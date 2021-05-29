Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Сложно сказать, кто в этом матче фаворит. Сегодня играют две команды, которые входят в число лидеров чемпионата Англии, — сказал Газзаев «СЭ». — Это финал Лиги чемпионов, тут нет фаворитов. Совсем недавно мы смотрели финал Лиги Европы, где явным фаворитом был «МЮ». Однако, матч сложился не в их пользу. Очень сложно прогнозировать такие игры. Могу сказать, что для обеих команд победа будет максимальным достижением в карьере. Гвардиола трижды выигрывал этот трофей, он захочет сделать это и в четвертый раз. Тем более, «Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Давайте сегодня насладимся прекрасным футболом!».

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Владимир Пушкарев)