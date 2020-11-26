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«Аталанта» победила на «Энфилде», Миранчук появился в концовке. Конте снова проиграл Зидану

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 02:00
25 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Аталанта» — 0:2 Йосип Иличич открывает счет. Фото AFP
25 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Аталанта» — 0:2 Йосип Иличич открывает счет. Фото AFP
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Обзор матчей среды в Лиге чемпионов, по итогам которых в плей-офф вышли «Манчестер Сити» и «Бавария»

Клопп в шоке — у «Ливерпуля» ноль ударов в створ

Группа D. «Ливерпуль» — «Аталанта» — 0:2 (Иличич, 60. Гозенс, 64).

В прошлом туре команда из Бергамо была унижена красными на своем поле (0:5) и пропустила на второе место «Аякс». Однако год назад подопечные Джан Пьеро Гасперини на экваторе вообще не имели набранных очков и также угодили под английский каток, попав под горячую руку «Манчестер Сити» (1:5). Все перевернулось после ответного матча с «горожанами» (1:1), и пусть тогда «Аталанта» играла на своем поле, та история напоминала, что безвыходных ситуаций не бывает.

Тем более что Юрген Клопп выставил в стартовом составе сразу трех тинейджеров — Джоунса, а также Неко и Риса Уильямсов. При этом несколько ключевых игроков остались в запасе, зато с первых минут появился Салах, перенесший во время визита в сборную коронавирус. У «Аталанты» же настоящих сюрпризов не было, и Гасперини, для которого это был 200-й матч во главе бергамасков, уже привычно не включил в число первых одиннадцати Алексея Миранчука.

Те же, кто вышел на поле, в первом тайме смотрелись ничуть не хуже «Ливерпуля». Англичане имели некоторое преимущество во владении мячом, но кроме опасной атаки Салаха на 44-й минуты ничем особо не запомнились. С точки зрения количества ударов — это худший первый тайм красных во всех турнирах за последние три года на «Энфилде». Зато у «Аталанты» опасно атаковали Гозенс и Гомес, а еще возмущение Гасперини вызвало падение Иличича в штрафной. Хотя словенец явно симулировал, рухнув, как подкошенный, после легкого контакта с соперником.

Однако на исходе часа игры все поменялось, а на лице наставника гостей засияла улыбка. Гасперини осчастливила классная комбинация, венцом которой стали подача Гомеса и удар выскочившего из-за спин защитников Иличича. Это он умеет куда лучше, чем выпрашивать пенальти. Гол стал для Йосипа 50-м в составе «Аталанты». При этом гости и не думали останавливаться, воспользовавшись некоторой растерянностью впервые пропустившего в текущем турнире «Ливерпуля». Снова подача Гомеса, скидка Хатебура головой, и ворота Алиссона при полном попустительстве защитников расстрелял Гозенс. А ведь в первом тайме немец рисковал досрочно покинуть поле, когда после столкновения в своей штрафной побывал в нокдауне.

Клоппу оставалось только развести руки, так как за время его работы с «Ливерпулем» ничего подобного в домашних играх Лиги чемпионов не случалось. В 2014-м, когда на «Энфилде» преимущество в два мяча получил «Реал», красных еще тренировал Брендан Роджерс. В эру Клоппа таких домашних поражений не случалось во всех турнирах а это 137 игр!

Миранчук в стороне от исторического успеха не остался, выйдя на замену на 84-й минуте. Подвигов от него уже не требовалось, но и ошибаться было нельзя. В итоге активно включившийся в игру Алексей общей картины не испортил, а его команда не только существенно повысила шансы на выход в плей-офф, но и показала очень цельную игру, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее во всех турнирах. В каком бы составе не играл «Ливерпуль», не позволить ему ни разу попасть в створ — это уровень. По крайней мере, с 2003 года это никому не удавалось.

«Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (Гравенберх, 47. Мазрауи, 49. Давид Нерес, 66 — Мабиль. 81 с пенальти).

В любом случае все для «Аталанты» решится в заключительном туре в Амстердаме. Опять же, проводя параллели с предыдущим розыгрышем, можно вспомнить, как бергамаски завершали групповой раунд гостевой игрой с прямым конкурентом и не оставили шансов «Шахтеру» (3:0). Пока же «Аякс» не упустил возможность добиться плановой победы над аутсайдером группы.

Перед игрой в Амстердаме звучала песня Life is life, и в это время аргентинец Тальяфико в память о Диего Марадоне разминался в стиле своего великого соотечественника. Если бы капитан еще и забил, получилось бы совсем красиво, однако в первом тайме голкипер датчан справился и с его ударом, и с другими моментами у его ворот. Чтобы поставить Хансена в тупик, требовалось что-то особенное, и это удалось Гравенберху. Он классно закрутил мяч под перекладину, после чего оборона «Мидтьюлланна» развалилась, и «Аякс» спокойно довел дело до своей 50-й победы в главном еврокубке.

