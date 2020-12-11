Так ужасно российские клубы еще не играли. Кто виноват в этом провале?

Одна победа за всю осень — это чудовищно плохо, а разговоры про календарь просто отмазки.

Это на самом деле провал?

Да. Российский клубный футбол пережил одну из самых неудачных кампаний в своей истории. Хотя эта оценка еще может измениться, если, например, «Краснодар» весной доберется, скажем, до 1/4 финала Лиги Европы. Впрочем, если «быки» пройдут хотя бы одну стадию плей-офф, уже будет неплохо.

Про одну из самых неудачных кампаний — это не фигура речи. Групповой этап в обоих еврокубках впервые был проведен в сезоне-2004/05, и одна победа, добытая на этой стадии, — абсолютно худший результат. До того было минимум три выигрыша. И даже в прошлом сезоне, когда ни один российский клуб не пробился в евровесну, побед было семь — хотя бы по разу три очка взял каждый из четырех участников группового этапа.

Выступление российских клубов на групповом этапе еврокубков

Сезон Клубы Победы Максимальный результат 2004/05 2 3 Победа в Кубке УЕФА (ЦСКА) 2005/06 3 5 1/4 финала Кубка УЕФА («Зенит») 2006/07 2 3 1/16 финала Кубка УЕФА («Спартак», ЦСКА) 2007/08 4 3 Победа в Кубке УЕФА («Зенит») 2008/09 3 6 1/8 финала Кубка УЕФА (ЦСКА, «Зенит») 2009/10 2 5 1/4 финала Лиги чемпионов (ЦСКА) 2010/11 4 15 1/4 финала Лиги Европы («Спартак») 2011/12 4 11 1/8 финала Лиги чемпионов (ЦСКА, «Зенит») 1/16 финала Лиги Европы («Рубин», «Локомотив») 2012/13 4 10 1/4 финала Лиги Европы («Рубин») 2013/14 5 9 1/8 финала Лиги чемпионов («Зенит») 1/8 финала Лиги Европы («Анжи») 2014/15 4 10 1/8 финала Лиги Европы («Динамо») 2015/16 5 14 1/8 Лиги чемпионов («Зенит») 1/16 финала Лиги Европы («Краснодар», «Локомотив») 2016/17 4 8 1/8 финала Лиги Европы («Краснодар», «Ростов») 2017/18 4 12 1/4 Лиги Европы (ЦСКА) 2018/19 4 11 1/8 финала Лиги Европы («Зенит», «Краснодар») 2019/20 4 7 Группа в Лиге чемпионов («Локомотив, «Зенит») Группа в Лиге Европы (ЦСКА, «Краснодар») 2020/21 4 1 ?

С другой стороны, повторюсь: весеннее выступление «Краснодара» может существенно изменить унылое впечатление. Взять, например, сезон-2009/10, когда ни одна российская команда не смогла пробиться в группу ЛЕ — ни «Амкар», ни «Зенит» (его выбил скромнейший португальский «Насионал»), ни «Крылья Советов» (проиграли ирландскому «Сент-Патрик Атлетик»), ни опустившееся из отборочного турнира ЛЧ «Динамо» (его выбил болгарский ЦСКА). При этом в Лиге чемпионов «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу», а ЦСКА и вовсе дошел до четвертьфинала.

Но в любом случае падение слишком существенное. Год назад было семь побед, два года назад — одиннадцать, три — и вовсе двенадцать. Самое простое объяснение происходящего — списать все на ковид, и эту версию мы слышим регулярно. Форс-мажор, плотный календарь, отсутствие нормального межсезонья и так далее.

Но насколько все это действительно так?

Пауза между двумя чемпионатами и вправду была небывало короткой — всего две недели. Точнее сказать, 16 дней — прошлый чемпионат закончился 22 июля, новый начался 8 августа. А «Зенит» и вовсе с учетом финала Кубка России и Суперкубка отдыхал только 12 дней. Многие уже сравнивали это с межсезоньем в топ-5 европейских лиг, но стоит напомнить.

