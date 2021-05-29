«Манчестер Сити» — «Челси», финал ЛЧ: где смотреть, во сколько начало
Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау», на этот матч будут допущены зрители — по 6 тысяч болельщиков от каждой команды участницы финала, плюс часть билетов поступит в свободную продажу.
В полуфинале «Сити» по сумме двух матчей обыграл «ПСЖ» (4:1), а «Челси» был сильнее «Реала» (3:1).
Отметим, что это будет первая встреча этих команд в рамках Лиги чемпионов.
Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Челси» вы можете в онлайн трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Челси»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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