Консейсау раскритиковал «Порту» после поражения от «Ливерпуля»
03:58
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после поражения от «Ливерпуля» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов раскритиковал свою команду за расслабленность.
«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Слишком много ошибок в опасных зонах. Сегодня плохо было все, и ответственность лежит на мне», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.
«Порту» с одним очком занимает 3-е место в своей группе. Следующим соперником будет «Милан». Матч состоится 19 октября.
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