Гол Кулушевски принес «Ювентусу» победу над «Зенитом»

«Зенит» уступил «Ювентусу» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски. «Ювентус набрал девять очков и лидирует в группе Н. У «Зенита» три очка и третье место. В параелльной игре «Челси» разгромил «Мальме» — 4:0. Английский клуб набрал шесть очков и идет вторым. У чемпионов Швеции ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Ювентус» примет «Зенит». Матч состоится 2 ноября.

Лига чемпионов

Группа Н

3-й тур

«Зенит» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 0:1 (0:0)

Гол: Кулушевски, 86.

«Зенит»: Крицюк, Караваев (Сутормин, 60), Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Барриос, Дуглас Сантос, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Дзюба (Азмун, 60), Клаудиньо.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру (Куадрадо, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Кьеза, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулушевски, 58).

Предупреждения: Барриос, 31. Караваев, 46. Артур, 60. Рэмси, 90+4.

Судьи: Шерер. Де Алмейда, Зогай (все — Швейцария).

ВАР: Данкерт (Германия). Сан (Швейцария).

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».