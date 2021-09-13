Лига чемпионов возвращается. Избежит ли «Зенит» разгрома в Лондоне? Повторит ли «Бавария» 8:2 с «Барсой»?

Оптимистичный прогноз «СЭ».

14 и 15 сентября пройдет 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов. В основном турнире сыграет только один клуб из России — «Зенит». Стартовую встречу сине-бело-голубые проведут в гостях у действующего победителя турнира «Челси». В центральном матче тура «Барселона» примет «Баварию».

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Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет четыре игры тура. Во вторник — «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» (начало трансляции в 19.30) и «Челси» — «Зенит» (21.45). В среду — встречи «Шерифа» и «Шахтера» (19.30), а также «Интера» и «Реала» (21.45).

Платный канал «Матч! Футбол 1» во вторник будет в прямом эфире транслировать матчи «Севилья» — «Зальцбург» (19:30) и «Барселона» — «Бавария» (21.45), в среду — встречи «Бешикташа» с «Боруссией» (19.30) и «Ливерпуля» с «Миланом» (21.45).

На канале «Матч! Футбол 2» во вторник можно будет увидеть игру киевского «Динамо» с «Бенфикой» (21.45), в среду — «Манчестер Сити» и «Лейпцига» (21.45). «Матч! Футбол 3» в среду покажет матч «Мальме» — «Ювентус» (21.45), в среду — «Атлетико» и «Порту» (21.45).

На канале «Матч Премьер» с 22.00 оба дня будут транслироваться онлайн все игры Лиги чемпионов одновременно.

We're back!! ???



Which fixture are you most excited for?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 13, 2021

«Челси» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 14 сентября

Чемпионам России не повезло с жеребьевкой. В группе с «Зенитом» сыграют «Ювентус» и «Челси», причем первый матч сине-бело-голубые проведут в гостях у действующих победителей Лиги чемпионов. Питерцы выступят в роли явного аутсайдера.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает вероятность победы «Челси» коэффициентом 1.17. На успех «Зенита» можно поставить за гигантские 21.0, на ничью — за 6.70.

«Челси» в отличной форме. Команда пережила турбулентный 2020 год и стала сильнее, чем была до назначения Фрэнка Лэмпарда. Томас Тухель поставил синим понятную и эффективную игру, а состав у «Челси» — один из мощнейших в Европе. Летом лондонский клуб усилился форвардом Ромелу Лукаку и арендовал у «Атлетико» универсального полузащитника Сауля. В сезоне «Челси» стартовал отлично: команда делит первое место в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» и уже выиграла Суперкубок УЕФА.

«Зенит» в последние недели потратил много нервов, решая вопросы с южноамериканцами, — Клаудиньо и Малкому разрешили принять участие в матче лишь в субботу, а Вильмар Барриос, скорее всего, в Лондон не полетит из-за обязательного карантина для побывавших в Южной Америке в последние десять дней.

Очевидно, что «Челси» победит. Но вряд ли в первом туре мы увидим разгром. Синие не будут тратить много сил на победу, и «Зенит» не должен развалиться.

Прогноз «СЭ»: Победа «Зенита» с форой (+2) с высоким коэффициентом 1.71.

«Барселона» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч 14 сентября

Чуть больше года назад «Бавария» раздавила «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2. Тогда за каталонцев еще играл Лионель Месси, а тренером был Кике Сетьен. «Барселона» за это время обновилась, но стала только слабее. А вот у «Баварии» состав принципиально не поменялся, зато мюнхенцев возглавил один из самых перспективных тренеров мира Юлиан Нагельсманн.

По мнению БЕТСИТИ, чуть больше шансов на три очка у «Баварии». Коэффициент на победу гостей — 2.03, на выигрыш «Барселоны» — 3.30, на ничью — 3.90.

Для обоих суперклубов текущий сезон открыл новую жизнь. «Барса» начала эпоху без Месси, а «Бавария» — с Нагельсманном, который должен стать ее тренером на долгие годы. Старт сезона у команд похожий. И те, и другие достаточно забивают, но часто пропускают. «Бавария» лишь в одном туре Бундеслиги сохранила ворота сухими, а «Барса» пропустила в каждой игре Ла Лиги. На этом можно заработать — матч наверняка будет открытым, с большим числом голов.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 3.5 с приличным коэффициентом 2.16.

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