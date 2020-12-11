Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лучшим по числу сейвов в групповом турнире Лиги чемпионов. На его счету 27 отраженных ударов.

Примечательно, что в тройку вошли сразу два российских голкипера. Второе место занял голкипер «Локомотива» Гильерме (25 сейвов), а третьим стал Матвей Сафонов из «Краснодара» (24 сейва).

«Локо» занял последнее место в своей группе и закончил выступления в нынешнем еврокубковом сезоне. «Краснодар» стал третьим и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.