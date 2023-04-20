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Двуликий «Интер» прошел «Бенфику». Вы ждали миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов?

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Эмоции Лаутаро Мартинес в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».
Фото Global Look Press
После сверхрезультативной ничьей с «Бенфикой» вторая миланская команда вышла в полуфинал главного еврокубка.

То ли весна — время расставлять турнирные приоритеты, то ли нынешний «Интер» — воплощение двуликого римского бога Януса. В серии А «нерадзурри» доигрались до того, что вылетели из первой четверки, установив попутно унизительный рекорд. Три кряду домашних поражения без забитых мячей — это маленькая катастрофа.

И только Лига чемпионов спасет команду Симоне Индзаги. Там у «нерадзурри» идеальный плей-офф и закрытые на замок ворота. И не надо говорить, что в соперниках были всего лишь португальские клубы. Поверженный на старте плей-офф «Порту» выиграл группу с «Атлетико», а «Бенфика» не проиграла «ПСЖ» и отправила в Лигу Европы «Ювентус».

Правда, как раз к еврокубковым четвертьфиналам в отлаженном механизме «орлов» что-то засбоило. Лиссабонцы с учетом всех турниров проиграли три раза подряд, после чего в национальном чемпионате отрыв от «Порту» сократился с десяти очков до четырех. Рогер Шмидт даже посетовал, что в последнее время футболисты были сосредоточены на себе, а не на команде. Вместе с тем немецкий специалист заявил: «Всегда верю в свою команду — нет ничего невозможного».

В качестве рецепта чуда — а именно так оценивались шансы «Бенфики» на полуфинал — фигурировал быстрый гол, только данная ставка сыграла у хозяев. Сколь мощно — столь и красиво. За первую часть отвечал смявший соперника в центральной зоне Джеко, Лаутаро Мартинес выступил в роли скрепившего комбинацию цемента, а украсил голевую атаку Барелла. Замах, на который купились сразу два соперника, смотрелся не менее впечатляюще, чем крученый удар в верхний угол.

С одной стороны, это могло убить миланский матч как зрелище. Вместо этого «Бенфика», окончательно поняв, что терять ей больше нечего, постаралась сделать все, чтобы зрители не заскучали. И если со штрафным Гримальдо выудивший мяч из нижнего угла Онана справился, то защита своего вратаря подвела. Дюмфрис слишком поздно среагировал на движение партнера по обороне, и оставшийся в одиночестве Ауршнес подарок принял с благодарностью.

А Шмидт после перерыва пошел ва-банк, поменяв защитника Жилберту на флангового форварда Давида Нереса. Только напугать это могло тот «Интер», что выступает в серии А. Лигочемпионская версия черно-синих перекрыла все свободные зоны, перейдя в режим максимальной концентрации на подступах к собственной штрафной. Разгильдяйство в концовке вроде обреза Брозовича — не в счет.

Когда же «Бенфика» устала биться в закрытую дверь, трибуны свела с ума образцовая комбинация на левом фланге. Пас Мхитаряна под включение Димарко, идеальный прострел на Мартинеса, и пришло время констатировать неизбежное — миланскому дерби в полуфинале быть. Кто мог предсказать такой сценарий перед стартом турнира и то, что за этим классическим противостоянием будут наблюдать со стороны «Барселона», «ПСЖ», «Бавария» и «Ливерпуль»?!

Но поэтому и любим Лигу чемпионов, а плей-офф главного еврокубка — лучшее, что есть в клубном футболе. И фаворита в итальянском полуфинале не будет. Кто-то, конечно, вспомнит, как «Милан» громил земляков в Суперкубке Италии (3:0) и обыграл их во втором круге национального первенства (1:0).

Только это были кризисные и обескровленные травмами «россонери». Сейчас это почти та же команда, что год назад брала скудетто. Которая, к тому же, всегда выигрывает у земляков в плей-офф еврокубков. Однако и «Интер» в ЛЧ совсем другой. В полуфинале он не играл 13 лет — с тех самых пор, как выиграл «ушастый кубок» под началом Жозе Моуринью. Натянутая параллель? Но тем интереснее будет дальше.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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