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

4

3

0

1

8-2

9

2. Аякс

4

2

1

1

7-5

7

___________________________________________

3. Аталанта

4

2

1

1

8-7

7

----------------------------------------------------------------

4. Мидтьюлланн

4

0

0

4

2-11

0

«Интер» несостоятелен в больших матчах

Группа В. «Интер» — «Реал» — 0:2 (Азар, 7, с пенальти. Родригу, 59).

Команда Зинедина Зидана может играть неудачно и даже проваливаться, но в критических ситуациях «Реал» включается на полную мощь. То есть делает то, что не удается «Интеру» Антонио Конте, который с незавидной регулярностью проваливается в самых важных матчах. Вот и здесь мадридцы быстро повели в счете, причем пенальти заработал неожиданно подключившийся в атаку защитник Начо. Благодаря этому Азар наконец-то забил свой первый лигочемпионский гол в сливочной футболке, а вскоре после этого ворота Хандановича спасла штанга.

Дальше — больше. Видаль в штрафной пытался пробить и оказался на газоне, попав по ноге Варана. Пенальти назначен не был, и это настолько возмутило чилийца, что он в течение семи секунд (!) получил две желтые карточки. В Лиге чемпионов Артуро удаляли в составе трех разных команд — «Баварии», «Барселоны» и «Интера». Это, впрочем, не рекорд, так как Видаль лишь сравнялся с Ибрагимовичем и Виейра.

В большинстве испанцы сыграли очень прагматично. Погасили активность соперника, и когда тот стал раскрываться и терять бдительность, удвоили счет после гола вышедшего на замену Родригу. Это была 32-я секунда пребывания бразильца на поле! Интересно, что скажут критики Зидана после того, как «Реал» впервые в своей истории с шестнадцатой попытки после пяти ничьих и десяти поражений победил на «Сан-Сиро» и сделал весомую заявку на выход из сложной группы?

«Боруссия» М — «Шахтер» — 4:0 (Штиндль, 17. Эльведи, 34. Эмболо, 45+1. Вендт, 77).

После унижения в Киеве (0:6) «горняки» без шансов на успех проиграли и в Менхенгладбахе. Когда Штиндль реализовал заработанный Тюрамом пенальти, голкипер «Шахтера» Пятов пропустил в 26-м подряд матче Лиги чемпионов. Это вторая по продолжительности вратарская серии после памятного цикла из 43 встреч Акинфеева. Самым же запоминающимся событием игры стал эффектный удар через себя в исполнении Эмболо.

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия М

4

2

2

0

14-4

8

2. Реал

4

2

1

1

9-7

7

____________________________________________

3. Шахтер

4

1

1

2

3-12

4

------------------------------------------------------------------

4. Интер

4

0

2

2

4-7

2

Нойер и Киммих вошли в историю

Группа А. «Бавария» — «Зальцбург» — 3:1 (Левандовски, 42. Вебер, 52, в свои ворота. Сане, 68 — Бериша. 73).

Пока «Локомотив» сдерживал напор «Атлетико», главный конкурент железнодорожников при достойной в целом игре не дотянул до перерыва. Мюллер пробил, Левандовски успел на добивание, и так в общем-то банально поляк забил 71-й мяч в Лиге чемпионов. Роберт сравнялся с Раулем, а впереди него только великие Криштиану Роналду и Месси.

После этого мюнхенцы довели дело до уверенной победы, забив даже в меньшинстве, хотя Нойеру пришлось исполнить несколько невероятных сэйвов. И пусть голкипера все же пробили, принципиально это ничего не меняло. Мануэль превзошел рекорд Криштиану Роналду и травмированного сейчас одноклубника Киммиха, став первым футболистом, кто выиграл в Лиге чемпионов 15 раз подряд.

«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

4

4

0

0

15-4

12

2. Атлетико

4

1

2

1

4-7

5

__________________________________________________

3. Локомотив

4

0

3

1

4-5

3

-----------------------------------------------------------------------------

4. Зальцбург

4

0

1

3

7-14

1

Идеальный Гвардьола и неудачник Виллаш-Боаш

Группа С. «Олимпиакос» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Фоуден, 36).

Команда Хосепа Гвардьолы, который выводил своих подопечных из группы во всех 12 лигочемпионских кампаниях, несколько буднично оформила пропуск в плей-офф. Хотя про гол Фоудена этого не скажешь. Во-первых, 20-летний футболист отличился в третьем матче подряд и с 10 мячами с учетом всех турниров стал самым результативным полузащитником АПЛ в 2020 году. Во-вторых, красивейший голевой пас пяткой исполнил Стерлинг.

«Марсель» — «Порту» — 0:2 (Сануси, 39. Сержиу Оливейра, 72).

Андре Виллаш-Боаш давно под огнем критики, а теперь португалец вошел в историю. Под его началом «Марсель» потерпел 13-е поражение подряд и установил рекорд Лиги чемпионов.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

4

4

0

0

10-1

12

2. Порту

4

3

0

1

8-3

9

_________________________________________________

3. Олимпиакос П

4

1

0

3

1-6

3

-------------------------------------------------------------------------

4. Марсель

4

0

0

4

0-9

0

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