«Аталанта» победила на «Энфилде», Миранчук появился в концовке. Конте снова проиграл Зидану
Клопп в шоке — у «Ливерпуля» ноль ударов в створ
Группа D. «Ливерпуль» — «Аталанта» — 0:2 (Иличич, 60. Гозенс, 64).
В прошлом туре команда из Бергамо была унижена красными на своем поле (0:5) и пропустила на второе место «Аякс». Однако год назад подопечные Джан Пьеро Гасперини на экваторе вообще не имели набранных очков и также угодили под английский каток, попав под горячую руку «Манчестер Сити» (1:5). Все перевернулось после ответного матча с «горожанами» (1:1), и пусть тогда «Аталанта» играла на своем поле, та история напоминала, что безвыходных ситуаций не бывает.
The Champions League pays tribute to the great Diego Maradona. pic.twitter.com/jCyulrNwfp— Squawka News (@SquawkaNews) November 25, 2020
Тем более что Юрген Клопп выставил в стартовом составе сразу трех тинейджеров — Джоунса, а также Неко и Риса Уильямсов. При этом несколько ключевых игроков остались в запасе, зато с первых минут появился Салах, перенесший во время визита в сборную коронавирус. У «Аталанты» же настоящих сюрпризов не было, и Гасперини, для которого это был 200-й матч во главе бергамасков, уже привычно не включил в число первых одиннадцати Алексея Миранчука.
Те же, кто вышел на поле, в первом тайме смотрелись ничуть не хуже «Ливерпуля». Англичане имели некоторое преимущество во владении мячом, но кроме опасной атаки Салаха на 44-й минуты ничем особо не запомнились. С точки зрения количества ударов — это худший первый тайм красных во всех турнирах за последние три года на «Энфилде». Зато у «Аталанты» опасно атаковали Гозенс и Гомес, а еще возмущение Гасперини вызвало падение Иличича в штрафной. Хотя словенец явно симулировал, рухнув, как подкошенный, после легкого контакта с соперником.
??? Alejandro G?mez & Josip Ili?i? = _______#UCL pic.twitter.com/0R6Q3h67oU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
Однако на исходе часа игры все поменялось, а на лице наставника гостей засияла улыбка. Гасперини осчастливила классная комбинация, венцом которой стали подача Гомеса и удар выскочившего из-за спин защитников Иличича. Это он умеет куда лучше, чем выпрашивать пенальти. Гол стал для Йосипа 50-м в составе «Аталанты». При этом гости и не думали останавливаться, воспользовавшись некоторой растерянностью впервые пропустившего в текущем турнире «Ливерпуля». Снова подача Гомеса, скидка Хатебура головой, и ворота Алиссона при полном попустительстве защитников расстрелял Гозенс. А ведь в первом тайме немец рисковал досрочно покинуть поле, когда после столкновения в своей штрафной побывал в нокдауне.
??? Gosens doubles advantage for Atalanta at Anfield! #UCL pic.twitter.com/Fgir8JatyG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
Клоппу оставалось только развести руки, так как за время его работы с «Ливерпулем» ничего подобного в домашних играх Лиги чемпионов не случалось. В 2014-м, когда на «Энфилде» преимущество в два мяча получил «Реал», красных еще тренировал Брендан Роджерс. В эру Клоппа таких домашних поражений не случалось во всех турнирах а это 137 игр!
? @LFC had 0 shots on target tonight. #UCL pic.twitter.com/6hXJLTJ2WA— SPORF (@Sporf) November 25, 2020
Миранчук в стороне от исторического успеха не остался, выйдя на замену на 84-й минуте. Подвигов от него уже не требовалось, но и ошибаться было нельзя. В итоге активно включившийся в игру Алексей общей картины не испортил, а его команда не только существенно повысила шансы на выход в плей-офф, но и показала очень цельную игру, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее во всех турнирах. В каком бы составе не играл «Ливерпуль», не позволить ему ни разу попасть в створ — это уровень. По крайней мере, с 2003 года это никому не удавалось.
«Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1 (Гравенберх, 47. Мазрауи, 49. Давид Нерес, 66 — Мабиль. 81 с пенальти).
