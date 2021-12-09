Известный комментатор Геннадий Орлов — о ничьей «Зенита» с «Челси» (3:3).

— «Зенит» подарил положительные эмоции. Оздоев в концовке забил в стиле Григория Федотова! Того легендарного бомбардира из команды ЦДКА! Положил корпус параллельно земле и пробил. Очень здорово получилось. Вернулся после такого перерыва и отличился!

В эпизоде с первым голом гостей не хватило концентрации внимания. Хотя этот мяч не слишком логичный. С другой стороны, это такая наигранная комбинация англичан. Минут 15-20 питерцы еще приходили в себя, поплыли немного. Кержаков выручил.

А потом бразильцы поймали ритм и стали контролировать середину поля. Хозяева перехватили инициативу. Забили два мяча до перерыва. А ведь могли и больше! У Азмуна, Малкома были отличные моменты.

Самыми полезными у «Зенита» были Вендел и Клаудиньо. Когда Вендела заменили из-за тарвмы, его явно не хватало. Он держал мяч, контролировал ситуацию, прессинговал. Мостовой — все-таки футболист другого плана. Вот тут «Зенит» где-то и утратил свое преимущество в середине поля.

Не хочется сейчас, после такого матча, указывать на чьи-то ошибки. Конечно, они были. Но в целом команда-то — молодец! Вот говорили о какой-то боязни... Не тут то было! «Зенит» не испугался «Челси». Трудовая, яркая ничья.

3:3 с англичанами — по большому счету это же победа. «Челси» — все-таки лучший клуб Европы. И когда «аристократы» начинали быстро играть в касание, зенитовские защитники терялись...

Но тем не менее забить 3 гола европейскому гранду — дорого стоит. Это очень важно для авторитета тренера, всей команды.

Понятно, что «Челси» уже в принципе решил свою задачу. Тухель выставил не оптимальный состав. И тем не менее, 3:3 с таким соперником — это победа над самими собой. Футболисты поверили, что они могут играть на таком уровне, прессинговать, комбинировать. А какой потенциал? Сколько нереализованных моментов? Все очень достойно!

Надеюсь, травма Азмуна окажется несерьезной. У него есть козырь — скорость. Он способен убегать от защитников в Лиге чемпионов. Еще бы реализацию чуть подправить... Сердар — замечательный форвард, который созрел для европейского вызова. Но ему немного не хватает четкости в завершающей стадии.

С «Ювентусом» дома «Зенит» тоже хорошо действовал, разобрал соперника. Сегодня питерцы вышли в четыре защитника, сыграли смело. Так что эмоции замечательные. Теперь пожелаем успеха «Спартаку».