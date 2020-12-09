Что написала пресса в Румынии, Франции, Турции и Англии о произошедшем в матче «ПСЖ» — «Истанбул ББ».

L'Equipe (Франция): «Сыты по горло»

— Они оказались первыми в истории. Футболисты «Истанбула ББ» и «ПСЖ» во вторник покинули газон «Парк де Пренс» прямо по ходу матча из-за слов судьи. Это беспрецедентное событие невероятного размаха, но его можно было предсказать: в последние годы не раз были слышны мнения о том, чтобы футбольные матчи прекращались из-за расистских оскорблений или обезьяньих выкриков. И вот это произошло на самом деле — команды ушли с поля.

La une du journal L'?quipe de ce mercredi 9 d?cembre. pic.twitter.com/9wHoVxlUFV — L'?QUIPE (@lequipe) December 8, 2020

Fanatik (Турция): «Скандал в Лиге чемпионов»

— Причина произнесения этих слов совсем не важна. Инцидент, произошедший в матче такого уровня, — по умолчанию скандальный и не имеет оправданий. Защищаться нечем. Поведение ничего не подозревающего арбитра нанесло серьезный удар по бренду Лиги чемпионов. Скоро решение по румынскому судье будет принято руководством УЕФА, и оно войдет в историю мирового футбола. Но меня очень волнует настрой «Истанбула». Вряд ли команда была бы такой смелой, если бы на кону стоял выход в четвертьфинал или полуфинал.

УЕФА дал бригаде Овидиу Хацегана шестой матч за шесть недель. Когда его назначили, я подумал, почему этим румынским рефери так восхищаются. После вчерашнего инцидента я изучил биографию резервного судьи и заметил, что однажды он пытался покончить жизнь самоубийством, его имя было замешано в секс-скандалах, он был связан с мафией. Но очень скоро его международная карьера закончится.

D?? bas?nda d?n geceye dair:



— L'Equipe: «G?na geldi»

— GdS olay? ?st man?etten g?rd?: «Irk?? Hakem»

— CdS olay? kutudan g?rd?: «Paris'te Kaos»

— AS: «Irk??l??? Durdurun» pic.twitter.com/bboGXLX9mG — Tribun Dergi (@tribundergi) December 9, 2020

Gazeta Sporturilor (Румыния): «Обвинен в расизме»

— Колцеску ошибся! — цитирует газета экс-нападающего «Шахтера» и сборной Румынии Чиприана Марику. — Но это не ошибка планетарного значения. Считаю невероятным цирком уход команд с поля и отказ играть в футбол! Давайте серьезно: расизм существует, его следует осуждать в любой ситуации, но в случае с несчастным Колцеску речь идет не о расизме. Он поспешил, ошибся, но это уж слишком! Я знаю, о чем говорю, потому что никогда не видел подобной реакции, когда нас, румын, называли цыганами на афишах официальных матчей в Париже. И не только там — во многих международных матчах, в том числе Лиги чемпионов.

Эй, футболисты и тренеры, вы устроили шоу! В этом шоу высмеивают борьбу с расизмом, оказывают медвежью услугу тем, кто действительно делает усилия в этом направлении. У нас, румын, много проблем, но не с расизмом!

«B?Y?K SKANDAL»



Rumen gazetesi Sporturilor, kendi hakemine b?yle tepki g?sterdi: «B?y?k skandal, Paris-Ba?ak?ehir ma?? ?rk??l?k nedeniyle ertelendi. 4. hakem Coltescu'nun 'siyah adam' dedi?i duyuldu. Bunu Webo'yu i?aret etmek i?in s?yledi.» pic.twitter.com/jwBbsS4i5a — SPORBORD (@sporbord) December 9, 2020

The Telegraph (Англия): «Важны не жесты, а действия»

— Наступит время, когда игроки, встающие на колено, станут чем-то обыденным для футбола. Проблема заключается в том, что этот жест позволяет футболу уйти от ответственности: он создает видимость того, что футбол чем-то занимается, а не делает настоящие изменения. В данном случае речь идет о расовом равенстве и обеспечении равных возможностей для всех. Но футбол слишком любит разные символы и лозунги, особенно если они избавляют его от необходимости реформироваться изнутри.

Расизм в футболе — это проблема. И ее не решить простым сгибанием колена. Сейчас уже необходимо поставить вопрос иначе: что делать дальше? Когда же мировой футбол наконец-то сплотится и выберет более решительный и осмысленный курс, который приведет к реальным изменениям?