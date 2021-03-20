Зидан прокомментировал попадание «Реала» на «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Королевский клуб» встретится с «Ливерпулем».

«Мы понимаем сложности игры против «Ливерпуля». Нельзя сказать, что это плохой или хороший жребий. «Ливерпуль» — это команда, которая способна в нужный момент показать свой максимум. Впрочем, то же самое можно сказать и о нас. Впереди два отличных матча между командами, которые не раз выигрывали Лигу чемпионов. На таком уровне всегда тяжело побеждать», — приводит Goal слова Зидана.

Матчи «Реала» и «Ливерпуля» состоятся 6 и 14 апреля, начало обеих встреч — в 22.00 (мск). В полуфинале победитель встретится с победителем пары «Порту» — «Челси».