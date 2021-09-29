«Жаль, что мой гол не принес «Милану» даже ничью». Леан — о поражении от «Атлетико»
04:13
Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов признался, что мечтал о голе в главном еврокубковом турнире. Форвард стал автором единственного мяча своей команды.
«Мы создали много моментов до того, как остались вдесятером. Голом я доволен, давно ждал таких вечеров. Ребенком мечтал играть и забивать в Лиге чемпионов. Но мне очень жаль, что мой гол не принес нам даже ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Леана.
«Милан» после двух туров не набрал ни одного очка, поэтому занимает последнее место в своей группе.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032643--milan-vs-atletico/
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