Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов
Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
«Сложно сказать, кто в этом матче фаворит. Сегодня играют две команды, которые входят в число лидеров чемпионата Англии, — сказал Газзаев «СЭ». — Это финал Лиги чемпионов, тут нет фаворитов. Совсем недавно мы смотрели финал Лиги Европы, где явным фаворитом был «МЮ». Однако, матч сложился не в их пользу. Очень сложно прогнозировать такие игры. Могу сказать, что для обеих команд победа будет максимальным достижением в карьере. Гвардиола трижды выигрывал этот трофей, он захочет сделать это и в четвертый раз. Тем более, «Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Давайте сегодня насладимся прекрасным футболом!».
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю