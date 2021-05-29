Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау», на этот матч будут допущены зрители — по 6 тысяч болельщиков от каждой команды участницы финала, плюс часть билетов поступит в свободную продажу.

В полуфинале «Сити» по сумме двух матчей обыграл «ПСЖ» (4:1), а «Челси» был сильнее «Реала» (3:1).

Отметим, что это будет первая встреча этих команд в рамках Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Челси» вы можете в онлайн трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Челси»