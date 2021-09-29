«Зенит» — «Мальме»: все голы матча Лиги чемпионов
20:57
29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» играет с «Мальме» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена».
9-я минута: гол Клаудиньо
Вот так Клаудиньо положил первый гол в карьере в Лиге чемпионов ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021
Бразилец откликнулся на прострел и в касание пробил. Важный мяч, который вывел «Зенит» вперед ? pic.twitter.com/srPmnQEvP1
49-я минута: гол Далера Кузяева
Защитник Ракицкий пришел в штрафную, раскидал игроков «Мальме» и навесил на Кузяева ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021
Далер не промахнулся и сделал счет 2:0 ? pic.twitter.com/skWmfJO6ol
80-я минута: гол Алексея Сутормина
(видео появится позже)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Мальме»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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