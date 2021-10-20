Лига чемпионов, расписание матчей 20 октября, «Зенит» примет «Ювентус», «МЮ» сыграет с «Аталантой» и другие
10:20
В среду, 20 октября, пройдут заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле примет «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аталанты» и другие встречи.
20 октября, среда
Группа F
22.00 мск. «Янг Бойз» — «Вильярреал»
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»
Группа Е
19.45. «Барселона» — «Динамо» Киев
Группа G
19.45. «Зальцбург» — «Вольфсбург»
Группа H
Смотреть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов можно на каналах «Матч»
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