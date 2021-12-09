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«Зенит» не испугался «Челси». Это победа над самими собой!» Орлов — о ничьей с командой Тухеля

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 07:00
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о ничьей «Зенита» с «Челси» (3:3).
Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти
 
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

— «Зенит» подарил положительные эмоции. Оздоев в концовке забил в стиле Григория Федотова! Того легендарного бомбардира из команды ЦДКА! Положил корпус параллельно земле и пробил. Очень здорово получилось. Вернулся после такого перерыва и отличился!

В эпизоде с первым голом гостей не хватило концентрации внимания. Хотя этот мяч не слишком логичный. С другой стороны, это такая наигранная комбинация англичан. Минут 15-20 питерцы еще приходили в себя, поплыли немного. Кержаков выручил.

А потом бразильцы поймали ритм и стали контролировать середину поля. Хозяева перехватили инициативу. Забили два мяча до перерыва. А ведь могли и больше! У Азмуна, Малкома были отличные моменты.
Самыми полезными у «Зенита» были Вендел и Клаудиньо. Когда Вендела заменили из-за тарвмы, его явно не хватало. Он держал мяч, контролировал ситуацию, прессинговал. Мостовой — все-таки футболист другого плана. Вот тут «Зенит» где-то и утратил свое преимущество в середине поля.

 
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Магомед Оздоев (слева) празднует забитый мяч. Супергол Оздоева «Челси». Вышел на замену и забил первый раз за год

Не хочется сейчас, после такого матча, указывать на чьи-то ошибки. Конечно, они были. Но в целом команда-то — молодец! Вот говорили о какой-то боязни... Не тут то было! «Зенит» не испугался «Челси». Трудовая, яркая ничья.

3:3 с англичанами — по большому счету это же победа. «Челси» — все-таки лучший клуб Европы. И когда «аристократы» начинали быстро играть в касание, зенитовские защитники терялись...

Но тем не менее забить 3 гола европейскому гранду — дорого стоит. Это очень важно для авторитета тренера, всей команды.

Понятно, что «Челси» уже в принципе решил свою задачу. Тухель выставил не оптимальный состав. И тем не менее, 3:3 с таким соперником — это победа над самими собой. Футболисты поверили, что они могут играть на таком уровне, прессинговать, комбинировать. А какой потенциал? Сколько нереализованных моментов? Все очень достойно!

 
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Сергей Семак. «Челси» играл открыто. Поэтому и матч получился таким". Семак — о яркой ничьей с победителем Лиги чемпионов

Надеюсь, травма Азмуна окажется несерьезной. У него есть козырь — скорость. Он способен убегать от защитников в Лиге чемпионов. Еще бы реализацию чуть подправить... Сердар — замечательный форвард, который созрел для европейского вызова. Но ему немного не хватает четкости в завершающей стадии.

С «Ювентусом» дома «Зенит» тоже хорошо действовал, разобрал соперника. Сегодня питерцы вышли в четыре защитника, сыграли смело. Так что эмоции замечательные. Теперь пожелаем успеха «Спартаку».

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Виталий Айрапетов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры