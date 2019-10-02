«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:1).

Нападающий Артем Дзюба открыл счет на 22-й минуте встречи. «Бенфика» неудачно разыграла мяч от ворот. Игроки «Зенита» накрыли соперника прессингом и Магомед Оздоев смог выбить мяч, который отскочил в штрафную, где оказался Дзюба. Форвард уверенно использовал выход один на один с вратарем.

Во втором тайме в ворота португальцев плетел второй гол. Вильмар Барриос отдал разрезающую передачу на Вячеслава Караваева. Защитник ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Игрок «Бенфики» Рубен Диаш пытался прервать передачу, но мяч от него отлетел в ворота.

На 78-й минуте встречи Сердар Азмун довел счет до крупного. Иранский нападающий получил мяч в штрафной и, выйдя один на один, обыграл голкипера. По пустым воротам он уже не промахнулся.

На 85-й минуте встречи защитники «Зенита» устроили неудачную перепасовку в своей штрафной. Йордан Осорио выбил мяч прямо на ногу сопернику. Гомес Рауль де Томас решился на дальний удар и попал в девятку ворота Андрея Лунева, который дотянулся до мяча, но не смог отразить его.

? Рауль Де Томас дальним ударом пробивает Лунёва и сокращает отставание гостей. #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитБенфика pic.twitter.com/NnCVyhf3Wt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2019

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