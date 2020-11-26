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Сдержали «Атлетико». Почему за «Локо» вновь не стыдно

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
Сегодня, 01:20
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Спасение Гильерме. Фото AFP 25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Спасение Гильерме. Фото AFP
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Железнодорожники сыграли в Мадриде вничью со второй командой ла лиги — 0:0.

Лига чемпионов
Группа A
«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Камельо, 80), Жоау Феликс, Корреа.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Камано (Магкеев, 76), Миранчук (Рыбчинский, 76), Зе Луиш.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).
ВАР: Данкерт. Штайнхаус (оба — Германия).
25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Наверное, «Локомотив» не слишком любит вспоминать прошлогодний матч против «Атлетико» на стадионе «Ваньда Метрополитано». Да, красно-зеленые проиграли с приемлемым счетом — всего лишь 0:2. Однако запомнились тем, что редко перебирались на половину поля соперника и нанесли всего один удар по его воротам: Рыбус от безысходности приложился издали.

То была неудачная для железнодорожников осень. Как выяснилось потом, ключевая в судьбе Юрия Семина в клубе. Проигранная конкуренция с «Зенитом» за чемпионский титул и провал в Лиге чемпионов: пять поражений и лишь одна победа. Хотя последнее по нынешним временам считалось бы успехом: наши-то вообще не выигрывают!

С одной стороны, в РПЛ у Марко Николича все так себе. Недавняя победа над «Арсеналом» скрасила отрезок из трех поражений подряд. С другой, в Лиге чемпионов красно-зеленые радуют. Группа вновь сложная. А вот результаты и игра неплохие. Взять хотя бы московский матч с «Атлетико». Здесь вам и ничья, и грамотная реализация контратакующего плана на матч.

В Мадриде удивило разве что появление в старте Камано. Вероятно, сделано это было с прицелом на скорость гвинейца, полезную при игре вторым номером.

Что касается «Атлетико», то Николич был прав. «Локо» — не «Барселона», поэтому команда Диего Симеоне вернулась к привычной расстановке 4-4-2 с Жоау Феликсом и Корреа в роли форвардов.

Статистика по ударам после первого тайма выглядела так: 11-0 в пользу «Атлетико». Почему?

Поначалу у «Локомотива» было два варианта при выходе из обороны в атаку:

1. Длинный пас на Зе Луиша, который открывался везде: и в глубине, и ближе к воротам соперника. Или лонгболл на фланг Живоглядова. Короткие и средние передачи красно-зеленые не использовали.

2. Пасы назад. Так приходилось поступать из-за высокого прессинга. Под давлением железнодорожникам приходилось тяжело: даже опытный Рыбус допустил пару ошибок.

25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP

Первая контратака «Локо» случилась на... 36-й минуте. Особенно старался Игнатьев, он включал скорость и открывался даже на позиции форварда.

Кто действительно атаковал, так это «Атлетико». И как!

Во-первых, привычными кроссами и прострелами с флангов. Что еще остается, если есть Триппьер?

Во-вторых, разрезающими передачами. Мяч отправлялся прямо в зоны между игроками «Локо», включая штрафную площадь. Так, к примеру, прокинули Рыбуса на 10-й минуте.

В-третьих, за счет индивидуального мастерства и обыгрышей один-в-один. Льоренте, Жоау Феликс, Феррейра-Карраско — качественных исполнителей у Симеоне достаточно.

Кроме того, «Атлетико» забирал подборы и периодически зажимал «Локо» в штрафной.

Команда Николича использовала гибридную схему. Чаще — 4-4-2. При глубокой обороне — 5-4-1, где к защитникам опускались то Игнатьев, то Камано. Последний действовал так себе — в стиле Кайо из «Краснодара». Особенно при попытке обыгрыша возле своей штрафной. Кстати, неудачной.

25&nbsp;ноября. Мадрид. &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Антон Миранчук борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Коке.У «Локомотива» есть шансы на плей-офф ЛЧ. Разговоры про «автобус» — ерунда

Во втором тайме произошло знаменательное событие. «Локо» нанес первый удар по воротам «Атлетико». Это сделал Мурило на 46-й минуте после розыгрыша штрафного. Спустя некоторое время — еще один удар: дальний от Миранчука. Скорее, от безысходности. Далее появились проблески контратакующей игры, включая удары молодых Рыбчинского и Магкеева.

Герои встречи — оба центральных защитника Чорлука и Мурило. Выносы и блокировки после многочисленных ударов «Атлетико» пришлись именно на них. А еще отметим Гильерме, своими сэйвами оставившего красно-зеленых в игре.

Команда Симеоне поменяла схему на 3-5-2, чтобы лучше продвигать мяч по флангам. И даже забила после розыгрыша «стандарта», но видеоарбитры определили офсайд.

Железнодорожники — красавчики! Николич говорил перед игрой о важности дисциплины и концентрации — его команда этот план выполнила.

Знаете, о чем можно сожалеть? О том, что Зе Луишу редко помогали в атаке, когда у него еще оставались силы. Форварда часто критиковали за индивидуализм еще в «Спартаке». В матче с «Атлетико» обратный случай. Много желания у Зе — мало помощи от партнеров.

Впрочем, мы рады и ничьей. Особенно на фоне результатов «Краснодара» и «Зенита».

Атлетико — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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