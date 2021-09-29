«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».
В составе сине-бело-голубых голы забили полузащитники Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я минута), Алексей Сутормин (80-я минута) и Вендел (90+4-я минута).
На 53-й минуте игры красную карточку получил защитник шведской команды Анел Ахмедходжич.
Команда Сергея Семака с тремя очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Мальме» располагается на четвертом месте с 0 баллов.
Лига чемпионов
Группа H
«Зенит» (Россия) — «Мальме» (Швеция) — 4:0 (1:0)
Голы: Клаудиньо (Дуглас Сантос), 9 (1:0). Кузяев (Ракицкий), 49 (2:0). Сутормин (Ракицкий), 80 (3:0). Вендел, 90+4 (4:0).
«Зенит» (Россия): Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 84), Вендел, Кузяев (Ерохин, 75), Дуглас Сантос (Мостовой, 84), Малком, Дзюба (Круговой, 84), Клаудиньо (Азмун, 75).
«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон (Эйле, 88), Бергет, Кристиансен, Инносент (Пенья, 62), Ракип (Ольссон, 55), Чолак (Абубакари, 62), Бирманчевич (Налич, 88).
Предупреждения: Ракип, 30. Брорссон, 86.
Удаление: Ахмедходжич, 53.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).
ВАР: Санчес Мартинес. Куадра Фернандес (оба — Испания).
29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
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