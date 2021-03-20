Зидан прокомментировал попадание «Реала» на «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Королевский клуб» встретится с «Ливерпулем».
«Мы понимаем сложности игры против «Ливерпуля». Нельзя сказать, что это плохой или хороший жребий. «Ливерпуль» — это команда, которая способна в нужный момент показать свой максимум. Впрочем, то же самое можно сказать и о нас. Впереди два отличных матча между командами, которые не раз выигрывали Лигу чемпионов. На таком уровне всегда тяжело побеждать», — приводит Goal слова Зидана.
Матчи «Реала» и «Ливерпуля» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 (мск). В полуфинале победитель встретится с победителем пары «Порту» — «Челси».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-coach-zidane-reacts-to-drawing-liverpool-in/11uhz2z53qmrs18fo6whrpirtx
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