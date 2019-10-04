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Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов

13:47
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в официальном Twitter УЕФА.

Футболист оформил покер в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче 2-го тура группового турнира. Он обошел Эммануэла Денниса из «Брюгге», Луиса Суареса из «Барселоны» и Ашрафа Хакими из дортмундской «Боруссии».

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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