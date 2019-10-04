Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов
13:47
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Футболист оформил покер в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче 2-го тура группового турнира. Он обошел Эммануэла Денниса из «Брюгге», Луиса Суареса из «Барселоны» и Ашрафа Хакими из дортмундской «Боруссии».
?? Лучший игрок недели! ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019
Серж Гнабри. Кто же еще ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JOJ7qB9p3A
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 9616Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур