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Зидан прокомментировал попадание «Реала» на «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов

07:31
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Королевский клуб» встретится с «Ливерпулем».

«Мы понимаем сложности игры против «Ливерпуля». Нельзя сказать, что это плохой или хороший жребий. «Ливерпуль» — это команда, которая способна в нужный момент показать свой максимум. Впрочем, то же самое можно сказать и о нас. Впереди два отличных матча между командами, которые не раз выигрывали Лигу чемпионов. На таком уровне всегда тяжело побеждать», — приводит Goal слова Зидана.

Матчи «Реала» и «Ливерпуля» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 (мск). В полуфинале победитель встретится с победителем пары «Порту» — «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/real-madrid-coach-zidane-reacts-to-drawing-liverpool-in/11uhz2z53qmrs18fo6whrpirtx

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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