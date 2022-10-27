«Атлетико» — больше не гроза Лиги чемпионов. Безумная развязка с «Байером» — очередное этому подтверждение

Легендарная банда осталась в прошлом.

Развязка матча «Атлетико» и «Байера» — пока самый драматичный момент этой Лиги чемпионов.

Для тех, кто упустил, напомним: мадридцам, для того чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нужно было обязательно побеждать. Игра заканчивалась со счетом 2:2, главный арбитр Клеман Тюрпен дал свисток об окончании встречи, однако оказалось, что он поспешил — ВАР еще проводил проверку одного из моментов в штрафной «Байера». Как оказалось, там было нарушение правил — рефери назначил пенальти. Случай, на самом деле, не уникальный — такое уже было пару лет назад в АПЛ. Бить 11-метровый пошел Янник Карраско, однако голкипер «Байера» Лукас Градецки отразил удар бельгийца.

Итог: «Атлетико» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и вообще может остаться без евровесны.

Кажется, что после невыхода в 1/8 финала «Барселоны» со всеми ее рычагами такая неудача «Атлетико» — главная неожиданность группового этапа (хотя у каталонцев была намного более сложная группа — с «Баварией» и «Интером»). Даже провал «Ювентуса» выглядит более ожидаемым итогом.

Но вообще это похоже на довольно типичную ловушку сознания. Мы привыкли, что «Атлетико» всегда круто выступает в Лиге чемпионов, а заполучить «индейцев» в соперники боятся все топ-клубы Европы. Два финала, проигранные «Реалу», вроде были совсем недавно, хотя с момента последнего прошло уже шесть лет. В сезоне-2016/17 «Атлетико» был в полуфинале, где снова проиграл в дерби.

Но за следующие пять лет было только два выхода в четвертьфинал. Столько же, сколько и у «Порту» за этот отрезок времени, хотя португальцев мы воспринимаем совсем иначе. Более того, в сезоне-2017/18 «Атлетико» уже не выходил из группы, оставшись на третьем месте после «Ромы» и «Челси». «Индейцы» перешли в Лигу Европы и в итоге выиграли ее.

Другое дело, что в годы, когда «Атлетико» действительно был грозой Лиги чемпионов, а не казался ею по инерции, команда Диего Симеоне успешно эксплуатировала образ хулиганистой антигламурной банды, парней в рваных джинсах, которые оставляют не у дел ухоженных дядечек в костюмах-тройках. И есть ощущение, что тот вариант команды точно дожал бы «Байер» и забил бы этот несчастный пенальти.

Мяч влетает в ворота «Атлетико». Фото Reuters

Но сейчас «индейцы» сами давно обуржуазились. Вместо старенького и духовитого «Висенте Кальдерон» они играют на новеньком блестящем «Ванда Метрополитано». Клуб может позволить себе покупать Жоау Феликса за 120 миллионов евро (который в матче с «Байером» вышел на замену — в старте были Антуан Гризманн и Альваро Мората, тоже не последние нападающие Европы) и Тома Лемара за 65 миллионов. А сам Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира (3,3 миллиона евро в месяц, по данным L'Equipe).

И вот для клуба с такими вводными невыход из группы, где в соперниках «Порту», «Брюгге» и плетущийся в бундеслиге в районе зоны вылета и успевший сменить тренера «Байер», — это, несомненно, провал.

При этом, конечно, сложно отрицать, что «Атлетико» очень не повезло. Пенальти в матче с «Байером» — это только один эпизод. Были же еще игры с «Брюгге». В первой Гризманн тоже не реализовал пенальти (поражение 0:1), во второй все тащил вратарь бельгийцев Симон Миньоле, умудрявшийся отбивать удары в упор даже лицом. Вместо двух очков в этих трех матчах вполне могло быть семь — и мы бы не говорили ни о каком провале.

Тем более что в чемпионате Испании «Атлетико» выступает ровно: 23 очка и 3-е место после 11 туров, а за последние пару недель, например, были добыты выездные победы над крепкими «Атлетиком» и «Бетисом».