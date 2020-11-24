Главный тренер красно-зеленых Марко Николич перед игрой Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

О шансах «Локо»

— У «Атлетико» нет Суареса? Я хочу говорить о нас. Мы готовы к этой игре. В Москве было трудно. Но сейчас мы знаем соперника еще лучше. Самое важное, чтобы завтра на поле была единая команда — дисциплинированная по поводу тактики. Нельзя терять дисциплину на таком уровне, как Лига чемпионов. Если будет концентрация, то может получиться хороший результат. «Атлетико» — качественная и опытная команда. Она давно играет на высоком уровне. Но и у нас есть свои шансы, ведь футбол всегда на поле.

Какой результат нас устроит? Не могу говорить перед игрой, что ничья — хороший исход. Будешь думать так — проиграешь. Хочу верить в победу.

О матче «Атлетико» — «Барселона»

— Смотрел эту игру. «Атлетико» действовал по-другому. Команда особенно готовилась к «Барселоне». Уверен, они не будут играть по этой схеме против нас. Эти матчи не связаны. Во-первых, то был чемпионат Испании. Во-вторых, в Лиге чемпионов только шесть туров.

О ничьей с «Атлетико» в Москве

— Мы не играли суперхорошо в московском матче. Лучше действовали в Зальцбурге и против «Баварии». Но это футбол — мы забрали одно очко. Если завтра будем играть на 20-30-50 процентов лучше, чем в первой встрече, то получим хороший результат.

На вопросы журналистов также ответил защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

О задаче «Локо»

— Рад вернуться на этот стадион. Здесь мы уже играли, но очков не набирали. Задача номер один — набрать очки. Дома мы сыграли неплохо. Но сейчас для нас лучший вариант — увезти отсюда очки. Что мы и постараемся сделать.

Завтра мы узнаем, кто кого лучше изучил: «Локо» — «Атлетико» или наоборот.

О графике

— Даже если сил нет, их нужно находить. Игры важные и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Грех жаловаться — такой график. Надо показывать свой максимум.

О смене позиции

— Игра в полузащите? Давно не был там. Но Марко поставил меня в атакующую линию. Привыкаю. Даже больше нравится, чем в защите. Сыграю и в любой другой зоне, если будет нужно команде.