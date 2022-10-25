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У «Барселоны» комплекс перед «Баварией». Каталонцы преодолеют его ради плей-офф ЛЧ?

Прогнозы и ставки на матч ЛЧ «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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«Барселона».
Фото Global Look Press
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
1/2
Сейчас это как никогда необходимо.

У сине-гранатовых остались минимальные шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, и сейчас многое зависит вовсе не от них, а от исхода встречи «Интер» — «Виктория Пльзень». Тем не менее «Барсе» самой нужна победа над соперником, который в последние годы внушает ей страх.

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Когда состоится и где смотреть матч «Барселона» — «Бавария»

Главная встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 октября в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее английский арбитр Энтони Тэйлор. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бавария

«Барселона» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч ЛЧ 26 октября 2022 года

«А что если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда — последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя», — заявил перед матчем с «Баварией» Хави. Ситуация для каталонцев действительно патовая, потому что очень многое должно сойтись в оставшихся четырех матчах ЛЧ с участием самих сине-гранатовых и их соперников по группе. В первую очередь «Виктория Пльзень» должна не проиграть в Милане «Интеру». Матч между этими командами состоится за два часа до начала игры в Каталонии, поэтому футболисты «Барселоны» точно будут знать, на что им стоит рассчитывать в будущем.

Если чехам удастся сдержать вице-чемпиона Италии, тогда сине-гранатовые выйдут на поле в шикарном настроении и с усиленной мотивацией — им нужно будет лишь набрать три очка. Но это просто звучит лишь на словах, потому что на практике у «Барсы» ничего не получается противопоставить «Баварии» уже на протяжение четырех матчей.

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Точнее, серия поражений в играх с мюнхенцами растянулась уже на пять встреч, но самая первая из них, ответка в полуфинале ЛЧ 2015 года, уже мало что значила (после 3:0 в Каталонии) и была вытащена «ФК Голливуд» во втором тайме. А вот после нее для «Барсы» начался настоящий кошмар — 2:8 наверняка до сих пор снятся фанатам сине-гранатовым и бросают в пот. После той игры у испанского клуба будто возник комплекс: они уступили три противостояния всухую, пропустив в общей сложности восемь голов.

В первой встрече этой ЛЧ не помог даже Левандовски, который должен был не просто казнить бывших партнеров в штрафной, но и дать Хави наводку, какие слабые стороны есть у нынешней «Баварии», — ничего не сработало. Если «Интер» обыграет «Викторию», тогда «Барса» может быть снова демотивирована, но ей нельзя допустить уныния — при любых обстоятельствах необходимо показать лучший футбол и прервать черную полосу.

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что каталонцам это по силам: на победу хозяев выставлен коэффициент 2.32, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Баварии» — за 2.90 (33%).

«Барселона» сейчас в той форме, которая должна максимально приблизить ее к победе. В последних пяти матчах каталонцы выиграли трижды, но главное — их бешеная результативность: 13 забитых мячей. Всего по сезону они отличаются 2.4 раза за 90 минут. Правда, у «Баварии» статистика еще мощнее (3.0), но это не так важно — все-таки мюнхенцы уже обеспечили себе место в плей-офф и мотивированы в значительно меньшей степени. А вот необходимость хозяев забить много и выиграть, учитывая предыдущие обиды и невыполненную задачу по выходу в плей-офф, сыграет важную роль в итоговом результате.

Прогноз от «СЭ»: ИТБ1 (1.5) за 1.72.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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