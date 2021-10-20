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Лига чемпионов, расписание матчей 20 октября, «Зенит» примет «Ювентус», «МЮ» сыграет с «Аталантой» и другие

10:20
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В среду, 20 октября, пройдут заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле примет «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аталанты» и другие встречи.

20 октября, среда

Группа F

22.00 мск. «Янг Бойз» — «Вильярреал»

Янг Бойз — Вильярреал

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»

Манчестер Юнайтед — Аталанта

Группа Е

19.45. «Барселона» — «Динамо» Киев

Барселона — Динамо К

22.00. «Бенфика» — «Бавария»

Бенфика — Бавария

Группа G

19.45. «Зальцбург» — «Вольфсбург»

Зальцбург — Вольфсбург

22.00. «Лилль» — «Севилья»

Лилль — Севилья

Группа H

22.00. «Челси» — «Мальме»

Челси — Мальме

22.00. «Зенит» — «Ювентус»

Зенит — Ювентус

Смотреть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов можно на каналах «Матч»

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры