«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа

Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа. Он был заменен в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Сообщалось, что у него зафиксировали головокружение и расстройство желудка.

— Во-первых, у нашего игрока никогда не было панических атак и, следовательно, появившаяся информация является ложью.

Во-вторых, у Куртуа был диагностирован гастроэнтерит, что не позволило ему доиграть матч против «Брюгге». Игрок в настоящее время проходит лечение, восстановление идет хорошо, — говорится в сообщении.

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