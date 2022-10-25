У «Барселоны» комплекс перед «Баварией». Каталонцы преодолеют его ради плей-офф ЛЧ?

Сейчас это как никогда необходимо.

У сине-гранатовых остались минимальные шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, и сейчас многое зависит вовсе не от них, а от исхода встречи «Интер» — «Виктория Пльзень». Тем не менее «Барсе» самой нужна победа над соперником, который в последние годы внушает ей страх.

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Когда состоится и где смотреть матч «Барселона» — «Бавария»

Главная встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 октября в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее английский арбитр Энтони Тэйлор. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 21.45 мск.

«Барселона» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч ЛЧ 26 октября 2022 года

«А что если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда — последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя», — заявил перед матчем с «Баварией» Хави. Ситуация для каталонцев действительно патовая, потому что очень многое должно сойтись в оставшихся четырех матчах ЛЧ с участием самих сине-гранатовых и их соперников по группе. В первую очередь «Виктория Пльзень» должна не проиграть в Милане «Интеру». Матч между этими командами состоится за два часа до начала игры в Каталонии, поэтому футболисты «Барселоны» точно будут знать, на что им стоит рассчитывать в будущем.

Если чехам удастся сдержать вице-чемпиона Италии, тогда сине-гранатовые выйдут на поле в шикарном настроении и с усиленной мотивацией — им нужно будет лишь набрать три очка. Но это просто звучит лишь на словах, потому что на практике у «Барсы» ничего не получается противопоставить «Баварии» уже на протяжение четырех матчей.

Точнее, серия поражений в играх с мюнхенцами растянулась уже на пять встреч, но самая первая из них, ответка в полуфинале ЛЧ 2015 года, уже мало что значила (после 3:0 в Каталонии) и была вытащена «ФК Голливуд» во втором тайме. А вот после нее для «Барсы» начался настоящий кошмар — 2:8 наверняка до сих пор снятся фанатам сине-гранатовым и бросают в пот. После той игры у испанского клуба будто возник комплекс: они уступили три противостояния всухую, пропустив в общей сложности восемь голов.

В первой встрече этой ЛЧ не помог даже Левандовски, который должен был не просто казнить бывших партнеров в штрафной, но и дать Хави наводку, какие слабые стороны есть у нынешней «Баварии», — ничего не сработало. Если «Интер» обыграет «Викторию», тогда «Барса» может быть снова демотивирована, но ей нельзя допустить уныния — при любых обстоятельствах необходимо показать лучший футбол и прервать черную полосу.

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что каталонцам это по силам: на победу хозяев выставлен коэффициент 2.32, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Баварии» — за 2.90 (33%).

«Барселона» сейчас в той форме, которая должна максимально приблизить ее к победе. В последних пяти матчах каталонцы выиграли трижды, но главное — их бешеная результативность: 13 забитых мячей. Всего по сезону они отличаются 2.4 раза за 90 минут. Правда, у «Баварии» статистика еще мощнее (3.0), но это не так важно — все-таки мюнхенцы уже обеспечили себе место в плей-офф и мотивированы в значительно меньшей степени. А вот необходимость хозяев забить много и выиграть, учитывая предыдущие обиды и невыполненную задачу по выходу в плей-офф, сыграет важную роль в итоговом результате.

Прогноз от «СЭ»: ИТБ1 (1.5) за 1.72.

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