Межсезонье в топ-5 европейских чемпионатов и России

Чемпионат Межсезонье Минимальное межсезонье Россия 16 дней 12 дней («Зенит») Англия 47 дней 33 дня («МЮ») Испания 54 дня 36 дней («Севилья») Италия 47 дней 39 дней («Интер») Германия 82 дня 43 дня («Бавария»)* Франция 165 дней 145 дней («ПСЖ»)

* между окончанием бундеслиги-2019/20 и доигровкой ЛЧ-2019/20, после чего у «Баварии» было еще 25 дней до старта чемпионата Германии-2020/21

Как видим, разница действительно существенная. Что касается плотности календаря в сравнении с соперниками, то здесь ситуация следующая.

Количество официальных матчей после окончания локдауна у российских клубов и их соперников по группам

Клуб Доигровка сезона-2019/20 Сезон-2020/21 Всего Зенит 10 24 34 Боруссия Д 9 18 27 Лацио 12 16 28 Брюгге - 21 21 Локомотив 8 24 32 Бавария 15 19 34 Атлетико 12 16 28 Зальцбург 11 20 31 Краснодар 8 25 33 Челси 13 19 32 Севилья 15 17 32 Ренн - 19 19 ЦСКА 8 23 31 Динамо З 10 21 31 Вольфсбергер 10 16 26 Фейеноорд - 16 16

Как видно, российские клубы действительно сыграли наибольшее количество матчей в сезоне-2020/21 по сравнению с конкурентами и почти больше всех после окончания локдауна. Да, «Бавария» провела столько же матчей, сколько и «Зенит», — по 34, но она отдыхала 43 дня летом и еще 25 после доигровки ЛЧ-2019/20.

Казалось бы, все верно: российским командам просто банально не хватает свежести на фоне конкурентов — межсезонье было существенно меньше, а игр больше. Но есть несколько моментов, которые заставляют серьезно усомниться в этой теории.

1. Матчи российских команд состоялись на большем отрезке времени. «Зенит» свои 24 матча провел с 7 августа по 8 декабря, то есть за 123 дня (в среднем одна игра за 5,1 дня). Тогда как 18 игр «Боруссии» уложились в отрезок с 19 сентября по 8 декабря — за 81 день (в среднем одна игра за 4,5 дня). У «Лацио» этот показатель — 16 матчей за 74 дня (в среднем одна игра за 4,6 дня). А, например, у «Зальцбурга» получается и вовсе 20 матчей за 84 дня (в среднем одна игра за 4,2 дня). Чтобы излишне не грузить цифрами, скажу, что и у остальных российских клубов ситуация примерно та же.

То есть, как видим, плотность календаря у наших команд такая же, как и у соперников, и даже чуть ниже, и говорить, что мы сыграли больше, — неправильно.

2. Можно предположить, что все упирается в межсезонье, которое в РПЛ было мизерным. Соперники успели отдохнуть и потренироваться, а мы — нет. На первый взгляд, все так. Но есть один важный нюанс.

У российских клубов была огромная зимняя пауза. В весеннюю часть еврокубков в прошлом сезоне никто не пробился, форсировать подготовку было не нужно. 10-12 декабря «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» (интересно, кстати, что участники группового турнира в Европе в этом и прошлом году совпадают) сыграли последние матчи, а возобновили сезон 29 февраля — 1 марта. Два с половиной месяца на отдых и сборы. Именно зимняя подготовка всегда в России считалась базовой, даже после перехода на «осень-весна». Месяц отпуска, затем три-четыре сбора — и можно бегать весь год на этой базе. Да, сознательно чуть упрощаю, но сути это не меняет.

Тогда как в Европе в это время играют в футбол. Пока «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» были на паузе, в Англии сыграли 11 туров, в Италии и Франции — 10, в Испании — 9. И это не считая кубков и первой стадии плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. После чего два месяца локдауна, две-три недели тренировок, доигровка сезона, затем пауза — куда меньшая, чем обычно, и новый сезон.

Возникает вопрос — куда растворились те полтора-два месяца зимней подготовки, что была у российских команд? Их действительно съел локдаун и в июне все начинали с нуля? Могу ошибаться, но, на мой взгляд, у европейцев ситуация была даже сложнее.

3. Большой отдых не гарантия успеха. Франция решила не доигрывать чемпионат-2019/20, у клубов было спокойное межсезонье. Но при этом нынешний еврокубковый сезон вряд ли можно назвать успешным. «ПСЖ» вынесем за скобки — Париж живет в своей вселенной. Что касается остальных, то «Марсель» и «Ренн» заняли последние места в своих группах в ЛЧ, одержав одну победу на двоих, потерпев при этом десять поражений. Хотя для того же «Марселя» квартет с «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакосом» не казался смертельным.

