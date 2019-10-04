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Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

13:37
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче петербургской команды во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщается в официальном Twitter российского клуба.

Дзюба открыл счет во встрече на 22 минуте матча и принял участие в голе Сердара Азмуна. Победа позволила петербургскому клубу набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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