В любом случае все для «Аталанты» решится в заключительном туре в Амстердаме. Опять же, проводя параллели с предыдущим розыгрышем, можно вспомнить, как бергамаски завершали групповой раунд гостевой игрой с прямым конкурентом и не оставили шансов «Шахтеру» (3:0). Пока же «Аякс» не упустил возможность добиться плановой победы над аутсайдером группы.
EMOCIONANTE ?— TNT Sports LA (en ?) (@TNTSportsLA) November 25, 2020
Suena «Live Is Life» en la previa del encuentro de Ajax por la Champions League: Homenaje a Diego Armando Maradona ???
Miralo a Nicol?s Tagliafico ??pic.twitter.com/VJezTLWX3X
Перед игрой в Амстердаме звучала песня Life is life, и в это время аргентинец Тальяфико в память о Диего Марадоне разминался в стиле своего великого соотечественника. Если бы капитан еще и забил, получилось бы совсем красиво, однако в первом тайме голкипер датчан справился и с его ударом, и с другими моментами у его ворот. Чтобы поставить Хансена в тупик, требовалось что-то особенное, и это удалось Гравенберху. Он классно закрутил мяч под перекладину, после чего оборона «Мидтьюлланна» развалилась, и «Аякс» спокойно довел дело до своей 50-й победы в главном еврокубке.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ливерпуль
|
4
|
3
|
0
|
1
|
8-2
|
9
|
2. Аякс
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-5
|
7
|
___________________________________________
|
3. Аталанта
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8-7
|
7
|
----------------------------------------------------------------
|
4. Мидтьюлланн
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-11
|
0
«Интер» несостоятелен в больших матчах
Группа В. «Интер» — «Реал» — 0:2 (Азар, 7, с пенальти. Родригу, 59).
Команда Зинедина Зидана может играть неудачно и даже проваливаться, но в критических ситуациях «Реал» включается на полную мощь. То есть делает то, что не удается «Интеру» Антонио Конте, который с незавидной регулярностью проваливается в самых важных матчах. Вот и здесь мадридцы быстро повели в счете, причем пенальти заработал неожиданно подключившийся в атаку защитник Начо. Благодаря этому Азар наконец-то забил свой первый лигочемпионский гол в сливочной футболке, а вскоре после этого ворота Хандановича спасла штанга.
Arturo Vidal has now been sent off in the Champions League for three different clubs:— Squawka Football (@Squawka) November 25, 2020
? 2017 for Bayern vs Real Madrid
? 2019 for Barcelona vs Napoli
? 2020 for Inter vs Real Madrid
Twice against Los Blancos. ? pic.twitter.com/qh1ooGnwYf
Дальше — больше. Видаль в штрафной пытался пробить и оказался на газоне, попав по ноге Варана. Пенальти назначен не был, и это настолько возмутило чилийца, что он в течение семи секунд (!) получил две желтые карточки. В Лиге чемпионов Артуро удаляли в составе трех разных команд — «Баварии», «Барселоны» и «Интера». Это, впрочем, не рекорд, так как Видаль лишь сравнялся с Ибрагимовичем и Виейра.
9 — Rodrygo Goes has been involved nine goals in @ChampionsLeague (six goals + three assists), four more than in his 24 league games for @realmadriden (five, two goals + three assists). Inspiration#InterRealMadrid #UCL pic.twitter.com/fFaXmoaz3p— OptaJose (@OptaJose) November 25, 2020
В большинстве испанцы сыграли очень прагматично. Погасили активность соперника, и когда тот стал раскрываться и терять бдительность, удвоили счет после гола вышедшего на замену Родригу. Это была 32-я секунда пребывания бразильца на поле! Интересно, что скажут критики Зидана после того, как «Реал» впервые в своей истории с шестнадцатой попытки после пяти ничьих и десяти поражений победил на «Сан-Сиро» и сделал весомую заявку на выход из сложной группы?
«Боруссия» М — «Шахтер» — 4:0 (Штиндль, 17. Эльведи, 34. Эмболо, 45+1. Вендт, 77).
