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Судейство

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«Атлетико» — «Байер»: можно ли назначить пенальти после окончания матча?

Судья назначил пенальти после финального свистка в матче «Атлетико» — «Байер»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Клеман Тюрпен (справа).
Фото Global Look Press
Жоау Феликс во время пенальти.
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Француз Клеман Тюрпен поторопился завершить матч 5-го тура Лиги чемпионов в Мадриде. Ему вскоре пришлось возобновить игру. Но его случай не уникальный. Такое уже происходило — в АПЛ.
Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:2
Байер

Что случилось

Французский судья Клеман Тюрпен поспешил закончить матч 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» (2:2). Он дал финальный свисток до того, как его видеоассистенты завершили проверку. А она показала, что были основания для назначения пенальти. В итоге Тюрпен в этом убедился сам и указал на 11-метровую отметку.

Так уже бывало — в чемпионате Англии

Это не первый случай в европейском футболе. Например, два года назад (в сентябре 2020-го) в матче АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (2:3) пенальти был назначен тоже после финального свистка. Когда на пятой минуте, добавленной арбитром Крисом Кавана, хозяева сравняли счет, казалось, игра так и закончится — вничью. Спустя пару минут гости заработали угловой удар, разыграли, пробили по воротам — защитник отбил мяч. И тут же судья дал финальный свисток. На телесекундомере было 96.35.

Игроки «МЮ» моментально бросились к Кавана, показывая, что кто-то из футболистов «Брайтона» (оказалось, что Мопе) сыграл рукой, изменив направление полета мяча. Вмешались видеоассистенты, судья посмотрел повторы — и очень быстро назначил 11-метровый удар. Несмотря на то, что уже прозвучал финальный свисток.

Методический недочет

Ошибки тут нет. Судьи поступили правильно. ИФАБ в свое время такую ситуацию описывал: когда ВАР фиксируют очевидный промах судьи после того, как тот дал свисток об окончании одного из таймов, но еще не ушел с поля.

В такой ситуации видеоассистентам следует моментально сообщить арбитру, а тот, в свою очередь, должен проинформировать игроков и не дать им уйти с поля. А дальше рефери действует, как и положено по протоколу: проверка, просмотр видеозаписи, принятие решения.

Ошибку, методическую, Кавана допустил, дав тот самый финальный свисток. После выполнения «МЮ» углового и нанесения удара по воротам ему не нужно было торопиться. Сначала следовало поговорить с видеоарбитрами, уточнить, не произошло ли что-либо, заслуживавшее их внимания, и только после этого решить, свистеть или нет.

Еще был один из матчей в Германии, где команды ушли на перерыв, но потом были вынуждены вернуться на поле, потому что ВАР и судья определили, что необходимо выполнить 11-метровый удар.

Полузащитник &laquo;Атлетико&raquo; Янник Феррейра-Карраско не&nbsp;реализовал 11-метровый удар. «Атлетико» — «Байер»: французские судьи допустили странную ошибку. Как Розетти накажет Тюрпена?

Странная ошибка французов

А вот во время выполнения мадридцами 11-метрового удара бригада арбитров во главе с Тюрпеном допустила необъяснимую ошибку. Французские судьи не заметили, где оказался в момент выполнения пенальти Жоау Феликс. Португалец в отличие от других футболистов решил не соблюдать правило 14.

Жоау Феликс во время пенальти.
Жоау Феликс во время пенальти.

А в нем говорится, что остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:

— не ближе 9,15 метра (10 ярдов) от 11-метровой отметки;

— позади 11-метровой отметки;

— в пределах поля;

— за пределами штрафной площади.

После того как игроки займут позиции в соответствии с этим правилом, судья дает сигнал на выполнение 11-метрового удара. Тюрпен не выполнил это требование. Ни он, ни его помощник не заметили присевшего на корточки игрока «Атлетико».

Жоау Феликс
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ФК Атлетико
ФК Байер
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