Так ужасно российские клубы еще не играли. Кто виноват в этом провале?
Это на самом деле провал?
Да. Российский клубный футбол пережил одну из самых неудачных кампаний в своей истории. Хотя эта оценка еще может измениться, если, например, «Краснодар» весной доберется, скажем, до 1/4 финала Лиги Европы. Впрочем, если «быки» пройдут хотя бы одну стадию плей-офф, уже будет неплохо.
Про одну из самых неудачных кампаний — это не фигура речи. Групповой этап в обоих еврокубках впервые был проведен в сезоне-2004/05, и одна победа, добытая на этой стадии, — абсолютно худший результат. До того было минимум три выигрыша. И даже в прошлом сезоне, когда ни один российский клуб не пробился в евровесну, побед было семь — хотя бы по разу три очка взял каждый из четырех участников группового этапа.
Выступление российских клубов на групповом этапе еврокубков
|
Сезон
|
Клубы
|
Победы
|
Максимальный результат
|
2004/05
|
2
|
3
|
Победа в Кубке УЕФА (ЦСКА)
|
2005/06
|
3
|
5
|
1/4 финала Кубка УЕФА («Зенит»)
|
2006/07
|
2
|
3
|
1/16 финала Кубка УЕФА («Спартак», ЦСКА)
|
2007/08
|
4
|
3
|
Победа в Кубке УЕФА («Зенит»)
|
2008/09
|
3
|
6
|
1/8 финала Кубка УЕФА (ЦСКА, «Зенит»)
|
2009/10
|
2
|
5
|
1/4 финала Лиги чемпионов (ЦСКА)
|
2010/11
|
4
|
15
|
1/4 финала Лиги Европы («Спартак»)
|
2011/12
|
4
|
11
|
1/8 финала Лиги чемпионов (ЦСКА, «Зенит»)
1/16 финала Лиги Европы («Рубин», «Локомотив»)
|
2012/13
|
4
|
10
|
1/4 финала Лиги Европы («Рубин»)
|
2013/14
|
5
|
9
|
1/8 финала Лиги чемпионов («Зенит»)
1/8 финала Лиги Европы («Анжи»)
|
2014/15
|
4
|
10
|
1/8 финала Лиги Европы («Динамо»)
|
2015/16
|
5
|
14
|
1/8 Лиги чемпионов («Зенит»)
1/16 финала Лиги Европы («Краснодар», «Локомотив»)
|
2016/17
|
4
|
8
|
1/8 финала Лиги Европы («Краснодар», «Ростов»)
|
2017/18
|
4
|
12
|
1/4 Лиги Европы (ЦСКА)
|
2018/19
|
4
|
11
|
1/8 финала Лиги Европы («Зенит», «Краснодар»)
|
2019/20
|
4
|
7
|
Группа в Лиге чемпионов («Локомотив, «Зенит»)
Группа в Лиге Европы (ЦСКА, «Краснодар»)
|
2020/21
|
4
|
1
|
?
С другой стороны, повторюсь: весеннее выступление «Краснодара» может существенно изменить унылое впечатление. Взять, например, сезон-2009/10, когда ни одна российская команда не смогла пробиться в группу ЛЕ — ни «Амкар», ни «Зенит» (его выбил скромнейший португальский «Насионал»), ни «Крылья Советов» (проиграли ирландскому «Сент-Патрик Атлетик»), ни опустившееся из отборочного турнира ЛЧ «Динамо» (его выбил болгарский ЦСКА). При этом в Лиге чемпионов «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу», а ЦСКА и вовсе дошел до четвертьфинала.
Но в любом случае падение слишком существенное. Год назад было семь побед, два года назад — одиннадцать, три — и вовсе двенадцать. Самое простое объяснение происходящего — списать все на ковид, и эту версию мы слышим регулярно. Форс-мажор, плотный календарь, отсутствие нормального межсезонья и так далее.
Но насколько все это действительно так?
Пауза между двумя чемпионатами и вправду была небывало короткой — всего две недели. Точнее сказать, 16 дней — прошлый чемпионат закончился 22 июля, новый начался 8 августа. А «Зенит» и вовсе с учетом финала Кубка России и Суперкубка отдыхал только 12 дней. Многие уже сравнивали это с межсезоньем в топ-5 европейских лиг, но стоит напомнить.
