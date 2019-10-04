Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в официальном Twitter УЕФА.

Футболист оформил покер в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче 2-го тура группового турнира. Он обошел Эммануэла Денниса из «Брюгге», Луиса Суареса из «Барселоны» и Ашрафа Хакими из дортмундской «Боруссии».

?? Лучший игрок недели! ??



Серж Гнабри. Кто же еще ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JOJ7qB9p3A — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019

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