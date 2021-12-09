«Барселона» впервые за 16 лет не сыграет в плей-офф ЛЧ, матч «Аталанты» сорвал снегопад, «МЮ» не победил без Роналду

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мюллер — кошмар «Барселоны»

Группа Е

«Бавария» — «Барселона» — 3:0 ( Мюллер, 34. Сане, 43. Мусиала, 62 ).

«Бенфика» — «Динамо» К — 2:0 (Яремчук, 16. Жилберту, 22).

Заявления о том, что для «Барселоны» настало время поквитаться с «Баварией» за былые обиды, выглядели ничем не подкрепленной бравадой. Нынешний состав сине-гранатовых по опыту и мастерству объективно уступает той команде, которая была уничтожена со счетом 2:8. И пусть каталонская молодежь невероятно талантлива, ей только предстоит пройти большой путь, чтобы заслужить сравнение с пережившими год с небольшим назад «лиссабонский кошмар» Месси, Суаресом, Гризманном и Видалем.

Thomas M?ller becomes just the 8th player in Champions League history to score 50+ goals ?#UCL pic.twitter.com/aTuEWvhs0i — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Сейчас все закончилось не так сурово, однако на уровне соперника «Баварии» снова смотрелись жалко. А на фоне закрытых из-за коронавирусных ограничений трибун происходившее на поле напоминало не судьбоносную для одной из команд игру, а рядовой товарняк. «Бавария», не особо напрягаясь, лишила каталонцев мяча и к перерыву имела двукратный перевес во владении. Стоило же получить травму Жорди Альбе, как сменивший его Мингеса не уследил за Мюллером. Техника же подсказала арбитру, что Араухо вынес мяч уже из-за линии ворот. Так немецкий форвард довел число своих мячей в Лиге чемпионов до 50, и восемь из них он забил «Барселоне».

???1?6? Yaremchuk

???2?2? Gilberto



Benfica will go through if they win and Barcelona do not win...#UCL pic.twitter.com/MHlwYscbgi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

При этому еще до первого гола в Мюнхене стало понятно, что рассчитывать «Барса» должна только на себя. Теоретически, конечно, помощь от киевского «Динамо» могла и прийти, но если не забивать, как запустивший мяч выше пустых ворот Цыганков, за это обязательно накажут. Так и произошло, когда передача бывшего полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу нашла не упустившего свой шанс Яремчука. А второй гол «Бенфики» за авторством Жилберту дал понять: свою задачу португальцы выполнят.

По-хорошему, лиссабонцы могли начинать праздновать выход в плей-офф уже в перерыве. «Барса» к этому времени пропустила еще раз, и Сане даже особо не радовался. Кажется, ему было жалко партнера по сборной Германии тер Штегена, который допустил невероятную для вратаря такого уровня ошибку и не справился со сверхдальним ударом. Этот эпизод лишь подчеркнул очевидное — нынешняя кризисная «Барселона» не соответствует уровню плей-офф Лиги чемпионов и весной впервые с 2004 года сыграет во втором по статусу еврокубке.

Месси тогда еще даже не дорос до главной команды, а считающиеся наследниками великого поколения Педри, Ансу Фати и Гави даже не родились. Теперь им нужно все начинать с чистого листа.

И В Н П М О 1. Бавария 6 6 0 0 22-3 18 2. Бенфика 6 2 2 2 7-9 8 3. Барселона 6 2 1 3 2-9 7 4. Динамо К 6 0 1 5 1-11 1

Последняя интрига

Группа F

«Аталанта» — «Вильярреал» — матч перенесен на 9 декабря

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» — 1:1 (Гринвуд, 9 — Ридер, 42).

На Бергамо обрушился снегопад, и домашний стадион «Аталанты» навевал мысли о приближающихся новогодних и рождественских праздниках. А стоявшая на кону вторая путевка в плей-офф в такой обстановке выглядела лучшим подарком. Только его вручение откладывается до четверга: несмотря на усилия пытавшихся привести газон в порядок сотрудников арены, было принято решение о переносе матча.

OFFICIAL: Atalanta vs. Villarreal has been postponed due to heavy snow ?? pic.twitter.com/TdGj22Faxg — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2021

Глобальных проблем это не создало, если не считать разочарования приехавших в Италию болельщиков «Вильярреала». Не факт, что кто-то из них в четверг увидит матч вживую, поэтому футболисты «подводников» подошли к гостевому сектору и поаплодировали своим поклонникам.

Villarreal's players thank their away fans for their support after their Champions League match against Atalanta was called off due to heavy snow ?#UCL pic.twitter.com/4iCgtGbiG9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2021

Игра же на «Олд Траффорд» с точки зрения турнирных интересов с отмененным матчем никак не пересекалась. Там Ральф Рангник дал отдохнуть большинству звезд «МЮ» во главе с Криштиану Роналду и предоставил возможность проявить себя другим футболистам. Кто-то, как забивший эффектный гол ударом через себя Гринвуд, своим шансом воспользовался, тогда как ван де Бек в простой ситуации «обрезался» перед своей штрафной и позволил гостям сравнять счет.

И В Н П М О 1. Манчестер Юнайтед 6 3 2 1 11-8 11 2. Вильярреал 5 2 1 2 9-7 7 3. Аталанта 5 1 3 1 10-10 6 4. Янг Бойз 6 1 2 3 7-12 5

Австрийский прорыв

Группа G

«Зальцбург» — «Севилья» — 1:0 (Окафор, 50).

«Вольфсбург» — «Лилль» — 1:3 (Штеффен, 89 — Бурак Йылмаз, 11. Дэвид, 72. Гомеш, 77).

Наименее статусная группа, которая по составу скорее соответствует Лиге Европы, подарила самую крутую интригу. Здесь все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф. Только «Лилль» упускать первую строчку не собирался и, поймав «Вольфсбург» на встречной атаке, грамотно сохранял свое преимущество. Когда же «доги» идеально раскатали оборону соперника и вывели Дэвида на убойную позицию, все внимание следовало переключать на Зальцбург.

? Which LOSC players have impressed you in the group stage?#UCL pic.twitter.com/t3teFnqv4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Там «Севилья» могла и должна была открывать счет, однако Мунир из площади ворот отправил мяч в перекладину, а спустя несколько минут ударная связка «быков» Адейеми -- Окафор продемонстрировала, как нужно распоряжаться голевыми моментами. И хотя времени на подвиг у андалусийцев было достаточно, они сами усложнили себе задачу из-за второй желтой карточки Хоана Хордана.

? Salzburg wonderkids combine!



Karim Adeyemi ? Noah Okafor#UCL pic.twitter.com/whTVA1Yc01 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

В итоге команда Хулена Лопетеги отправилась в свой любимый турнир, а «Зальцбург» можно поздравить с историческим прорывом в плей-офф. Новое поколение «быков» под началом 33-летнего Маттиаса Яйссле добилось того, что не удавалось команде Холанна, Минамино, Собослои и других звезд, запущенных на орбиту чемпионами Австрии.

И В Н П М О 1. Лилль 6 3 2 1 7-4 11 2. Зальцбург 6 3 1 2 8-6 10 3. Севилья 6 1 3 2 5-5 6 4. Вольфсбург 6 1 2 3 5-10 5

Группа Н

«Ювентус» — «Мальме» — 1:0 (Мойзе Кин, 18)

«Зенит» — «Челси» — 3:3. Обзор — здесь