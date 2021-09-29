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«Зенит» — «Мальме»: все голы матча Лиги чемпионов

20:57
29 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Мальме». Футболисты питерской команды. Фото ФК «Зенит»
29 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Мальме». Футболисты питерской команды. Фото ФК «Зенит»
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29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» играет с «Мальме» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена».

9-я минута: гол Клаудиньо

49-я минута: гол Далера Кузяева

80-я минута: гол Алексея Сутормина

(видео появится позже)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Мальме»

Зенит — Мальме

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры