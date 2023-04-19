В 29 лет был не нужен команде чемпионшипа, в 33 стал главным нападающим «Баварии». Удивительная история Шупо-Мотинга

Нападающий, который умеет удивлять.

Летом 2022-го «Баварию» покинул главный бомбардир команды и один из лучших нападающих Европы последних лет Роберт Левандовски. Тем же летом в Мюнхен приехал Садио Мане, но немецкие СМИ все равно продолжали писать о возможности приобретения классического форварда — всплывали имена Хари Кейна, Лаутаро Мартинеса, Джонатана Дэвида и других крутых нападающих. Но на поспешные шаги в Мюнхене идти не привыкли, так что пока в «Баварии» планомерно ведут переговоры по Кейну.

Нынешний сезон мог стать для «Баварии» очень проблемным из-за отсутствия главного бомбардира. Отчасти так и выходит: не просто так недавно был уволен Юлиан Нагельсманн, а поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала ЛЧ поставило команду на грань вылета из турнира. Одной из причин бесславного поражения многие называют отсутствие в составе «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга, который в 34 года открыл уже не второе, а третье или четвертое по счету дыхание и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне с 17 голами. Перед ответной игрой он вернулся в состав, и это дает «Баварии» небольшую, но надежду.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Фото Global Look Press

Удивительный трансфер из чемпионшипа в «ПСЖ»

До 30 лет карьера Шупо-Мотинга складывалась невероятно банально. В 25 сверкнув в «Майнце», нападающий перебрался в «Шальке», где подменял Класа-Яна Хюнтелара и ни разу не забил больше десяти мячей за сезон. Так что по истечении контракта в 2017-м Эрика-Максима без лишних мыслей отпустили свободным агентом, и тот перебрался в аутсайдер АПЛ «Сток Сити».

В Англии от Шупо-Мотинга не ждали больших подвигов. Он неплохо начал, первые два мяча за новый клуб забив в матче четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Но дальше дело не пошло — «Сток» провалился, занял предпоследнее место и вылетел в чемпионшип, а Эрик-Максим записал на свой счет всего 5 голов.

В «Стоке» от него тут же попытались избавиться. Камерунца не поставили ни на один летний матч в чемпионшипе, хотя он был здоров. И только в самые последние часы летнего трансферного окна Шупо-Мотинг смог найти новый клуб и покинуть Туманный Альбион. И вот тут произошло нечто странное — вместо трансфера в заштатный клуб Эрик-Максим перешел... в звездный «ПСЖ».

«Мы оба забили по пять мячей в сезоне-2017/18. Может быть, я недооценил себя и слишком рано закончил карьеру», — шутил конкурировавший тогда с Шупо-Мотингом за место в основе «Сток Сити» Питер Крауч.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг (слева) и Томас Тухель. Фото Global Look Press

Любимец Томаса Тухеля

Главной причиной неожиданного подписания стал Томас Тухель. Возглавивший тем же летом «ПСЖ» немец заприметил на рынке свободных агентов нападающего, с которым очень плодотворно несколько сезонов поработал в «Майнце».

«Мы несколько недель искали сменщика Кавани, — объяснял подписание 30-летнего форварда Тухель. — Теперь такой человек появился. Это игрок топ-класса. Он может сразу после выхода на замену приносить пользу команде. Шупо-Мотинг может сменить Кавани. Мы искали игрока, который был бы силен в верховой игре. Потому что сейчас у нас только Кавани выделяется в этом плане».

В Париже Шупо-Мотинг всего за две недели подружился с Неймаром, Мбаппе и Тиагу Силвой. Камерунец обнаружил себя в роли идеального запасного для топ-клуба: готов оставаться на скамейке запасных, отдаваться по максимуму на тренировках, может сыграть как в центре, так и на фланге атаки. А главное — никогда не выказывал претензий из-за своей второстепенной роли.

