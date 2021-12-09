«Барселона» впервые за 16 лет не сыграет в плей-офф ЛЧ, матч «Аталанты» сорвал снегопад, «МЮ» не победил без Роналду
Мюллер — кошмар «Барселоны»
Группа Е
«Бавария» — «Барселона» — 3:0 (Мюллер, 34. Сане, 43. Мусиала, 62).
«Бенфика» — «Динамо» К — 2:0 (Яремчук, 16. Жилберту, 22).
Заявления о том, что для «Барселоны» настало время поквитаться с «Баварией» за былые обиды, выглядели ничем не подкрепленной бравадой. Нынешний состав сине-гранатовых по опыту и мастерству объективно уступает той команде, которая была уничтожена со счетом 2:8. И пусть каталонская молодежь невероятно талантлива, ей только предстоит пройти большой путь, чтобы заслужить сравнение с пережившими год с небольшим назад «лиссабонский кошмар» Месси, Суаресом, Гризманном и Видалем.
Thomas M?ller becomes just the 8th player in Champions League history to score 50+ goals ?#UCL pic.twitter.com/aTuEWvhs0i— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Сейчас все закончилось не так сурово, однако на уровне соперника «Баварии» снова смотрелись жалко. А на фоне закрытых из-за коронавирусных ограничений трибун происходившее на поле напоминало не судьбоносную для одной из команд игру, а рядовой товарняк. «Бавария», не особо напрягаясь, лишила каталонцев мяча и к перерыву имела двукратный перевес во владении. Стоило же получить травму Жорди Альбе, как сменивший его Мингеса не уследил за Мюллером. Техника же подсказала арбитру, что Араухо вынес мяч уже из-за линии ворот. Так немецкий форвард довел число своих мячей в Лиге чемпионов до 50, и восемь из них он забил «Барселоне».
???1?6? Yaremchuk— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
???2?2? Gilberto
Benfica will go through if they win and Barcelona do not win...#UCL pic.twitter.com/MHlwYscbgi
При этому еще до первого гола в Мюнхене стало понятно, что рассчитывать «Барса» должна только на себя. Теоретически, конечно, помощь от киевского «Динамо» могла и прийти, но если не забивать, как запустивший мяч выше пустых ворот Цыганков, за это обязательно накажут. Так и произошло, когда передача бывшего полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу нашла не упустившего свой шанс Яремчука. А второй гол «Бенфики» за авторством Жилберту дал понять: свою задачу португальцы выполнят.
San? thunderbolt! ?#UCL pic.twitter.com/cCZ1pk9oy5— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
По-хорошему, лиссабонцы могли начинать праздновать выход в плей-офф уже в перерыве. «Барса» к этому времени пропустила еще раз, и Сане даже особо не радовался. Кажется, ему было жалко партнера по сборной Германии тер Штегена, который допустил невероятную для вратаря такого уровня ошибку и не справился со сверхдальним ударом. Этот эпизод лишь подчеркнул очевидное — нынешняя кризисная «Барселона» не соответствует уровню плей-офф Лиги чемпионов и весной впервые с 2004 года сыграет во втором по статусу еврокубке.
'Mr Xavi... I don't feel so good' ? pic.twitter.com/YTghE86Lrw— GOAL (@goal) December 8, 2021
Месси тогда еще даже не дорос до главной команды, а считающиеся наследниками великого поколения Педри, Ансу Фати и Гави даже не родились. Теперь им нужно все начинать с чистого листа.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Бавария
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6
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6
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0
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0
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22-3
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18
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2. Бенфика
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6
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2
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2
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2
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7-9
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8
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3. Барселона
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6
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2
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1
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3
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2-9
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7
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4. Динамо К
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6
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0
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1
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5
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1-11
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1
Последняя интрига
Группа F
«Аталанта» — «Вильярреал» — матч перенесен на 9 декабря
«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:1 (Гринвуд, 9 — Ридер, 42).
На Бергамо обрушился снегопад, и домашний стадион «Аталанты» навевал мысли о приближающихся новогодних и рождественских праздниках. А стоявшая на кону вторая путевка в плей-офф в такой обстановке выглядела лучшим подарком. Только его вручение откладывается до четверга: несмотря на усилия пытавшихся привести газон в порядок сотрудников арены, было принято решение о переносе матча.
OFFICIAL: Atalanta vs. Villarreal has been postponed due to heavy snow ?? pic.twitter.com/TdGj22Faxg— ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2021
Глобальных проблем это не создало, если не считать разочарования приехавших в Италию болельщиков «Вильярреала». Не факт, что кто-то из них в четверг увидит матч вживую, поэтому футболисты «подводников» подошли к гостевому сектору и поаплодировали своим поклонникам.
Villarreal's players thank their away fans for their support after their Champions League match against Atalanta was called off due to heavy snow ?#UCL pic.twitter.com/4iCgtGbiG9— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2021
Игра же на «Олд Траффорд» с точки зрения турнирных интересов с отмененным матчем никак не пересекалась. Там Ральф Рангник дал отдохнуть большинству звезд «МЮ» во главе с Криштиану Роналду и предоставил возможность проявить себя другим футболистам. Кто-то, как забивший эффектный гол ударом через себя Гринвуд, своим шансом воспользовался, тогда как ван де Бек в простой ситуации «обрезался» перед своей штрафной и позволил гостям сравнять счет.
? Mason Greenwood. Outrageous!#UCL pic.twitter.com/E7B68t9RBG— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
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1. Манчестер Юнайтед
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6
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3
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2
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1
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11-8
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11
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2. Вильярреал
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5
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2
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1
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2
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9-7
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7
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3. Аталанта
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5
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1
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3
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1
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10-10
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6
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4. Янг Бойз
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6
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1
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2
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3
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7-12
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5
Австрийский прорыв
Группа G
«Зальцбург» — «Севилья» — 1:0 (Окафор, 50).
«Вольфсбург» — «Лилль» — 1:3 (Штеффен, 89 — Бурак Йылмаз, 11. Дэвид, 72. Гомеш, 77).
Наименее статусная группа, которая по составу скорее соответствует Лиге Европы, подарила самую крутую интригу. Здесь все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф. Только «Лилль» упускать первую строчку не собирался и, поймав «Вольфсбург» на встречной атаке, грамотно сохранял свое преимущество. Когда же «доги» идеально раскатали оборону соперника и вывели Дэвида на убойную позицию, все внимание следовало переключать на Зальцбург.
? Which LOSC players have impressed you in the group stage?#UCL pic.twitter.com/t3teFnqv4G— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Там «Севилья» могла и должна была открывать счет, однако Мунир из площади ворот отправил мяч в перекладину, а спустя несколько минут ударная связка «быков» Адейеми -- Окафор продемонстрировала, как нужно распоряжаться голевыми моментами. И хотя времени на подвиг у андалусийцев было достаточно, они сами усложнили себе задачу из-за второй желтой карточки Хоана Хордана.
? Salzburg wonderkids combine!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Karim Adeyemi ? Noah Okafor#UCL pic.twitter.com/whTVA1Yc01
В итоге команда Хулена Лопетеги отправилась в свой любимый турнир, а «Зальцбург» можно поздравить с историческим прорывом в плей-офф. Новое поколение «быков» под началом 33-летнего Маттиаса Яйссле добилось того, что не удавалось команде Холанна, Минамино, Собослои и других звезд, запущенных на орбиту чемпионами Австрии.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Лилль
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6
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3
|
2
|
1
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7-4
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11
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2. Зальцбург
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6
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3
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1
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2
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8-6
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10
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3. Севилья
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6
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1
|
3
|
2
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5-5
|
6
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4. Вольфсбург
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6
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1
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2
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3
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5-10
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5
Группа Н
«Ювентус» — «Мальме» — 1:0 (Мойзе Кин, 18)
«Зенит» — «Челси» — 3:3. Обзор — здесь
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Ювентус
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6
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5
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0
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1
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10-6
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15
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2. Челси
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6
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4
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1
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1
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13-4
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13
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3. Зенит
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6
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1
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2
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3
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10-10
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5
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4. Мальме
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6
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0
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1
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5
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1-14
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1
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