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«Жаль, что мой гол не принес «Милану» даже ничью». Леан — о поражении от «Атлетико»

04:13
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов признался, что мечтал о голе в главном еврокубковом турнире. Форвард стал автором единственного мяча своей команды.

«Мы создали много моментов до того, как остались вдесятером. Голом я доволен, давно ждал таких вечеров. Ребенком мечтал играть и забивать в Лиге чемпионов. Но мне очень жаль, что мой гол не принес нам даже ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Леана.

«Милан» после двух туров не набрал ни одного очка, поэтому занимает последнее место в своей группе.

Милан — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032643--milan-vs-atletico/

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Евгений Козинов все материалы автора

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