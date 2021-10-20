Лига чемпионов, расписание матчей 20 октября, «Зенит» примет «Ювентус», «МЮ» сыграет с «Аталантой» и другие

В среду, 20 октября, пройдут заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле примет «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аталанты» и другие встречи.

20 октября, среда

Группа F

22.00 мск. «Янг Бойз» — «Вильярреал»

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»

Группа Е

19.45. «Барселона» — «Динамо» Киев

22.00. «Бенфика» — «Бавария»

Группа G

19.45. «Зальцбург» — «Вольфсбург»

22.00. «Лилль» — «Севилья»

Группа H

22.00. «Челси» — «Мальме»

22.00. «Зенит» — «Ювентус»

Смотреть видеотрансляции матчей Лиги чемпионов можно на каналах «Матч»