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«Барселона» впервые за 16 лет не сыграет в плей-офф ЛЧ, матч «Аталанты» сорвал снегопад, «МЮ» не победил без Роналду

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:40
8 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Барселона» — 3:0. Фото Reuters
8 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Барселона» — 3:0. Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мюллер — кошмар «Барселоны»

Группа Е

«Бавария» — «Барселона» — 3:0 (Мюллер, 34. Сане, 43. Мусиала, 62).
«Бенфика» — «Динамо» К — 2:0 (Яремчук, 16. Жилберту, 22).

Заявления о том, что для «Барселоны» настало время поквитаться с «Баварией» за былые обиды, выглядели ничем не подкрепленной бравадой. Нынешний состав сине-гранатовых по опыту и мастерству объективно уступает той команде, которая была уничтожена со счетом 2:8. И пусть каталонская молодежь невероятно талантлива, ей только предстоит пройти большой путь, чтобы заслужить сравнение с пережившими год с небольшим назад «лиссабонский кошмар» Месси, Суаресом, Гризманном и Видалем.

Сейчас все закончилось не так сурово, однако на уровне соперника «Баварии» снова смотрелись жалко. А на фоне закрытых из-за коронавирусных ограничений трибун происходившее на поле напоминало не судьбоносную для одной из команд игру, а рядовой товарняк. «Бавария», не особо напрягаясь, лишила каталонцев мяча и к перерыву имела двукратный перевес во владении. Стоило же получить травму Жорди Альбе, как сменивший его Мингеса не уследил за Мюллером. Техника же подсказала арбитру, что Араухо вынес мяч уже из-за линии ворот. Так немецкий форвард довел число своих мячей в Лиге чемпионов до 50, и восемь из них он забил «Барселоне».

При этому еще до первого гола в Мюнхене стало понятно, что рассчитывать «Барса» должна только на себя. Теоретически, конечно, помощь от киевского «Динамо» могла и прийти, но если не забивать, как запустивший мяч выше пустых ворот Цыганков, за это обязательно накажут. Так и произошло, когда передача бывшего полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу нашла не упустившего свой шанс Яремчука. А второй гол «Бенфики» за авторством Жилберту дал понять: свою задачу португальцы выполнят.

По-хорошему, лиссабонцы могли начинать праздновать выход в плей-офф уже в перерыве. «Барса» к этому времени пропустила еще раз, и Сане даже особо не радовался. Кажется, ему было жалко партнера по сборной Германии тер Штегена, который допустил невероятную для вратаря такого уровня ошибку и не справился со сверхдальним ударом. Этот эпизод лишь подчеркнул очевидное — нынешняя кризисная «Барселона» не соответствует уровню плей-офф Лиги чемпионов и весной впервые с 2004 года сыграет во втором по статусу еврокубке.

Месси тогда еще даже не дорос до главной команды, а считающиеся наследниками великого поколения Педри, Ансу Фати и Гави даже не родились. Теперь им нужно все начинать с чистого листа.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

6

6

0

0

22-3

18

2. Бенфика

6

2

2

2

7-9

8

3. Барселона

6

2

1

3

2-9

7

4. Динамо К

6

0

1

5

1-11

1

Последняя интрига

Группа F

«Аталанта» — «Вильярреал» — матч перенесен на 9 декабря
«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:1 (Гринвуд, 9 — Ридер, 42).

На Бергамо обрушился снегопад, и домашний стадион «Аталанты» навевал мысли о приближающихся новогодних и рождественских праздниках. А стоявшая на кону вторая путевка в плей-офф в такой обстановке выглядела лучшим подарком. Только его вручение откладывается до четверга: несмотря на усилия пытавшихся привести газон в порядок сотрудников арены, было принято решение о переносе матча.

Глобальных проблем это не создало, если не считать разочарования приехавших в Италию болельщиков «Вильярреала». Не факт, что кто-то из них в четверг увидит матч вживую, поэтому футболисты «подводников» подошли к гостевому сектору и поаплодировали своим поклонникам.

Игра же на «Олд Траффорд» с точки зрения турнирных интересов с отмененным матчем никак не пересекалась. Там Ральф Рангник дал отдохнуть большинству звезд «МЮ» во главе с Криштиану Роналду и предоставил возможность проявить себя другим футболистам. Кто-то, как забивший эффектный гол ударом через себя Гринвуд, своим шансом воспользовался, тогда как ван де Бек в простой ситуации «обрезался» перед своей штрафной и позволил гостям сравнять счет.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

6

3

2

1

11-8

11

2. Вильярреал

5

2

1

2

9-7

7

3. Аталанта

5

1

3

1

10-10

6

4. Янг Бойз

6

1

2

3

7-12

5

Австрийский прорыв

Группа G

«Зальцбург» — «Севилья» — 1:0 (Окафор, 50).
«Вольфсбург» — «Лилль» — 1:3 (Штеффен, 89 — Бурак Йылмаз, 11. Дэвид, 72. Гомеш, 77).

Наименее статусная группа, которая по составу скорее соответствует Лиге Европы, подарила самую крутую интригу. Здесь все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф. Только «Лилль» упускать первую строчку не собирался и, поймав «Вольфсбург» на встречной атаке, грамотно сохранял свое преимущество. Когда же «доги» идеально раскатали оборону соперника и вывели Дэвида на убойную позицию, все внимание следовало переключать на Зальцбург.

Там «Севилья» могла и должна была открывать счет, однако Мунир из площади ворот отправил мяч в перекладину, а спустя несколько минут ударная связка «быков» Адейеми -- Окафор продемонстрировала, как нужно распоряжаться голевыми моментами. И хотя времени на подвиг у андалусийцев было достаточно, они сами усложнили себе задачу из-за второй желтой карточки Хоана Хордана.

В итоге команда Хулена Лопетеги отправилась в свой любимый турнир, а «Зальцбург» можно поздравить с историческим прорывом в плей-офф. Новое поколение «быков» под началом 33-летнего Маттиаса Яйссле добилось того, что не удавалось команде Холанна, Минамино, Собослои и других звезд, запущенных на орбиту чемпионами Австрии.

И

В

Н

П

М

О

1. Лилль

6

3

2

1

7-4

11

2. Зальцбург

6

3

1

2

8-6

10

3. Севилья

6

1

3

2

5-5

6

4. Вольфсбург

6

1

2

3

5-10

5

Группа Н

«Ювентус» — «Мальме» — 1:0 (Мойзе Кин, 18)
«Зенит» — «Челси» — 3:3. Обзор — здесь

И

В

Н

П

М

О

1. Ювентус

6

5

0

1

10-6

15

2. Челси

6

4

1

1

13-4

13

3. Зенит

6

1

2

3

10-10

5

4. Мальме

6

0

1

5

1-14

1

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Андрей Кузичев все материалы автора

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