В Париже Шупо-Мотинг провел два сезона, за которые успел взять два дежурных чемпионства, Кубок страны и Кубок французской лиги. Запомнился в «ПСЖ» он двумя моментами. Первый — победный гол на 93-й минуте в четвертьфинале Лиги чемпионов «Аталанте», позволивший команде пройти в следующий раунд. Второй — какой-то необъяснимый промах в матче со «Страсбуром». Болельщики в соцсетях тогда писали: «Это не промах, Шупо-Мотинг совершил сейв». А Тухель назвал это законом Мерфи: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно случится».

Наверное, эти два эпизода лучше всего и отражают карьеру Шупо-Мотинга — какую-то нелогичную и даже слегка абсурдную.

В Камеруне Шупо-Мотинг — звезда, хотя никогда не жил на родине на постоянной основе

Шупо-Мотинг родился в Германии, учился в Гамбурге, в 18 лет дебютировал за одноименный клуб в Бундеслиге, а в 20 стал основным в аренде в «Нюрнберге». В это время он прошел все юношеские сборные Германии с Томасом Мюллером, Тони Кроосом и Матсом Хуммельсом.

Эрик-Максим не котировался как суперталант, хоть надежды и подавал. Вряд ли он пробился бы в основу сборной Германии, так что предложение с исторической родины накануне ЧМ-2010 в ЮАР было весьма кстати.

Отец Эрика-Максима Жюст, по совместительству его агент, приехал в Германию из камерунского Яунде в 1981-м. Каждое лето юного футболиста отправляли на родину, где тот участвовал в состязаниях, соревнуясь с соперниками на несколько лет старше него. Сейчас в честь Шупо-Мотинга названо поле, на котором он играл в детстве. Так что связи с Камеруном у нападающего весьма крепкие, хоть на постоянной основе он там никогда не жил.

«Я решил выступать за Камерун, потому что хочу запомниться, проявить себя, показать свой уровень и характер, — объяснял Шупо-Мотинг. — Я видел многое в Европе, особенно в Германии. Хочу привнести это в Африку. Как Ригобер Сонг, Самуэль Это'О и Карлос Камени. Когда был маленьким, они были моими кумирами».

В Камеруне Шупо-Мотинг — народный герой. Его обожают, несмотря на то, что тот приезжает в Африку только на матчи сборных. А в Яунде, столице Камеруна, даже есть персональный фан-клуб Эрика-Максима.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Фото Global Look Press

Почему Шупо-Мотинг раскрылся в «Баварии»

После окончания контракта с «ПСЖ» Шупо-Мотинг устроился в другой топ-клуб. На этот раз приехал в Мюнхен на роль сменщика Левандовски. Интересно, что к 34 годам Эрик-Максим ни разу не перешел в другую команду за денежную компенсацию (если не считать аренду из «Гамбурга» в «Нюрнберг» за 50 тысяч евро), все остальные трансферы — исключительно на правах свободного агента.

В первом сезоне после возвращения в Германию Шупо-Мотинг просидел за спиной Левандовски. Оформил 9 голов, притом три из них забил в плей-офф Лиги чемпионов, в том числе два в ворота бывшего клуба «ПСЖ». В следующем сезоне были 9+5 по гол+пас, правда, 7 из этих результативных баллов набрал в кубковом матче с «Бремером» из пятой по силе лиги Германии (матч завершился со счетом 12:0).

Зато после ухода Левандовски Шупо-Мотинг неожиданно обнаружил себя в роли главного нападающего «Баварии». Не сказать, что он зажигает на уровне поляка, но 17 голов к концу апреля для 34-летнего форварда — солидные цифры. А в ноябре Нагельсманн и вовсе назвал его одним из лучших футболистов в команде.

«Какова моя работа? Цепляться за мячи и инициировать атаки», — доступно объяснял Шупо-Мотинг свою роль на поле. Камерунец не просто отлично работает в чужой штрафной — он замечательно читает движения партнеров, много играет в подыгрыше и порой даже связывает игру команды. Именно поэтому вроде бы банальные стенки с участием Эрика-Максима стали супероружием «Баварии» в этом сезоне.

Чудес от Шупо-Мотинга по-прежнему не ждут. Но этот нападающий уже не раз показывал, что умеет удивлять. Получится ли тот же фокус с «Манчестер Сити»?