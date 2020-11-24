Симеоне опасается «Локо» и держит в тайне состав
— Можно ли сказать, что матч с «Локо» для вас передышка? Не время ли для ротации? А то футболисты жалуются на плотный график.
— У меня другое мнение. Надо принимать те обстоятельства, которые сложились. Чемпионат Испании, Лига чемпионов — все идет очень плотно. Я еще не решил, кто выйдет в стартовом составе. Приму решение, что будет лучше для завтрашнего матча. Игра важна. Сыграет ли Жоау Феликс? Все узнаете завтра.
— Какие цели ставите перед собой в совершенствовании игры?
— Моя единственная цель — победа команды в каждом матче. Наша общая цель — итоговая победа. Какие-то матчи удаются, какие-то нет. Это футбол.
— Что вызывает беспокойство перед игрой с «Локо»?
— Мы несколько раз встречались с «Локомотивом». Зная, как команды играют в Лиге чемпионов, никогда не скажешь, как сложится следующий матч. «Локо» здорово подготовлен тактически, он хорош в защите, в контратаках. В России мы выглядели неплохо. Несколько моментов не использовали. Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто.
— А чем отличается «Атлетико» в чемпионате от «Атлетико» в ЛЧ?
— Мы действительно выглядим по-разному в матчах этих турниров. В Лиге чемпионов все складывается пока непросто. Что ж, надо исправляться и играть одинаково хорошо.
— Раньше «Атлетико» все критиковали, а сейчас хвалят, говорят, что вы станете чемпионами. Что об этом думаете?
— Да мы вообще об этом не думаем. Наши мысли связаны только с ближайшим матчем. В футболе может быть только одна стратегия — думать от матча к матча. Надо думать только о завтрашнем дне.
— У вас есть нападающий Шапоньич. Почему Иван так мало играет?
— Мы недавно прекрасно с ним поговорили. Он понимает нашу стратегию. Все в порядке.
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