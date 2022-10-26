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Холанн не захотел забивать бывшим. «Боруссия» и «Сити» раскатали шахматную ничью

Гоша Чернов
Корреспондент
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25 октября. Дортмунд. «Боруссия» — «Манчестер Сити» — 0:0. Эрлин Холанн (в центре) в матче против бывшей команды.
Фото Reuters
Возвращение лучшего бомбардира сезона в Дортмунд обернулось разочарованием.
Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
0:0
Манчестер Сити

Возвращения Эрлина Холанна в Дортмунде ждали с нетерпением. Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич на предматчевой пресс-конференции подчеркивал, что с норвежцем у него связаны только позитивные воспоминания, и вся команда будет рада вновь встретиться с бывшим одноклубником. В то же время Терзич отметил, что «Боруссия» собирается помешать Холанну забить, и на этих словах указал на сидевшего рядом вратаря — Грегора Кобеля.

В Манчестере желто-черным не хватило чуть-чуть, чтобы сдержать Холанна, а заодно сенсационно увезти домой очки. Гол норвежца на 84-й минуте принес «Сити» победу со счетом 2:1, но «Боруссия» играла не хуже. Поэтому в Дортмунде от нее можно было ожидать не только очередной попытки сдержать Холанна, но и хотя бы ничьей.

Терзич действительно удивил. На бумаге основа выглядела гиператакующей: Мукоко, Рейна, Торган Азар, Беллингем, Адейеми, Брандт — с таким набором исполнителей обычно выходят громить аутсайдера, а не обороняться в матче с одной из лучших команд мира. А ведь так и произошло: «Боруссия» владела мячом примерно треть времени и большую часть встречи просидела в низком блоке по схеме 5-4-1. То есть номинальные фланговые форварды Адейеми и Азар играли на позиции правых защитников.

Эрлин Холанн в матче против «Боруссии». Фото Reuters
Эрлин Холанн в матче против «Боруссии».
Фото Reuters

Что хотела показать «Боруссия» таким шагом? Понятно, что основные крайние защитники Менье и Геррейру были травмированы, но и без них в запасе остались профильные футболисты.

Парадоксально, но с таким составом немцы умудрились и не забить, и не пропустить. Хотя в нулевой ничьей гораздо большая заслуга (или вина) «Сити». Гвардиола понимал, что его команда уже забронировала место в 1/8 финала, поэтому можно дать лидерам отдохнуть. В запасе остались и Де Брейне, и даже Эдерсон — в воротах дебютировал за «Сити» 29-летний новичок Штефан Ортега. А другие лидеры команды — Холанн и Канселу — были заменены в перерыве.

Норвежец провел, пожалуй, худший тайм за время в «Сити» — нанес всего один удар, да и тот был блокирован. Но очевидно, что Пеп поменял скандинава не из-за плохой игры. Субботний матч с «Лестером» для «Сити» куда важнее этой встречи.

Эрлин Холанн в матче против «Боруссии». Фото Reuters
Эрлин Холанн в матче против «Боруссии».
Фото Reuters

Немотивированный гранд — половина беды для зрелищности. Хуже, когда и его сопернику необходимо набрать лишь одно очко. А ведь так и было: «Сити» требовалась ничья, чтобы забронировать первое место, а «Боруссия» при таком исходе автоматически выходила из группы. Из-за этого страдали все нейтральные зрители: две атакующие команды играли пешком. Игрокам достаточно было просто ускориться — и появлялся голевой момент. Например, в конце первого тайма после банальной быстрой атаки чуть не забил Мукоко.

«Сити» тоже был близок к голу. И даже более того — обязан был забивать. Однако Марез во втором тайме не реализовал очередной пенальти — Кобель, как и обещал Терзич, отразил не только этот 11-метровый, но и все остальные удары.

Эта встреча абсолютно заслуженно завершилась нулевой ничьей. Хотя, увидев стартовые составы, вы бы точно не угадали итоговый счет. Жаль и болельщиков на дортмундском стадионе — они пришли на праздник, а получили унылую ничью между командами, которых такой результат полностью устраивал.

В этой группе все ясно: «Сити» — первый, «Боруссия» — вторая, «Севилья» — третья, «Копенгаген» — четвертый. Ну а Холанн просто съездил к старым друзьям и, можно сказать, отдохнул от работы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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