Полузащитник «Реала» Эден Азар подвел итоги ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1). Ответная игра пройдет в Лондоне в следующую среду.

«Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Впереди ответный матч. Мы должны постараться выиграть в гостях.

Я хочу двигаться вперед постепенно. Конечно, я хочу играть, хочу выходить на поле. Но в предыдущем матче я сыграл всего 15 минут, сегодня — чуть больше. До конца матча хочу провести ряд хороших матчей и набрать форму. Сейчас я постепенно прибавляю, становлюсь выносливее. Рад, что могу снова играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Азара.