Холанн не захотел забивать бывшим. «Боруссия» и «Сити» раскатали шахматную ничью

Возвращение лучшего бомбардира сезона в Дортмунд обернулось разочарованием.

Возвращения Эрлина Холанна в Дортмунде ждали с нетерпением. Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич на предматчевой пресс-конференции подчеркивал, что с норвежцем у него связаны только позитивные воспоминания, и вся команда будет рада вновь встретиться с бывшим одноклубником. В то же время Терзич отметил, что «Боруссия» собирается помешать Холанну забить, и на этих словах указал на сидевшего рядом вратаря — Грегора Кобеля.

В Манчестере желто-черным не хватило чуть-чуть, чтобы сдержать Холанна, а заодно сенсационно увезти домой очки. Гол норвежца на 84-й минуте принес «Сити» победу со счетом 2:1, но «Боруссия» играла не хуже. Поэтому в Дортмунде от нее можно было ожидать не только очередной попытки сдержать Холанна, но и хотя бы ничьей.

Терзич действительно удивил. На бумаге основа выглядела гиператакующей: Мукоко, Рейна, Торган Азар, Беллингем, Адейеми, Брандт — с таким набором исполнителей обычно выходят громить аутсайдера, а не обороняться в матче с одной из лучших команд мира. А ведь так и произошло: «Боруссия» владела мячом примерно треть времени и большую часть встречи просидела в низком блоке по схеме 5-4-1. То есть номинальные фланговые форварды Адейеми и Азар играли на позиции правых защитников.

Эрлин Холанн в матче против «Боруссии». Фото Reuters

Что хотела показать «Боруссия» таким шагом? Понятно, что основные крайние защитники Менье и Геррейру были травмированы, но и без них в запасе остались профильные футболисты.

Парадоксально, но с таким составом немцы умудрились и не забить, и не пропустить. Хотя в нулевой ничьей гораздо большая заслуга (или вина) «Сити». Гвардиола понимал, что его команда уже забронировала место в 1/8 финала, поэтому можно дать лидерам отдохнуть. В запасе остались и Де Брейне, и даже Эдерсон — в воротах дебютировал за «Сити» 29-летний новичок Штефан Ортега. А другие лидеры команды — Холанн и Канселу — были заменены в перерыве.

Норвежец провел, пожалуй, худший тайм за время в «Сити» — нанес всего один удар, да и тот был блокирован. Но очевидно, что Пеп поменял скандинава не из-за плохой игры. Субботний матч с «Лестером» для «Сити» куда важнее этой встречи.

Эрлин Холанн в матче против «Боруссии». Фото Reuters

Немотивированный гранд — половина беды для зрелищности. Хуже, когда и его сопернику необходимо набрать лишь одно очко. А ведь так и было: «Сити» требовалась ничья, чтобы забронировать первое место, а «Боруссия» при таком исходе автоматически выходила из группы. Из-за этого страдали все нейтральные зрители: две атакующие команды играли пешком. Игрокам достаточно было просто ускориться — и появлялся голевой момент. Например, в конце первого тайма после банальной быстрой атаки чуть не забил Мукоко.

«Сити» тоже был близок к голу. И даже более того — обязан был забивать. Однако Марез во втором тайме не реализовал очередной пенальти — Кобель, как и обещал Терзич, отразил не только этот 11-метровый, но и все остальные удары.

Эта встреча абсолютно заслуженно завершилась нулевой ничьей. Хотя, увидев стартовые составы, вы бы точно не угадали итоговый счет. Жаль и болельщиков на дортмундском стадионе — они пришли на праздник, а получили унылую ничью между командами, которых такой результат полностью устраивал.

В этой группе все ясно: «Сити» — первый, «Боруссия» — вторая, «Севилья» — третья, «Копенгаген» — четвертый. Ну а Холанн просто съездил к старым друзьям и, можно сказать, отдохнул от работы.