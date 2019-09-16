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«Зенит» прибыл в Лион на первый матч группового турнира Лиги чемпионов

16:26
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«Зенит» прибыл в Лион на первый матч группового турнира Лиги чемпионов. Встреча с «Лионом» пройдет во вторник, 17 сентября.

Игру обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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