Межсезонье в топ-5 европейских чемпионатов и России
|
Чемпионат
|
Межсезонье
|
Минимальное межсезонье
|
Россия
|
16 дней
|
12 дней («Зенит»)
|
Англия
|
47 дней
|
33 дня («МЮ»)
|
Испания
|
54 дня
|
36 дней («Севилья»)
|
Италия
|
47 дней
|
39 дней («Интер»)
|
Германия
|
82 дня
|
43 дня («Бавария»)*
|
Франция
|
165 дней
|
145 дней («ПСЖ»)
* между окончанием бундеслиги-2019/20 и доигровкой ЛЧ-2019/20, после чего у «Баварии» было еще 25 дней до старта чемпионата Германии-2020/21
Как видим, разница действительно существенная. Что касается плотности календаря в сравнении с соперниками, то здесь ситуация следующая.
Количество официальных матчей после окончания локдауна у российских клубов и их соперников по группам
|
Клуб
|
Доигровка сезона-2019/20
|
Сезон-2020/21
|
Всего
|
Зенит
|
10
|
24
|
34
|
Боруссия Д
|
9
|
18
|
27
|
Лацио
|
12
|
16
|
28
|
Брюгге
|
-
|
21
|
21
|
Локомотив
|
8
|
24
|
32
|
Бавария
|
15
|
19
|
34
|
Атлетико
|
12
|
16
|
28
|
Зальцбург
|
11
|
20
|
31
|
Краснодар
|
8
|
25
|
33
|
Челси
|
13
|
19
|
32
|
Севилья
|
15
|
17
|
32
|
Ренн
|
-
|
19
|
19
|
ЦСКА
|
8
|
23
|
31
|
Динамо З
|
10
|
21
|
31
|
Вольфсбергер
|
10
|
16
|
26
|
Фейеноорд
|
-
|
16
|
16
Как видно, российские клубы действительно сыграли наибольшее количество матчей в сезоне-2020/21 по сравнению с конкурентами и почти больше всех после окончания локдауна. Да, «Бавария» провела столько же матчей, сколько и «Зенит», — по 34, но она отдыхала 43 дня летом и еще 25 после доигровки ЛЧ-2019/20.
Казалось бы, все верно: российским командам просто банально не хватает свежести на фоне конкурентов — межсезонье было существенно меньше, а игр больше. Но есть несколько моментов, которые заставляют серьезно усомниться в этой теории.
1. Матчи российских команд состоялись на большем отрезке времени. «Зенит» свои 24 матча провел с 7 августа по 8 декабря, то есть за 123 дня (в среднем одна игра за 5,1 дня). Тогда как 18 игр «Боруссии» уложились в отрезок с 19 сентября по 8 декабря — за 81 день (в среднем одна игра за 4,5 дня). У «Лацио» этот показатель — 16 матчей за 74 дня (в среднем одна игра за 4,6 дня). А, например, у «Зальцбурга» получается и вовсе 20 матчей за 84 дня (в среднем одна игра за 4,2 дня). Чтобы излишне не грузить цифрами, скажу, что и у остальных российских клубов ситуация примерно та же.
То есть, как видим, плотность календаря у наших команд такая же, как и у соперников, и даже чуть ниже, и говорить, что мы сыграли больше, — неправильно.
2. Можно предположить, что все упирается в межсезонье, которое в РПЛ было мизерным. Соперники успели отдохнуть и потренироваться, а мы — нет. На первый взгляд, все так. Но есть один важный нюанс.
У российских клубов была огромная зимняя пауза. В весеннюю часть еврокубков в прошлом сезоне никто не пробился, форсировать подготовку было не нужно. 10-12 декабря «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» (интересно, кстати, что участники группового турнира в Европе в этом и прошлом году совпадают) сыграли последние матчи, а возобновили сезон 29 февраля — 1 марта. Два с половиной месяца на отдых и сборы. Именно зимняя подготовка всегда в России считалась базовой, даже после перехода на «осень-весна». Месяц отпуска, затем три-четыре сбора — и можно бегать весь год на этой базе. Да, сознательно чуть упрощаю, но сути это не меняет.
Тогда как в Европе в это время играют в футбол. Пока «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» были на паузе, в Англии сыграли 11 туров, в Италии и Франции — 10, в Испании — 9. И это не считая кубков и первой стадии плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. После чего два месяца локдауна, две-три недели тренировок, доигровка сезона, затем пауза — куда меньшая, чем обычно, и новый сезон.
Возникает вопрос — куда растворились те полтора-два месяца зимней подготовки, что была у российских команд? Их действительно съел локдаун и в июне все начинали с нуля? Могу ошибаться, но, на мой взгляд, у европейцев ситуация была даже сложнее.