После унижения в Киеве (0:6) «горняки» без шансов на успех проиграли и в Менхенгладбахе. Когда Штиндль реализовал заработанный Тюрамом пенальти, голкипер «Шахтера» Пятов пропустил в 26-м подряд матче Лиги чемпионов. Это вторая по продолжительности вратарская серии после памятного цикла из 43 встреч Акинфеева. Самым же запоминающимся событием игры стал эффектный удар через себя в исполнении Эмболо.
«Боруссия» издевается над «Шахтером». Смотри, что вытворил Эмболо ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 25, 2020
Горняки летят «Гладбаху» 0:3, а по сумме двух встреч уже 0:9 ?https://t.co/n2kY1AP4QF pic.twitter.com/ZOLQCXdycN
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Боруссия М
|
4
|
2
|
2
|
0
|
14-4
|
8
|
2. Реал
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9-7
|
7
|
____________________________________________
|
3. Шахтер
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-12
|
4
|
------------------------------------------------------------------
|
4. Интер
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4-7
|
2
Нойер и Киммих вошли в историю
Группа А. «Бавария» — «Зальцбург» — 3:1 (Левандовски, 42. Вебер, 52, в свои ворота. Сане, 68 — Бериша. 73).
Пока «Локомотив» сдерживал напор «Атлетико», главный конкурент железнодорожников при достойной в целом игре не дотянул до перерыва. Мюллер пробил, Левандовски успел на добивание, и так в общем-то банально поляк забил 71-й мяч в Лиге чемпионов. Роберт сравнялся с Раулем, а впереди него только великие Криштиану Роналду и Месси.
Most goals scored in European Cup history:— Squawka Football (@Squawka) November 25, 2020
?? Cristiano Ronaldo (131)
?? Lionel Messi (118)
?? Ra?l (71)
?? Robert Lewandowski (71)
Lewy is now joint-third. ??? pic.twitter.com/Llbe3HGbav
После этого мюнхенцы довели дело до уверенной победы, забив даже в меньшинстве, хотя Нойеру пришлось исполнить несколько невероятных сэйвов. И пусть голкипера все же пробили, принципиально это ничего не меняло. Мануэль превзошел рекорд Криштиану Роналду и травмированного сейчас одноклубника Киммиха, став первым футболистом, кто выиграл в Лиге чемпионов 15 раз подряд.
«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15-4
|
12
|
2. Атлетико
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-7
|
5
|
__________________________________________________
|
3. Локомотив
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4-5
|
3
|
-----------------------------------------------------------------------------
|
4. Зальцбург
|
4
|
0
|
1
|
3
|
7-14
|
1
Идеальный Гвардьола и неудачник Виллаш-Боаш
Группа С. «Олимпиакос» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Фоуден, 36).
Команда Хосепа Гвардьолы, который выводил своих подопечных из группы во всех 12 лигочемпионских кампаниях, несколько буднично оформила пропуск в плей-офф. Хотя про гол Фоудена этого не скажешь. Во-первых, 20-летний футболист отличился в третьем матче подряд и с 10 мячами с учетом всех турниров стал самым результативным полузащитником АПЛ в 2020 году. Во-вторых, красивейший голевой пас пяткой исполнил Стерлинг.
«Марсель» — «Порту» — 0:2 (Сануси, 39. Сержиу Оливейра, 72).
Андре Виллаш-Боаш давно под огнем критики, а теперь португалец вошел в историю. Под его началом «Марсель» потерпел 13-е поражение подряд и установил рекорд Лиги чемпионов.
? Defeat— SPORF (@Sporf) November 25, 2020
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? Defeat
? @OM_Officiel lose their 13th #UCL game in a row to set a new record of most consecutive defeats. pic.twitter.com/jcKmHgQJm6
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Манчестер Сити
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10-1
|
12
|
2. Порту
|
4
|
3
|
0
|
1
|
8-3
|
9
|
_________________________________________________
|
3. Олимпиакос П
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1-6
|
3
|
-------------------------------------------------------------------------
|
4. Марсель
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-9
|
0
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