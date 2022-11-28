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Камерун вытащил безумную игру с Сербией! Кажется, это лучший матч ЧМ-2022

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты сборной Камеруна празднуют забитый мяч.
Фото Reuters
Все началось со скандала с вратарем, который слишком много играл ногами.
Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
3:3
Сербия

Против Бразилии сербы показали высокий уровень мотивации и физической готовности, а также организованный футбол. Не было понятно только, как балканская команда атакует. У Камеруна же — при всем к нему уважении — совсем другой статус в сравнении с бразильцами, и здесь уже от Драгана Стойковича ждали более смелой игры. Ставка на нее угадывалась уже по стартовому составу. И, конечно, по действиями футболистов — например, Александра Митровича, который сразу убрал Нкулу эффектным финтом и обводящим ударом попал в штангу.

А так как атаковал лучший сербский бомбардир с довольно острого угла, к голкиперу «Неукротимых львов» Эпасси обязательно возникли бы вопросы. Хотя больше их было к руководству камерунской делегации, так как из заявки на матч исчез лучший вратарь страны Онана. Да еще и с формулировкой «по дисциплинарным причинам». Расшифровки не последовало, однако один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо представил свою версию.

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана. Фото Reuters
Вратарь сборной Камеруна Андре Онана.
Фото Reuters

Согласно его информации, причина в конфликте Онаны с главным тренером Ригобером Сонгом. Тот настаивал на том, чтобы стиль игры вратаря был более традиционным, тогда как кипер «Интера» с этим не соглашался и не собирался ничего менять. В первом туре Онана, кстати, установил рекорд мировых чемпионатов, став первым вратарем, который коснулся мяча за пределами штрафной 26 раз. И если это действительно причина разногласий, то с Сонгом точно не согласится Валерий Карпин, для которого игра ногами — важное качество вратарей.

Карта касаний голкипера Андре Онана в первом матче на ЧМ-2022 против Швейцарии.
Карта касаний голкипера Андре Онана в первом матче на ЧМ-2022 против Швейцарии.

Если серьезно, то этому навыку уделяется какое-то гипертрофированное внимание. Игра ногами может быть твоим козырем или недостатком — только голкипер, прежде всего, должен думать о том, как защитить ворота. У Онаны это получается здорово везде и всегда — в «Аяксе», «Интере», где он вытеснил из состава опытнейшего Хандановича, а также в сборной.

Это по-настоящему элитный вратарь, тогда как у его сменщика карьера довольно скромная. Несколько лет в низших дивизионах, ноль игр в лиге 1, скромные команды в Греции, а сейчас — выступление за середняка чемпионата Саудовской Аравии. Игра с Сербией стала для Эпасси всего шестой за сборную — и он, мягко говоря, не выручил. Это определение подходит к голу Павловича, который попал в угол после штрафного Тадича. А мяч Сергея Милинковича-Савича — откровенный вратарский ляп.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

Так сербы перевернули игру за две добавленные к первому тайму минуты. До этого же план Сонга работал. Шупо-Мотинг и Мбеумо напрягали соперника в быстрых контратаках, а шанс был пойман при угловом, когда мяч сбросили набегавшему на дальнюю штангу Кастелетто. Праздновать взятие ворот примчались все запасные, что вроде бы демонстрировало единство команды.

Когда же сербы издевательски раскатали оборону африканцев и вывели Митровича фактически на пустые ворота, казалось, что Камерун посыпался. Но то ли сербы в это слишком рано поверили, то ли стройность их обороны нарушила травма Павловича. Скорее всего, одно наложилось на другое. Плюс балканская команда не среагировала на внесенные Сонгом коррективы.

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) празднует забитый мяч. Фото Reuters
Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) празднует забитый мяч.
Фото Reuters

Пожертвовав одним полузащитником, тренер использовал имевшееся в резерве мощное оружие в лице Абубакара, а тот изменил все. Блестяще избежав расставленные на его пути офсайдные ловушки, форвард сначала издевательски убрал защитника и перебросил мяч через Ваню Милинковича-Савича, после чего вывел на пустой угол Шупо-Мотинга. На два гола Сербии за 148 секунду Камерун ответил своим двойным ударом за 151 секунду! Таких крутых сюжетов на этом чемпионате еще не было.

Так что «Неукротимые львы», включая появившегося на поле обладателя паспорта РФ Ондуа, еще побьются в последнем туре с Бразилией. Без особых, как видится, шансов, но побьются. И, судя по последним сообщениям, точно без Онаны. Якобы повздоривших за несколько часов до матча игрока и тренера пытался примирить глава камерунской федерации Самюэль Это'О, однако вратарь принял решение покинуть сборную, так как считает ситуацию тупиковой.

Только сборная, способная на такую игру и обладающая таким характером, точно не в тупике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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