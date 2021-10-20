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«Лилль» и «Севилья» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

20 октября, 23:51
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«Лилль» и «Севилья» не открыли счет в матче Лиги чемпионов — 0:0.

Ранее в другой игре группы G «Зальцбург» победил «Вольфсбург» (3:1).

Лига чемпионов

3-й тур

Группа G

«Лилль» (Франция) — «Севилья» (Испания) — 0:0

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Шека, 71), Онана (Иконе, 71), Бурак Йылмаз, Бамба, Давид (Веа, 82).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик (Хоан Хордан, 57), Акунья (Аугустинссон, 65), Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни, Оливер Торрес (Гомес, 64), Сусо (Ракитич, 74), Окампос (Ламела, 74), Мир.

Предупреждения: Зеки Челик, 59. Иконе, 77. Ламела, 87. Андре, 88. Бурак Йылмаз, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

20 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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