными футболистами представителей этнических меньшинств.

— Российский полузащитник американского клуба «Остин Боулд» Валерий Сарамутин признался, что его отстранили от матчей из-за отказа встать на колено.

— Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в ответ на поздравления в Instagram написал по-испански: Gracias negrito. Уругваец извинился, но ему грозит дисквалификация.

— Фанаты английских клубов «Миллуолл» и «Колчестер» освистали игроков и встретили неодобрительным гулом акцию Black Lives Matter перед матчами своих команд.

— «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля, когда арбитр матча назвал тренера турецкой команды Пьера Вебо черным.

Некрасивая ситуация

Обострению темы поспособствовали майские и июньские события в США — убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте вывело на новый уровень проблему расизма во всем мире. А спорт объединяет народы, но может и легко рассорить — как получилось во вторник в Париже.

Ситуация неоднозначна. Резервный судья Себастьян Колцеску упомянул румынское слово negru, когда главный арбитр Овидиу Хацеган спросил у него, кому показать карточку. Ассистент главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо до этого просто спорил с Колцеску, но затем вскипел и начал повторять одну и ту же фразу: «Почему ты сказал «негр»? Почему ты сказал «негр»?» Дальше вы знаете — команды ушли с поля, матч был прерван.

Но слово negru в румынском языке означает «черный», а это не оскорбление — в конце концов, движение Black Lives Matter буквально переводится как «жизни черных важны». Если бы языком международного общения считался румынский, то вместо black писали бы negru. Кроме того, сам Вебо целых 11 лет играл в Уругвае и Испании и точно знает, что negro — «черный» по-испански.

Вдобавок процитирую темнокожего экс-хавбека «Ливерпуля» Джона Барнса, известного борца с расизмом. Он опубликовал в Twitter фото тренерского штаба «Истанбула», в котором Вебо — единственный африканец. Барнс написал: «Одному из них собирались показать красную карточку. Главный арбитр спросил ассистента, кому надо ее показать. Может мне кто-нибудь объяснить, как он мог еще указать на тренера, раз не знает его имени, а номеров на экипировке у него нет? Как, если не «черный»?»

Here is the coaching staff at istanbul... 1 of them is going to be sent off and the ref asks the 4th official which one should he send off... can anyone tell me how he should identify him as he doesnt know their names, and they arent wearing numbers, other than THE BLACK ONE? pic.twitter.com/ebLO2MlYNI — John Barnes (@officialbarnesy) December 9, 2020

Опасный прецедент

Капитан «Уотфорда» Трой Дини на днях признался, что его команда уйдет с поля, если с трибуны посыплются расистские оскорбления. Во второй по силе лиге США осенью одна команда снялась с игры в перерыве, так как ее футболиста обозвали на почве гомофобии. Но во вторник произошло невиданное ранее — от слов перешли к делу, и в матче высочайшего уровня обе команды покинули газон. Важно, что обе команды: УЕФА не мог засчитать поражение «Истанбулу». Более того, у Союза европейских футбольных ассоциаций не было другого выхода, как уговорить команды на доигровку с новой бригадой арбитров, иначе УЕФА не избежал бы масштабной критики и клейма расистской организации.

Другими словами, организатор оказался в заложниках у участников, что совсем не нормально. Теперь все знают, что футболисты и тренеры в силах прервать любой матч. Ладно, эта игра для «Истанбула» не решала ничего. Но как повели бы себя представители команды, если бы исход встречи был важен? Похоже, во вторник появился инструмент для манипуляций игрой.

Интересно и то, кто именно может прервать матч. Представим контрастную ситуацию: тренерский штаб состоит почти полностью из афроамериканцев, а на резервного судью орет единственный белокожий ассистент. Главный арбитр так же спрашивает у ассистента, кого удалить, а тот отвечает: «Вон того, белого». В интерпретации тех, кто считает вторничный инцидент расизмом, описанная мной сцена тоже должна быть расизмом.

Теперь всем нужно быть еще аккуратнее — особенно тем народам, у которых исторически не было темнокожих рабов. А ведь таких много, и часть проблем возникает именно из-за различий в понимании контекста. Для одних черный цвет — просто черный. Для других — синоним оскорбления.

Я уверен, что все только начинается и мы еще не раз услышим об инцидентах, подобных парижскому. Но еще важнее то, что УЕФА и ФИФА будут чаще принимать сторону тех, кого задели какие-либо слова, даже если объяснения будут адекватными и понятными большинству.

В общем, лучше молчать. А то еще поймут неправильно.