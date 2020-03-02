Жан-Мишель Олас: «Надеюсь, что в худшем случае «Лион» с «Ювентусом» сыграет на нейтральном поле»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что эпидемия коронавируса в Италии не повлияет на проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Турине. В первом матче во Франции «Лион» победил со счетом 1:0.

— УЕФА будет принимать решение, — цитирует L'Equipe Оласа. — Есть некоторые нюансы. Например, мы знаем, что в резервной команде «Ювентуса», которая играет в серии С, введен карантин, поскольку у четырех игроков подозрения на болезнь. А ведь эта команда тренируется с главной командой. Посмотрим, что произойдет. Я жду ответа от УЕФА. Надеюсь, что новости будут хорошими. В худшем случае можно сыграть на нейтральном поле.