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Мечты Парижа разбиты в Мюнхене. «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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8 марта. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0.
Фото Reuters
Французский суперклуб снова вылетел из Лиги чемпионов — на этот раз задолго до финала.
Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
ПСЖ

Когда 19 февраля Неймар в центре поля подвернул ногу во время матча с «Лиллем», интернет в который раз заполнили мемы, где сроки повреждения бразильца приходились на день рождения его сестры. Только от них становилось не смешно, а грустно. Дело в том, что на лечение форварда, за которого «ПСЖ» в свое время заплатил 222 миллиона евро, суммарно ушло почти две трети от срока контракта звезды. После очередной операции Ней восстановится только к летнему межсезонью.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы

Десятый номер «ПСЖ» был полностью здоров во время плей-офф Лиги чемпионов только в одном сезоне, и как раз тогда лучшая команда Франции остановилась в шаге от трофея. И во время постпандемийной доигровки еврокубков тоже шутили, что Неймар в порядке, потому что семейные праздники позади, а на дворе лето. Остальное же ярче всего иллюстрирует история четырехлетней давности с решающим пенальти от «МЮ» на последних минутах. В тот вечер травмированный Ней пытался ворваться в судейскую, и, не попав туда, все равно получил дисквалификацию за оскорбление арбитров в соцсетях.

Правда, сейчас в Париже в отсутствии одного из лидеров пытались найти позитив. Опираясь как на ярчайшую игру Месси и Мбаппе в последних встречах, так и на сокращение числа не слишком активно задействованных в прессинге футболистов. Даже главный тренер Кристоф Гальтье, дважды напомнив про 17 голов и 11 передач в исполнении бразильца, согласился с тем, что полузащита станет более сбалансированной. Только коуч задавался вопросом: а станет ли от этого лучше из-за потери дополнительного козыря в атаке?

Вместе с тем Гальтье обещал прессинг, и он — в комплекте с удивительной самоуверенностью Зоммера — подарил самый яркий момент первого тайма. Да что там тайма! Невероятный подкат де Лигта, который на ленточке остановил удар Витиньи по пустым воротам, войдет во все хит-парады этой ЛЧ. Да и Дэйвис был хорош, заблокировав завершение Месси.

У парижских ворот за первые 45 минут ничего подобного и близко не возникало. Хотя после вынужденной замены Маркиньюса, из-за проблем со здоровьем не доигравшего и субботнюю встречу с «Нантом», в тройке центральных защитников единственным профильным исполнителем оказался Серхио Рамос. Да еще и экстренно поднятый со скамейки Мукиеле не смог выйти на второй тайм, уступив место на поле 17-летнему Битшиабу.

Главный тренер хозяев Юлиан Нагельсманн уязвимость соперника уловил мгновенно, и после перерыва «Бавария» включила режим убийцы. Шупо-Мотинг из него немного выбивался, оказавшись на линии удара и став виновником отмены гола. Зато в ключевой ситуации — когда Горецка с Мюллером смяли прессингом Верратти — камерунец свою бывшую команду не пощадил.

А Зоммер, вытащив мертвый мяч после атаки Серхио Рамоса, показал, почему именно его взяли на замену травмированному Нойеру. Что касается Мбаппе, то лучшего снайпера в истории «ПСЖ» немецкая оборона сдерживала умело. И это без дисквалифицированного Павара, вместо которого на фланге французскую звезду опекал не Жоау Канселу, а отыгравший в основе только три последних матча Станишич.

В грустной повести о «ПСЖ», катарских миллионах и Лиге чемпионов написана новая глава. Кто возьмется за новую? Луиш Кампуш, который убедил твердившее об отказе от гламура руководство поставить на Гальтье? Или все-таки приедет Зинедин Зидан? Кажется, кроме него с лучшей командой Франции не справится никто.

«Бавария» снова растоптала парижскую мечту. И дело не в травме Неймара.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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