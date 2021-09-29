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Консейсау раскритиковал «Порту» после поражения от «Ливерпуля»

03:58

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после поражения от «Ливерпуля» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов раскритиковал свою команду за расслабленность.

«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Слишком много ошибок в опасных зонах. Сегодня плохо было все, и ответственность лежит на мне», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Порту» с одним очком занимает 3-е место в своей группе. Следующим соперником будет «Милан». Матч состоится 19 октября.

Порту — Ливерпуль

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Евгений Козинов все материалы автора

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