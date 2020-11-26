Сдержали «Атлетико». Почему за «Локо» вновь не стыдно

Железнодорожники сыграли в Мадриде вничью со второй командой ла лиги — 0:0.

Лига чемпионов

Группа A

«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Камельо, 80), Жоау Феликс, Корреа.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Камано (Магкеев, 76), Миранчук (Рыбчинский, 76), Зе Луиш.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Данкерт. Штайнхаус (оба — Германия).

25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Наверное, «Локомотив» не слишком любит вспоминать прошлогодний матч против «Атлетико» на стадионе «Ваньда Метрополитано». Да, красно-зеленые проиграли с приемлемым счетом — всего лишь 0:2. Однако запомнились тем, что редко перебирались на половину поля соперника и нанесли всего один удар по его воротам: Рыбус от безысходности приложился издали.

То была неудачная для железнодорожников осень. Как выяснилось потом, ключевая в судьбе Юрия Семина в клубе. Проигранная конкуренция с «Зенитом» за чемпионский титул и провал в Лиге чемпионов: пять поражений и лишь одна победа. Хотя последнее по нынешним временам считалось бы успехом: наши-то вообще не выигрывают!

С одной стороны, в РПЛ у Марко Николича все так себе. Недавняя победа над «Арсеналом» скрасила отрезок из трех поражений подряд. С другой, в Лиге чемпионов красно-зеленые радуют. Группа вновь сложная. А вот результаты и игра неплохие. Взять хотя бы московский матч с «Атлетико». Здесь вам и ничья, и грамотная реализация контратакующего плана на матч.

В Мадриде удивило разве что появление в старте Камано. Вероятно, сделано это было с прицелом на скорость гвинейца, полезную при игре вторым номером.

Что касается «Атлетико», то Николич был прав. «Локо» — не «Барселона», поэтому команда Диего Симеоне вернулась к привычной расстановке 4-4-2 с Жоау Феликсом и Корреа в роли форвардов.

Статистика по ударам после первого тайма выглядела так: 11-0 в пользу «Атлетико». Почему?

Поначалу у «Локомотива» было два варианта при выходе из обороны в атаку:

1. Длинный пас на Зе Луиша, который открывался везде: и в глубине, и ближе к воротам соперника. Или лонгболл на фланг Живоглядова. Короткие и средние передачи красно-зеленые не использовали.

2. Пасы назад. Так приходилось поступать из-за высокого прессинга. Под давлением железнодорожникам приходилось тяжело: даже опытный Рыбус допустил пару ошибок.

25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP

Первая контратака «Локо» случилась на... 36-й минуте. Особенно старался Игнатьев, он включал скорость и открывался даже на позиции форварда.

Кто действительно атаковал, так это «Атлетико». И как!

Во-первых, привычными кроссами и прострелами с флангов. Что еще остается, если есть Триппьер?

Во-вторых, разрезающими передачами. Мяч отправлялся прямо в зоны между игроками «Локо», включая штрафную площадь. Так, к примеру, прокинули Рыбуса на 10-й минуте.

В-третьих, за счет индивидуального мастерства и обыгрышей один-в-один. Льоренте, Жоау Феликс, Феррейра-Карраско — качественных исполнителей у Симеоне достаточно.

Кроме того, «Атлетико» забирал подборы и периодически зажимал «Локо» в штрафной.

Команда Николича использовала гибридную схему. Чаще — 4-4-2. При глубокой обороне — 5-4-1, где к защитникам опускались то Игнатьев, то Камано. Последний действовал так себе — в стиле Кайо из «Краснодара». Особенно при попытке обыгрыша возле своей штрафной. Кстати, неудачной.

Во втором тайме произошло знаменательное событие. «Локо» нанес первый удар по воротам «Атлетико». Это сделал Мурило на 46-й минуте после розыгрыша штрафного. Спустя некоторое время — еще один удар: дальний от Миранчука. Скорее, от безысходности. Далее появились проблески контратакующей игры, включая удары молодых Рыбчинского и Магкеева.

Герои встречи — оба центральных защитника Чорлука и Мурило. Выносы и блокировки после многочисленных ударов «Атлетико» пришлись именно на них. А еще отметим Гильерме, своими сэйвами оставившего красно-зеленых в игре.

Команда Симеоне поменяла схему на 3-5-2, чтобы лучше продвигать мяч по флангам. И даже забила после розыгрыша «стандарта», но видеоарбитры определили офсайд.

Железнодорожники — красавчики! Николич говорил перед игрой о важности дисциплины и концентрации — его команда этот план выполнила.

Знаете, о чем можно сожалеть? О том, что Зе Луишу редко помогали в атаке, когда у него еще оставались силы. Форварда часто критиковали за индивидуализм еще в «Спартаке». В матче с «Атлетико» обратный случай. Много желания у Зе — мало помощи от партнеров.

Впрочем, мы рады и ничьей. Особенно на фоне результатов «Краснодара» и «Зенита».