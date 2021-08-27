Легендарный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев высказал мнение о результатах жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы для команд из России.

О группе «Зенита» в Лиге чемпионов

— Это абсолютно нормальная жеребьевка, которая должна быть для команды, участвующей в Лиге чемпионов! — сказал Газзаев. — У наших клубов есть амбиции играть в еврокубках. Да, попались сильные команды, в том числе и «Мальме», который нельзя сбрасывать со счетов. Наоборот, «Зениту» должно быть интересно играть с такими командами. Ну, «Ювентус», ну, «Челси», и что дальше? Безусловно, в группе собрались сильные команды, которые хотят занимать только первые места. «Челси» — победитель Лиги чемпионов. В «Ювентусе» — новый тренер. А «Мальме» на своем стадионе вообще не проигрывает во всех международных встречах, клуб с большими традициями.

А «Зенит»? Трижды подряд победитель чемпионата России! Команде из Санкт-Петербурга нужно будет проявить характер, использовать все свои качества, техническое оснащение, применить выверенную тактику и великолепную подготовку. Матчи с такими соперниками, особенно в Лиге чемпионов, — это выставочные игры, которые смотрит весь футбольный мир. Пора «Зениту» не только во внутреннем чемпионате играть на голову выше всех, но и в Лиге чемпионов побороться. Семаку пора выходить из группы. Команда стабилизировалась, осуществила хорошие трансферы. У всех есть шансы выйти из группы! Я посмотрел, что пишут: «Ах, ух, какая группа». Ну что это такое? Тогда не надо участвовать в таких турнирах.

Абсолютно не согласен, что «Зенит» стал меньше внимания уделять РПЛ. Прежде всего нужно уважать национальное первенство. Игроки «Зенита» прекрасно понимают, что нельзя бросать все силы на Лигу чемпионов, на «Ювентус» и «Челси». Это исключено! Клубы, которые участвуют в подобных турнирах, ставят перед собой задачи занимать первые места и в национальных первенствах, и в Лиге чемпионов, и в Суперкубке. «Зенит» способен выйти из группы! Уверенность в своих силах, в своих возможностях, в хорошей подготовке, в запредельной самоотдаче, в выверенной тактике! А что, было бы лучше, если бы в группе у «Зенита» были команды из четвертой корзины? Играть надо с сильнейшими! Для наших болельщиков и для имиджа нашего футбола очень важно, чтобы «Зенит» сыграл как можно качественнее и, самое главное, результативнее. Мы все будем болеть за команду из Санкт-Петербурга.

О группе «Спартака» в Лиге Европы

— Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов! — продолжил Газзаев. — Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату. Это видно невооруженным взглядом. В «Спартаке» большие проблемы, я так вижу.

О жеребьевке «Локомотива» в Лиге Европы

— «Локомотив», несмотря на существенные изменения, демонстрирует очень неплохой результат, иногда качество игры, — считает Газзаев. — «Галатасарай» же сегодня не говорит: «Ой, попался «Локомотив», попались «Марсель» и «Лацио». Да, собрались в группе команды, которые являются ведущими в своих странах. Ну «Локомотив» же тоже одна из ведущих команд нашего футбола. Он регулярно участвует в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Очень важно, чтобы каждый игрок понимал, что матчи в еврокубках они должны ждать. Потому что в этих играх нужно показывать все свои лучшие человеческие, мужские, спортивные качества. И, конечно же, дух! Российские команды в еврокубках отстаивают честь нашего футбола. Это надо понимать, ибо это очень важно. Если мы будем играть так же, как и в прошлые годы, то мы опустимся еще ниже 10-го места. Мы опустимся на дно европейского футбола!