3. Большой отдых не гарантия успеха. Франция решила не доигрывать чемпионат-2019/20, у клубов было спокойное межсезонье. Но при этом нынешний еврокубковый сезон вряд ли можно назвать успешным. «ПСЖ» вынесем за скобки — Париж живет в своей вселенной. Что касается остальных, то «Марсель» и «Ренн» заняли последние места в своих группах в ЛЧ, одержав одну победу на двоих, потерпев при этом десять поражений. Хотя для того же «Марселя» квартет с «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакосом» не казался смертельным.
В Лиге Европы «Реймс» сошел с дистанции в 3-м отборочном раунде, проиграв в серии пенальти венгерскому «Фехервару», «Ницца» заняла последнее место в группе с «Байером», «Славией» и «Хапоэлем» Б-Ш при одной победе и пяти поражениях, и только «Лилль» прорвался в весну.
4. Показателен и пример стран, играющих по системе «весна-осень». Так, чемпионат Норвегии стартовал только 16 июня. За это время «Мольде» сыграл 38 официальных матчей, оказавшись примерно в той же ситуации, что и российские клубы, — тренировались всю зиму, готовились играть весной, ушли на карантин. При этом «Мольде» едва не прорвался в Лигу чемпионов, лишь в 4-м отборочном раунде уступив «Ференцварошу», а затем, попав в групповой турнир Лиги Европы, набрал 10 очков в компании с «Арсеналом», венским «Рапидом» и «Дандолком» и вышел в 1/16 финала.
5. Календарь РПЛ был сознательно составлен максимально лояльно к участникам еврокубков. При формировании расписания заложили два условия — перед играми в Европе нет встреч с топ-соперниками и дальних выездов. Об этом в интервью «СЭ» рассказывали сотрудники лаборатории спорта ВШЭ, которые этим занимались.
Действительно, вот список матчей перед играми в ЛЧ и ЛЕ:
«Зенит» — «Сочи» (д), «Рубин» (д), «Химки» (г), «Ахмат» (г), «Арсенал» (г), «Урал» (д);
«Локомотив» — «Уфа» (д), «Ротор» (д), «Сочи» (г), «Арсенал» (д), «Ахмат» (г), «Рубин» (д);
«Краснодар» — «Рубин» (д), «Спартак» (д), «Ахмат» (г), «Тамбов» (д), «Химки» (г), «Ротор» (д);
ЦСКА — «Динамо» (д), «Арсенал» (д), «Ротор» (г), «Сочи» (д), «Рубин» (г), «Химки» (д).
Так что, на мой взгляд, версия про тяжелый календарь и отсутствие межсезонья кажется не очень убедительной — во всяком случае, она уж точно вызывает вопросы.
Что же тогда стало причиной провала?
Конечно, можно говорить традиционные вещи про травмы, лимит, госфинансирование и детско-юношеский футбол и так далее. Отчасти это все так. Но подобные глобальные объяснения слишком размыты. Мне куда ближе теория, относящаяся, кстати, не только к футболу, что у каждого косяка есть свой конкретный виновник с конкретными Ф. И. О. И так на всех ступенях — от нижних до верхних.
Вот, например, есть в «Зените» главный тренер, который зачем-то использует схему 4-4-2, заведомо ослабляя середину поля, поскольку почти все соперники действуют с тремя игроками в центре. Который не очень силен в изучении соперников и матч-менеджменте. И под руководством которого команда за два с лишним года не эволюционировала вообще никак. А еще в «Зените» есть спортивный директор, который привозит за 40 миллионов евро футболиста-пустышку и который не считает это провалом.
Или, скажем, «Локомотив». Там тренер в решающем матче зачем-то выбирает схему, которую никогда до того не использовал. А игроки ставятся на такие позиции и с такими заданиями, что у них у самих, кажется, глаза лезут на лоб. А потом этот тренер выдает откровение, что, оказывается, за полгода команду не построишь.
А вот, например, «Краснодар». Там сначала голосуют за лимит «8+17», потом оказываются к нему не готовы и спешно раздают лишних иностранцев. Заодно избавляясь от вполне добротного защитника Спаича, который в составе «Фейеноорда» уделывает ЦСКА. Зато оставляют бразильца по фамилии Кайо — он вообще-то опорный хавбек, но на этой позиции не потянул. И его переводят в центр обороны, и он в пяти из шести матчей «привозит». При этом тренер раз за разом ставит этого футболиста в состав.
И, повторю, у всех этих решений есть вполне конкретные авторы и исполнители с конкретными Ф. И. О. Все вместе они и составляют российский футбол. Как ни крути, а кадры решают все.
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