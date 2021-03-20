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«Жестокая жеребьевка». Хабиб прокомментировал пары 1/4 финала еврокубков

11:16
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результаты жеребьевок 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Жестокая жеребьевка», — написал спортсмен, опубликовав сетку четвертьфинала ЛЧ.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

«Думаю, «Аякс» переедет, заскриньте», — отреагировал Нурмагомедов на жеребьевку Лиги Европы.

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 6-7 и 13-14 марта, встречи Лиги Европы состоятся 8 и 15 марта.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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