В Лиге Европы «Реймс» сошел с дистанции в 3-м отборочном раунде, проиграв в серии пенальти венгерскому «Фехервару», «Ницца» заняла последнее место в группе с «Байером», «Славией» и «Хапоэлем» Б-Ш при одной победе и пяти поражениях, и только «Лилль» прорвался в весну.

4. Показателен и пример стран, играющих по системе «весна-осень». Так, чемпионат Норвегии стартовал только 16 июня. За это время «Мольде» сыграл 38 официальных матчей, оказавшись примерно в той же ситуации, что и российские клубы, — тренировались всю зиму, готовились играть весной, ушли на карантин. При этом «Мольде» едва не прорвался в Лигу чемпионов, лишь в 4-м отборочном раунде уступив «Ференцварошу», а затем, попав в групповой турнир Лиги Европы, набрал 10 очков в компании с «Арсеналом», венским «Рапидом» и «Дандолком» и вышел в 1/16 финала.

5. Календарь РПЛ был сознательно составлен максимально лояльно к участникам еврокубков. При формировании расписания заложили два условия — перед играми в Европе нет встреч с топ-соперниками и дальних выездов. Об этом в интервью «СЭ» рассказывали сотрудники лаборатории спорта ВШЭ, которые этим занимались.

Действительно, вот список матчей перед играми в ЛЧ и ЛЕ:

«Зенит» — «Сочи» (д), «Рубин» (д), «Химки» (г), «Ахмат» (г), «Арсенал» (г), «Урал» (д);

«Локомотив» — «Уфа» (д), «Ротор» (д), «Сочи» (г), «Арсенал» (д), «Ахмат» (г), «Рубин» (д);

«Краснодар» — «Рубин» (д), «Спартак» (д), «Ахмат» (г), «Тамбов» (д), «Химки» (г), «Ротор» (д);

ЦСКА — «Динамо» (д), «Арсенал» (д), «Ротор» (г), «Сочи» (д), «Рубин» (г), «Химки» (д).

Так что, на мой взгляд, версия про тяжелый календарь и отсутствие межсезонья кажется не очень убедительной — во всяком случае, она уж точно вызывает вопросы.

Что же тогда стало причиной провала?

Конечно, можно говорить традиционные вещи про травмы, лимит, госфинансирование и детско-юношеский футбол и так далее. Отчасти это все так. Но подобные глобальные объяснения слишком размыты. Мне куда ближе теория, относящаяся, кстати, не только к футболу, что у каждого косяка есть свой конкретный виновник с конкретными Ф. И. О. И так на всех ступенях — от нижних до верхних.

Вот, например, есть в «Зените» главный тренер, который зачем-то использует схему 4-4-2, заведомо ослабляя середину поля, поскольку почти все соперники действуют с тремя игроками в центре. Который не очень силен в изучении соперников и матч-менеджменте. И под руководством которого команда за два с лишним года не эволюционировала вообще никак. А еще в «Зените» есть спортивный директор, который привозит за 40 миллионов евро футболиста-пустышку и который не считает это провалом.

Или, скажем, «Локомотив». Там тренер в решающем матче зачем-то выбирает схему, которую никогда до того не использовал. А игроки ставятся на такие позиции и с такими заданиями, что у них у самих, кажется, глаза лезут на лоб. А потом этот тренер выдает откровение, что, оказывается, за полгода команду не построишь.

А вот, например, «Краснодар». Там сначала голосуют за лимит «8+17», потом оказываются к нему не готовы и спешно раздают лишних иностранцев. Заодно избавляясь от вполне добротного защитника Спаича, который в составе «Фейеноорда» уделывает ЦСКА. Зато оставляют бразильца по фамилии Кайо — он вообще-то опорный хавбек, но на этой позиции не потянул. И его переводят в центр обороны, и он в пяти из шести матчей «привозит». При этом тренер раз за разом ставит этого футболиста в состав.

И, повторю, у всех этих решений есть вполне конкретные авторы и исполнители с конкретными Ф. И. О. Все вместе они и составляют российский футбол. Как ни крути, а кадры решают все.