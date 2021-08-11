Россано Доннини, журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых в Италии людей из числа тех, кто освещает международный футбол, поделился с «СЭ» своим мнением о вылете московского клуба из ЛЧ, последних выступлениях Александра Головина за «Монако» и новичке «Зенита» Клаудинью.

— Вы изначально предполагали, что «Спартак» не пройдет «Бенфику»? — вопрос Доннини.

— Был практически уверен в том, но считал, что русские хоть как-то поборются. А так — сплошное разочарование для болельщиков москвичей. Получилось унылое продолжение слабого Евро-2020 в исполнении как ваших футболистов, так и легионеров, выступающих за «Спартак». Если взять состав португальцев, то там очень много интересных и перспективных ребят. А про вашу команду и сказать нечего. Ну то есть совсем нечего...

— Какова, на ваш взгляд, доля вины нового главного тренера красно-белых Руя Витории в двух поражениях от лиссабонцев?

— Витория — явно не основная причина фиаско. Судя по тем новостям, которые долетают до Италии, в «Спартаке» творится такой бардак, что ждать чего-то интересного в спортивном плане от клуба в Европе не приходится.

Да и в чемпионате России команда, где нет звезд, стартовала очень плохо на фоне странных событий в офисе и вокруг него. Можно только посочувствовать Рую, который на новом месте работы попал в такую ситуацию.

— Насколько высоко португалец вообще котируется сейчас на Западе?

— Если честно, то в последние года два его фамилия нигде особо не мелькала.

— Если никто из россиян «Спартака» не порадовал, то Александр Головин очень достойно провел за «Монако» оба матча отбора ЛЧ против «Спарты» — отдал, забил. Как оцениваете его перспективы в новом сезоне?

— На Евро-2020 Головин ничем не запомнился, а вот в «Монако» он сейчас выглядит как футболист основной обоймы. Впрочем, давайте посмотрим, как Александр проявит себя в важнейших для клуба с Лазурного Берега встречах решающего, 4-го отборочного раунда ЛЧ с донецким «Шахтером». Кстати, это противостояние представляется очень интересным, оно вполне достойно основного этапа турнира. И я затрудняюсь назвать фаворита в этой паре.

— Если «Спартак» не попал в Лигу чемпионов, то «Зенит» там выступит как победитель РПЛ-2020/21. Под это сине-бело-голубые приобрели атакующего хавбека Клаудинью, обладателя золота Олимпиады-2020 в составе сборной Бразилии. Что о нем думаете?

— В Италии проходила информация, что им еще до Игр интересовались «Рома» и «Аякс». Один из моих коллег делал презентацию бразильской команды перед Токио и называл Клаудинью одной из главных звезд в составе.

Правда, по финальному матчу с Испанией полузащитник мне ничем особенным не запомнился, там отличился как раз другой зенитовец — Малком, забивший решающий мяч в овертайме. С учетом того что Петербург только что покинул Дриусси, совсем не удивляет, что клуб сразу же приобрел другого иностранца.

Клаудинью способен выходить и на позиции «под нападающими», и вторым форвардом. Талант у него явно есть, так что любопытно за ним понаблюдать в «Зените». Впрочем, немного смущают его скромные физические данные для современного футбола топ-уровня (рост 172 см, вес 65 кг. — Прим. Г. К.). Но поживем — увидим.