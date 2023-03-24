Тухель в «Баварии»: идеальный союз или бомба замедленного действия?
От ноунейма до матерого волка
Томас Тухель в «Баварии» — это круто. Лучшая команда Германии и один из лучших немецких тренеров, который умеет то, что нужно Мюнхену. А именно — добиваться успехов в Лиге чемпионов, где 49-летний специалист сначала впервые в истории дотащил до финала «ПСЖ», а год спустя выиграл трофей с «Челси».
Четыре с половиной года назад Тухель уезжал из Германии в статусе перспективного специалиста, который заставил «Боруссию» временами играть даже ярче, чем при Юргене Клоппе. Но при этом в послужном списке значился лишь Кубок Германии, и, по слухам, его назначение в Париж поначалу шокировало Неймара. На тот момент именно он считался ключевой фигурой «ПСЖ» и не понимал — что за ноунейм будет работать с главным клубом страны.
Ней даже порывался уйти, и это нервировало уже Тухеля. Но через пару лет форвард признался, что проникся к немцу симпатией с первого же разговора. «Когда ты испытываешь такую любовь к тренеру, то отдаешь на поле жизнь. Для него я сделаю все возможное, чтобы победить», — говорил бразилец.
В «Баварию» Томас приходит в статусе матерого волка, который не только знает, как побеждать, но и имеет опыт управления звездными командами. Тот же Мбаппе в первый сезон при Тухеле забил во французском чемпионате рекордные для себя 33 мяча. Немца уважают по-настоящему крутые и опытные мастера вроде Тиагу Силвы.
И все равно есть ощущение, что приход специалиста в «Баварию» — мина замедленного действия. Причем она находится на боевом взводе с момента назначения и рано или поздно обязательно взорвется. Об этом буквально кричит вся биография Тухеля.
История конфликтов
С Дортмундом тренер попрощался по собственной инициативе, причем решение было принято по итогам встречи с руководством сразу после победного финала Кубка Германии. Проблемы начались еще перед сезоном, который принес «Боруссии» первый трофей за пять лет, так как генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке нарушил обещание сохранить в команде Мхитаряна, Хуммельса и Гюндогана.
Всех троих продали, а тех, кого просил Тухель, не подписали. Дошло до выяснения отношений с главным скаутом Свеном Мислинтатом, который привез в Дортмунд Левандовски и Обамеянга. Потом, когда на пути клубного автобуса перед игрой Лиги чемпионов с «Монако» сработало взрывное устройство, тренер был недоволен решением руководства сыграть на следующий день, не посоветовавшись с ним.
В «ПСЖ» Тухель в первый же год работы разругался со спортивным директором Антеру Энрике. То локальное сражение завершилось в пользу тренера, но и с бразильцем Леонардо немец не сработался. Отправная точка конфликта — отказ клуба продлить контракт с Тиагу Силвой. А до этого на парижан обиделся также не получивший новое соглашение Кавани, и, возможно, именно уругвайца не хватило Тухелю для победы в Лиге чемпионов. Напряжение копилось, и когда «ПСЖ», как и многие топ-клубы после пандемии, стал спотыкаться из-за жесточайшего календаря и травм лидеров, тренеру указали на дверь.
«Челси» — это вообще отдельная история. То, что Томасу не по пути с новым руководством, стало понятно в тот момент, когда Тодд Боэли и совладелец синих Бехдад Эгбали предложили немцу перейти на схему 4-4-3. Не ищите тут опечатку — так и было! Поэтому в новом общем чате с руководством Тухель почти не общался, а, оставшись без поддержки уволенных Марины Грановской и Петера Чеха, отправлял на встречи с руководством своего агента. При этом немец заблокировал трансфер Криштиану Роналду, считая, что португалец разрушит атмосферу в команде; да еще и рассчитывал лично общаться с новичками, оценивая не только игровые, но и человеческие качества.
Капризный и ворчливый
В «Баварии» самодуров в руководстве нет. Напротив, председатель правления Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич — футбольные люди. Только простыми их точно не назовешь. Достаточно вспомнить историю Ханси Флика, который привел мюнхенцев к победе в Лиге чемпионов, но всего через год покинул клуб из-за сложных отношений с руководством. И все из-за кадровой политики, так как боссы не всегда шли тренеру навстречу как при покупке игроков, так и при продлении контрактов.
Между тем у Флика были удивительно теплые отношения с футболистами. Как с молодыми, которым он организовывал специальные тренировки, так и с ветеранами, уважавшими Ханси со времен победы Германии на ЧМ-2014. Для «Баварии», где Рибери с Роббеном однажды «сожрали» обожаемого во всех командах Карло Анчелотти, это важнейшее качество. И, например, Нико Ковач с Юлианом Нагельсманном так и не поняли, что классный тренер и тренер напичканного звездами топ-клуба — две разные профессии.
Тухель об этом точно знает. Поэтому в Париже у него даже при более скромном в плане титулов статусе получилось лучше, чем у Унаи Эмери. При этом Томас совсем не душка, и даже в «Майнце», где он сделал себе имя, некоторые из бывших подопечных называли тренера капризным и ворчливым диктатором, который переходил на личности, если что-то не получалось на тренировках.
В Дортмунде дошло до того, что капитан «Боруссии» Шмельцер публично обвинял немца в том, что тот даже после травм основных игроков перед важным матчем продолжал игнорировать Нури Шахина. В Париже в кризисную пору стал показывать зубы и скандалить после замен Мбаппе. В Лондоне Тухеля критиковал не понимавший своей роли в изменившейся схеме Лукаку, а игроки жаловались, что тренер почти год не проводит индивидуальных бесед, и не хотели слышать его крики, играя на бровке рядом со скамейкой.
Соответственно, потенциально взрывоопасным выглядит и союз Тухеля с «Баварией». В профессиональном плане это почти идеальное сочетание, но если Томас не станет более гибким и терпимым, все закончится очередным скандалом. Это, впрочем, случится далеко не сразу. А начинать предстоит с ключевого для борьбы за титул немецкого класико с «Боруссией» и лигочемпионского четвертьфинала с «Манчестер Сити». И это будет по-настоящему интересно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|1.04
|00:00
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.04
|00:00
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|00:00
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|1.04
|00:00
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|00:00
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|00:00
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|00:00
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|1.04
|00:00
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4