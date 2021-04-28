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«Могло быть лучше, но могло быть и хуже». Азар — о ничьей с «Челси»

01:23
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Полузащитник «Реала» Эден Азар подвел итоги ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1). Ответная игра пройдет в Лондоне в следующую среду.

«Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Впереди ответный матч. Мы должны постараться выиграть в гостях.

Я хочу двигаться вперед постепенно. Конечно, я хочу играть, хочу выходить на поле. Но в предыдущем матче я сыграл всего 15 минут, сегодня — чуть больше. До конца матча хочу провести ряд хороших матчей и набрать форму. Сейчас я постепенно прибавляю, становлюсь выносливее. Рад, что могу снова играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Азара.

 

Реал — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

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