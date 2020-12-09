В центре скандала в Париже: этот арбитр спас чужую жизнь, но хотел остановить свою. Из-за него удалили Писарева и наказали Петреску

Рассказываем о 43-летнем румынском судье Константине Себастьяне Колцеску, чьи слова «черный парень», произнесенные на румынском, стали причиной конфликта в первом тайме встречи Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул ББ». Матч не был доигран.

Оставьте меня в покое!

В жизни Колцеску хватало сложных моментов. 3 октября 2008 года он собирался выпрыгнуть из окна своей квартиры, расположенного метрах в 10 над землей. «Оставьте меня в покое!» — кричал арбитр. «Это был голос человека, готового на любой шаг», — писала румынская Gazeta Sporturlor.

«Я был дома. Очень злой. Никого не хотел видеть. Думал, что уже никогда не стану снова судить. Мне почти перестали давать матчи даже во второй лиге. Еще недавно я был арбитром ФИФА, а тут — не подхожу для второго дивизиона! Полицейские, врачи, пожарные ворвались в мой дом. Тогда я вскочил на окно», — объяснял судья.

Перспективы, развод, понижение в ранге

По образованию Колцеску инженер. Играл в футбол — полузащитником за «Электропутере». Начал судить в 19 лет, в 26 лет попал в высшую лигу. Первый матч, между «Оцелулом» и «Глорией» из Бистрицы, судил 28 ноября 2003 года. В 2006-м, в 29 лет стал арбитром ФИФА. Но уже вскоре вылетел во второй дивизион, был исключен из листа ФИФА, развелся, влюбился снова, совершил ряд ошибок в играх... И едва не ушел из жизни. Добровольно.

В августе 2007 года футбольная федерация Румынии отстранила на неопределенный срок двух арбитров, обслуживавших игры чемпионата страны между «Стяуа» и «Чахлэулом» (2:1), а также «Рапидом» и «Дачией» (2:1). «Себастьян Колцеску и Аугустус Константин ответственны за принятие ошибочных решений, которые изменили результаты матчей», — говорилось в специальном заявлении. Пресса обвинила судей в том, что они помогали «Стяуа» и «Рапиду». Глава судейской комиссии Георге Константин заявил, что оспариваемые решения двух рефери не могут рассматриваться как обычные человеческие ошибки.

Но Колцеску вытерпел, справился с трудностями и вернулся — в высшую лигу и в ФИФА (в 2013-м).

«У меня было два психолога. Непросто найти того, кто действительно поможет решить твои проблемы. С последним из них мы встречались по два раза в неделю на протяжении почти трех месяцев. И потом он сказал мне: «Ты абсолютно нормальный», — рассказывал 12 лет назад Колцеску.

Спас пассажирку

В 2008-м он едва не остановил свою жизнь, а пару лет спустя спас чужую. После одной из отборочных игр Лиги чемпионов Колцеску и Овидиу Хацеган помогли пассажирке, вместе с которой они летели на самолете в Румынию. Ей стало плохо, и она едва не задохнулась.

«Себи Колцеску здорово помог, — вспоминал Хацеган, врач по образованию. — Было больно смотреть на нее. С ней летели дети, их куда-то увела стюардесса. То, что мы с Себи сделали, помогло той женщине. Больше я ее не встречал, надеюсь, она жива».

Удаление Писарева

12 октября 2012 года в Яблонеце-над-Нисой молодежная сборная России в первом стыковом матче за путевку на чемпионат Европы играла с командой Чехии. Победила 2:0 — Федор Смолов сделал тогда дубль. А на 64-й минуте Николай Заболотный не дал хозяевам реализовать пенальти.

Вацлав Кадлец ждал, как поступит вратарь сборной России, и собирался пробить по центру ворот. Заболотный, однако, не стал реагировать на удар и прыгнул вправо. Мяч угодил ему в ногу. В этот момент главный тренер молодежки Николай Писарев что-то крикнул из технической зоны. Резервный арбитр Себастьян Колцеску тут же затараторил в переговорное устройство. После остановки игры, несмотря на попытку Писарева объясниться, главный рефери Хацеган жестом отправил его на трибуну, откуда наш тренер и досматривал матч.

Я тогда был в Чехии с командой и после игры попытался выяснить у Писарева, что же произошло.

— Некое недопонимание, — дипломатично ответил тренер. — По-английски. Ждали, наверное, момента.

— А о чем вы говорили?

— О пенальти.

— Но вы высказались, если не ошибаюсь, уже после того, как чехи его не забили.

— Да, после. Увидел судью поближе — попытался отреагировать. Эмоции.

Конфликт с Петреску

Год назад в серьезный конфликт с судьей вступил Дан Петреску, работавший с ЧФР. Он был удален во время матча с «Астрой» (2:3), нецензурно оскорблял арбитра и угрожал ему. В итоге тренера дисквалифицировали на четыре игры и оштрафовали. Разные наказания в тот период понесли еще пару футболистов и даже юрист клуба Иоан Ивашку.

Последний матч

Говорят, румынская федерация не включила Себастьяна в число кандидатов в лист ФИФА на будущий год, не рекомендовала его. Игра в Париже должна была стать последней в международной карьере. И действительно стала. Но произошло все не так, как хотелось бы Колцеску.